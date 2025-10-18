दरांती लेकर खेत में उतरे DM, धान काटते-काटते सुनीं ग्रामीणों की परेशानियां

डीएम अनुज सिंह ने धान की फसल काटने के बाद वहीं खेत में खड़े होकर ग्रामीणों की शिकायतें सुननी शुरू कीं। लोगों ने खुलकर अपनी बातें रखीं। किसी ने सिंचाई की दिक्कत बताई, तो किसी ने प्राधिकरण से जुड़ी समस्याएं सामने रखीं। डीएम ने हर शिकायत को गंभीरता से सुना और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को फोन कर निर्देश दिए। विशेष रूप से, एमडीए वीसी को कॉल कर किसानों से जुड़े मामलों का जल्द समाधान करने को कहा। ग्रामीणों ने कहा कि यह पहली बार देखा कि कोई अधिकारी उनके खेत में आकर इतनी सरलता से उनकी समस्याएं सुन रहा है।