यात्रियों के लिए खुशखबरी! मुरादाबाद से दिल्ली-मेरठ तक चलेंगी AC ई-बसें, 350 किमी रेंज और हाईटेक सुविधाओं से लैस

Moradabad delhi ac electric bus service launch: मुरादाबाद से दिल्ली और मेरठ रूट पर अब आधुनिक वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू होने जा रहा है। कुल 20 AC ई-बसों में से सात बसें डिपो में पहुंच चुकी हैं जबकि बाकी 13 बसें कुछ दिनों में उपलब्ध हो जाएंगी। अधिकारियों का कहना है कि चालकों और परिचालकों का प्रशिक्षण पूरा होते ही हर घंटे दिल्ली रूट पर एक बस उपलब्ध कराई जाएगी।