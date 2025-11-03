Patrika LogoSwitch to English

यात्रियों के लिए खुशखबरी! मुरादाबाद से दिल्ली-मेरठ तक चलेंगी AC ई-बसें, 350 किमी रेंज और हाईटेक सुविधाओं से लैस

Moradabad News: मुरादाबाद से दिल्ली और मेरठ रूट पर जल्द ही 20 वातानुकूलित ई-बसों का संचालन शुरू होने वाला है। सात बसें डिपो में पहुंच चुकी हैं और बाकी जल्द आ जाएंगी। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए बसों में कैमरे, सेंसर और 40 आरामदायक सीटें लगाई गई हैं।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Nov 03, 2025

moradabad delhi ac electric bus service launch

यात्रियों के लिए खुशखबरी! AI Generated Image

Moradabad delhi ac electric bus service launch: मुरादाबाद से दिल्ली और मेरठ रूट पर अब आधुनिक वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू होने जा रहा है। कुल 20 AC ई-बसों में से सात बसें डिपो में पहुंच चुकी हैं जबकि बाकी 13 बसें कुछ दिनों में उपलब्ध हो जाएंगी। अधिकारियों का कहना है कि चालकों और परिचालकों का प्रशिक्षण पूरा होते ही हर घंटे दिल्ली रूट पर एक बस उपलब्ध कराई जाएगी।

हर बस में 40 सीटें, चार कैमरे और सेंसर लगाए गए

सभी AC ई-बसें मुरादाबाद डिपो वर्कशॉप में खड़ी हैं। इन बसों में यात्रियों के आराम के लिए 40 आरामदायक सीटें लगाई गई हैं। वहीं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर बस में चार CCTV कैमरे लगाए गए हैं। बसों में विशेष सेंसर भी लगाए गए हैं ताकि कोई दुर्घटना होने से पहले स्थिति को नियंत्रित किया जा सके।

पंजीकरण की तैयारी तेज

मुरादाबाद डिपो के सीनियर फोरमैन गजेंद्र सिंह ने बताया कि फिलहाल बसें कंपनी के प्रशिक्षित चालकों द्वारा यहां लाई गई हैं। परिवहन विभाग में इन AC ई-बसों का पंजीकरण दो दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद ही नई ई-बस सेवा औपचारिक रूप से शुरू की जाएगी।

दिल्ली रूट पर तेज सफर, कई प्रमुख स्टॉपेज तय

मुरादाबाद से दिल्ली और हापुड़ रूट पर चलने वाली AC ई-बसों की अधिकतम गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जिससे यात्री मात्र तीन घंटे में दिल्ली पहुंच सकेंगे। इन बसों के प्रमुख स्टॉपेज जोया, गढ़, हापुड़ बाईपास और गाजियाबाद बनाए गए हैं। किराया अभी तय नहीं किया गया है।

कुल आठ चार्जिंग प्वाइंट बनाने की योजना

ई-बसों की चार्जिंग के लिए पीतलनगरी डिपो वर्कशॉप में एक चार्जिंग प्वाइंट तैयार कर दिया गया है, जबकि दो और प्वाइंट का काम जारी है। कुल आठ चार्जिंग प्वाइंट स्थापित किए जाएंगे ताकि बसों का संचालन सुचारु रूप से हो सके। एक बार फुल चार्ज होने पर ई-बसें 350 किलोमीटर तक चलने में सक्षम हैं।

चार्जिंग प्वाइंट पूर्ण होने के बाद ही शुरू होगा संचालन

एआरएम फाइनेंस बीएल मिश्रा ने बताया कि बसें पहुंच चुकी हैं, लेकिन चार्जिंग प्वाइंट पूरी तरह तैयार न होने के कारण संचालन शुरू नहीं किया जा सकता। स्विच मोबिलिटी इलेक्ट्रिक कंपनी चार्जिंग स्टेशनों और बसों की मरम्मत-सर्विसिंग का कार्य संभालेगी। कंपनी की टीम अगले चार दिनों में पहुंच जाएगी और संबंधित कार्यों को पूरा किया जाएगा।

चालकों और परिचालकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

परिवहन विभाग ने AC ई-बसों के संचालन के लिए चालकों और परिचालकों को प्रशिक्षित करने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रशिक्षण के बाद ही बसों को रूट पर भेजा जाएगा। साथ ही आसपास के जिलों में यह भी देखा जा रहा है कि किन बस अड्डों पर चार्जिंग प्वाइंट उपलब्ध हैं, ताकि ट्रायल रन सही तरह से संपन्न हो सके।

Published on:

03 Nov 2025 07:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / यात्रियों के लिए खुशखबरी! मुरादाबाद से दिल्ली-मेरठ तक चलेंगी AC ई-बसें, 350 किमी रेंज और हाईटेक सुविधाओं से लैस

