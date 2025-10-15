दीपों की रौशनी में नहाएगा मुरादाबाद! 11 लाख दीपों से जगमगाएगा शहर, आकाश में 1000 ड्रोन रचेंगे राम कथा का जीवंत चित्र

इस बार दीपोत्सव सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि रंग, कला और सामूहिक सहभागिता का भी उत्सव बनेगा। नगर निगम की टीम पूरे शहर में जगह-जगह सजावट, लाइटिंग, जल व्यवस्था, रंगोली की डिजाइन, आतिशबाजी और सुरक्षा इंतजामों को अंतिम रूप दे रही है। आवास विकास फेस-दो का मैदान पूरी तरह समतल किया जा रहा है और मंचन क्षेत्र को रोशन करने के लिए विशेष LED लाइट्स लगाई जा रही हैं।