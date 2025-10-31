Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

मुरादाबाद में बड़ी लापरवाही का खुलासा! औचक निरीक्षण में 54 कर्मचारी गैरहाजिर, डीएम ने की सख्त कार्रवाई

Moradabad News: यूपी के मुरादाबाद में डीएम अनुज सिंह और सीडीओ मृणाली अविनाश जोशी के औचक निरीक्षण में कलक्ट्रेट और विकास भवन के कुल 54 कर्मचारी गैरहाजिर मिले। कई महत्वपूर्ण विभागों में अनुपस्थिति पाए जाने पर डीएम ने तुरंत सभी का वेतन रोकने और स्पष्टीकरण तलब करने के आदेश दिए हैं।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Oct 31, 2025

moradabad dm inspection 54 employees absent salary stopped official action

मुरादाबाद में बड़ी लापरवाही का खुलासा! Image Source - 'X' @DMMoradabad

DM inspection 54 employees absent in Moradabad: मुरादाबाद में गुरुवार सुबह डीएम अनुज सिंह और सीडीओ मृणाली अविनाश जोशी ने कलक्ट्रेट और विकास भवन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कुल 54 कर्मचारी बिना सूचना गायब पाए गए। डीएम ने तत्काल प्रभाव से इन सभी कर्मचारियों का वेतन रोकने के आदेश जारी किए और उनसे स्पष्टीकरण मांगा है।

समय पर कार्यालय न आने की शिकायत के बाद अफसर खुद पहुंचे मौके पर

डीएम अनुज सिंह के पास लगातार शिकायतें आ रही थीं कि कई कर्मचारी निर्धारित समय पर कार्यालय नहीं पहुंचते। इसी के बाद उन्होंने बृहस्पतिवार की सुबह कार्यालय पहुंचकर कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच शुरू कराई। इसके साथ ही उन्होंने सीडीओ मृणाली अविनाश जोशी को विकास भवन में मौजूद सभी विभागों की उपस्थिति की जांच करने के आदेश दिए।

सुबह 10:30 बजे वरिष्ठ अधिकारियों ने कई विभागों में किया सत्यापन

डीएम ने बताया कि कलक्ट्रेट एवं विकास भवन के अलावा विद्युत वितरण खंड प्रथम, विद्युत वितरण खंड द्वितीय, सिंचाई विभाग, जल निगम और विकासखंड मुरादाबाद कार्यालयों में सुबह 10:30 बजे वरिष्ठ अधिकारियों ने उपस्थिति का सत्यापन किया। यह औचक निरीक्षण बिना किसी पूर्व सूचना के किया गया, ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके।

कलक्ट्रेट में 28 और विकास भवन में 24 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए

जांच में कलक्ट्रेट के विभिन्न पटलों से 6 कर्मचारी, मनोरंजन कर कार्यालय से 2, खाद्य सुरक्षा कार्यालय से 1, जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय से 9, विद्युत वितरण खंड प्रथम से 3, विद्युत वितरण द्वितीय से 1, सिंचाई कार्यालय से 5, जल निगम से 2 और विकास खंड मुरादाबाद से 1 कर्मचारी अनुपस्थित मिले।

डीएम ने कहा- संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो होगी कड़ी कार्रवाई

54 कर्मचारियों के अनुपस्थित पाए जाने के बाद डीएम अनुज सिंह ने सभी का वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। उन्होंने संबंधित कर्मचारियों को नोटिस जारी कर उपस्थिति न होने का कारण बताने को कहा है। डीएम ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं मिला, तो विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

31 Oct 2025 06:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / मुरादाबाद में बड़ी लापरवाही का खुलासा! औचक निरीक्षण में 54 कर्मचारी गैरहाजिर, डीएम ने की सख्त कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दिल्ली UPSC छात्र हत्याकांड! पुलिस जांच में सामने आए चौंकाने वाले सच; सात साल पुरानी फेसबुक फ्रेंडशिप बनी…

upsc student ramkesh meena delhi murder case amrita chauhan
मुरादाबाद

पहले नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाई, फिर किया दुष्कर्म; जब युवती ने विरोध किया तो आरोपी ने किया ये हैवानियत भरा काम

moradabad woman drugged cold drink rape blackmailing
मुरादाबाद

मुरादाबाद-लखनऊ रेल लाइन पर सफर होगा आसान! बनेगा दो लेन का आरओबी और एफओबी, करोड़ों की लागत से होगा निर्माण

moradabad lucknow rail line rob fob construction ramapur project news
मुरादाबाद

डेंगू-मलेरिया का कहर! सरकारी अस्पतालों में उमड़ रही भीड़, प्लेटलेट्स के लिए भटक रहे संक्रमित मरीज

dengue malaria cases rise moradabad
मुरादाबाद

UPSC छात्र ने गर्लफ्रेंड के कर लिए प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड; क्राइम सीरीज देखने के बाद अमृता ने रची हत्या की साजिश

upsc student murder case update ramkesh recorded private videos of girlfriend amrita
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.