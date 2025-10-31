मुरादाबाद में बड़ी लापरवाही का खुलासा! औचक निरीक्षण में 54 कर्मचारी गैरहाजिर, डीएम ने की सख्त कार्रवाई

DM inspection 54 employees absent in Moradabad: मुरादाबाद में गुरुवार सुबह डीएम अनुज सिंह और सीडीओ मृणाली अविनाश जोशी ने कलक्ट्रेट और विकास भवन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कुल 54 कर्मचारी बिना सूचना गायब पाए गए। डीएम ने तत्काल प्रभाव से इन सभी कर्मचारियों का वेतन रोकने के आदेश जारी किए और उनसे स्पष्टीकरण मांगा है।