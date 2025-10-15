Patrika LogoSwitch to English

दीपों की रौशनी में नहाएगा मुरादाबाद! 11 लाख दीपों से जगमगाएगा शहर, आकाश में 1000 ड्रोन रचेंगे राम कथा का जीवंत चित्र

Moradabad Diwali 2025: मुरादाबाद में दीपावली 2025 का आयोजन इस बार ऐतिहासिक होने जा रहा है। शहर 11 लाख दीपकों की रोशनी से जगमगाएगा और 1000 ड्रोन आकाश में श्रीराम के आदर्शों पर आधारित अद्भुत लेजर शो पेश करेंगे।

2 min read

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Oct 15, 2025

moradabad diwali 2025 11 lakh diyas 1000 drone show sri ram ideals

दीपों की रौशनी में नहाएगा मुरादाबाद! AI Generated Image

11 lakh diyas 1000 drone show Sri Ram ideals in Moradabad: दीपावली 2025 का उत्सव इस बार मुरादाबाद में अद्भुत भव्यता के साथ मनाया जाएगा। नगर निगम ने घोषणा की है कि पूरा शहर 11 लाख दीपकों से रोशन किया जाएगा, जिससे गलियां और चौक तारों जैसी चमक में नहाएंगे।

लोगों में इस आयोजन को लेकर उत्साह चरम पर है। नगर निगम की टीम निरंतर तैयारी में जुटी है ताकि शहर को ऐसा स्वरूप दिया जा सके, जो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को विश्व स्तर पर प्रदर्शित करे।

आसमान में चमकेगा श्रीराम का संदेश

दीपोत्सव के इस आयोजन में 1000 ड्रोन आसमान में उड़कर श्रीराम के आदर्शों पर आधारित लेजर शो प्रस्तुत करेंगे। ड्रोन शो में राम-रावण युद्ध , स्वच्छता , सामाजिक एकता और संस्कृति का गौरव जैसे विषयों की आकृतियां उभरेंगी। यह शो तकनीक और परंपरा का अनोखा संगम बनेगा, जिसमें श्रद्धा और नवाचार का सुंदर मेल नज़र आएगा।

मुख्य दीपोत्सव स्थल बनेगा बुद्धि विहार फेस-दो

नगर निगम ने बताया कि मुख्य कार्यक्रम बुद्धि विहार फेस-दो के रैली मैदान में आयोजित होगा।
यहां करीब 2.50 लाख दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। बाकी शहर में 16 प्रमुख स्थानों पर भी दीप जलेंगे। पिछले वर्ष यह आयोजन 7.50 लाख दीप और 700 ड्रोन शो के साथ कंपनी बाग में किया गया था, लेकिन इस बार पैमाना पहले से कहीं अधिक वृहद और शानदार रखा गया है।

16 स्थलों पर रंगों और रोशनी का संगम

इस बार दीपोत्सव सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि रंग, कला और सामूहिक सहभागिता का भी उत्सव बनेगा। नगर निगम की टीम पूरे शहर में जगह-जगह सजावट, लाइटिंग, जल व्यवस्था, रंगोली की डिजाइन, आतिशबाजी और सुरक्षा इंतजामों को अंतिम रूप दे रही है। आवास विकास फेस-दो का मैदान पूरी तरह समतल किया जा रहा है और मंचन क्षेत्र को रोशन करने के लिए विशेष LED लाइट्स लगाई जा रही हैं।

4000 लोग निभाएंगे प्रकाश उत्सव की जिम्मेदारी

दीपोत्सव को भव्य और अनुशासित बनाने के लिए स्कूलों के विद्यार्थी, एनसीसी कैडेट्स, स्काउट-गाइड्स, एनजीओ और सामाजिक संस्थाओं के करीब 4000 लोग प्रकाश उत्सव की जिम्मेदारी निभाएंगे।

नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने बताया कि सभी स्थलों पर जिम्मेदारी सुनिश्चित कर दी गई है ताकि हर दीप अपनी जगह से शहर के सौंदर्य में नई ऊर्जा जोड़ सके। इस बार का दीपोत्सव पिछले साल से कहीं अधिक शानदार और प्रेरणादायक होगा।

भव्यता में बसे हैं आध्यात्मिक भाव और आधुनिक तकनीक

मुरादाबाद का दीपोत्सव 2025 परंपरा और तकनीक का संगम होगा। 11 लाख दीपकों से धरती जगमगाएगी और 1000 ड्रोन से आकाश में रामराज्य की छवि सजीव हो उठेगी।

सम्पूर्ण कार्यक्रम का उद्देश्य श्रद्धा, संस्कृति, सामाजिक एकता और आस्था को एक मंच पर लाना है। नगर निगम का सपना है कि इस बार की दीपावली मुरादाबाद को देश की सबसे रोशन नगरी के रूप में पहचान दिलाए।

15 Oct 2025 07:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / दीपों की रौशनी में नहाएगा मुरादाबाद! 11 लाख दीपों से जगमगाएगा शहर, आकाश में 1000 ड्रोन रचेंगे राम कथा का जीवंत चित्र

