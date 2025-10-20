मुरादाबाद में दिवाली पर सुरक्षा का कड़ा पहरा, पुलिस ने संभाली कमान, बाजारों में रूट डायवर्जन और ड्रोन से निगरानी

मुरादाबाद में दिवाली पर सुरक्षा का कड़ा पहरा | Image Source - 'FB' @MoradabadPolice
Moradabad Diwali 2025: दीपावली पर्व को देखते हुए मुरादाबाद पुलिस ने शहर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए पूरे शहर को 15 सेंटर (जोन) में बांटा गया है, जहां 82 प्वाइंटों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह के नेतृत्व में पूरे शहर में पुलिस की गश्त लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो सके।
पुलिस ने इस बार सुरक्षा में तकनीक का भी सहारा लिया है। शहर के मुख्य बाजारों, रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस अड्डे और प्रमुख चौराहों पर ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि 77 दरोगा, 117 कांस्टेबल, 22 महिला कांस्टेबल और 8 होमगार्ड को विशेष ड्यूटी पर लगाया गया है। पुलिस टीमें भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में गश्त कर रही हैं और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है।
दिवाली की पूर्व संध्या पर पुलिस ने एक साथ शहर के 50 से अधिक चौराहों पर वाहनों की चेकिंग अभियान चलाया। सिविल लाइंस, कोतवाली, कटघर, मझोला और गलशहीद थाना क्षेत्रों में होटलों, ढाबों और धर्मशालाओं की गहन जांच की गई। पुलिस ने यहां ठहरे लोगों के आईडी प्रूफ की जांच की और उनके ठहरने के उद्देश्य की जानकारी ली।
सीओ सिविल लाइंस कुलदीप गुप्ता ने अपने सर्किल में पुलिस टीमों के साथ पैदल मार्च किया। इस दौरान दुकानदारों और स्थानीय लोगों से संवाद कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि प्रमुख बाजारों, सड़कों और चौराहों पर पुलिस की मौजूदगी सुनिश्चित की गई है ताकि कोई भी अप्रिय घटना न हो।
त्योहार पर बाजारों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रविवार को ट्रैफिक पुलिस ने विशेष रूट डायवर्जन लागू किया है। एसपी यातायात सुभाष चंद्र गंगवार ने बताया कि गुरहट्टी चौराहे से टाउनहॉल तक शाम छह बजे तक किसी भी वाहन की आवाजाही पर रोक रहेगी। इसके बाद ही दोपहिया, ई-रिक्शा और छोटे वाहनों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसी तरह, जीआईसी से मंडी चौक की ओर जाने वाले वाहनों पर भी शाम छह बजे तक प्रतिबंध रहेगा।
पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे शहर में पुलिस और प्रशासन मिलकर एक सुरक्षित व शांतिपूर्ण दीपोत्सव सुनिश्चित करने में जुटे हैं।
