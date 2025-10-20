मुरादाबाद में दिवाली पर सुरक्षा का कड़ा पहरा, पुलिस ने संभाली कमान, बाजारों में रूट डायवर्जन और ड्रोन से निगरानी

Moradabad Diwali 2025: दीपावली पर्व को देखते हुए मुरादाबाद पुलिस ने शहर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए पूरे शहर को 15 सेंटर (जोन) में बांटा गया है, जहां 82 प्वाइंटों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह के नेतृत्व में पूरे शहर में पुलिस की गश्त लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो सके।