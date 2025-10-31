मुरादाबाद में बड़ी लापरवाही का खुलासा! औचक निरीक्षण में 54 कर्मचारी गैरहाजिर, डीएम ने की सख्त कार्रवाई

मुरादाबाद में बड़ी लापरवाही का खुलासा! Image Source - 'X' @DMMoradabad
DM inspection 54 employees absent in Moradabad: मुरादाबाद में गुरुवार सुबह डीएम अनुज सिंह और सीडीओ मृणाली अविनाश जोशी ने कलक्ट्रेट और विकास भवन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कुल 54 कर्मचारी बिना सूचना गायब पाए गए। डीएम ने तत्काल प्रभाव से इन सभी कर्मचारियों का वेतन रोकने के आदेश जारी किए और उनसे स्पष्टीकरण मांगा है।
डीएम अनुज सिंह के पास लगातार शिकायतें आ रही थीं कि कई कर्मचारी निर्धारित समय पर कार्यालय नहीं पहुंचते। इसी के बाद उन्होंने बृहस्पतिवार की सुबह कार्यालय पहुंचकर कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच शुरू कराई। इसके साथ ही उन्होंने सीडीओ मृणाली अविनाश जोशी को विकास भवन में मौजूद सभी विभागों की उपस्थिति की जांच करने के आदेश दिए।
डीएम ने बताया कि कलक्ट्रेट एवं विकास भवन के अलावा विद्युत वितरण खंड प्रथम, विद्युत वितरण खंड द्वितीय, सिंचाई विभाग, जल निगम और विकासखंड मुरादाबाद कार्यालयों में सुबह 10:30 बजे वरिष्ठ अधिकारियों ने उपस्थिति का सत्यापन किया। यह औचक निरीक्षण बिना किसी पूर्व सूचना के किया गया, ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके।
जांच में कलक्ट्रेट के विभिन्न पटलों से 6 कर्मचारी, मनोरंजन कर कार्यालय से 2, खाद्य सुरक्षा कार्यालय से 1, जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय से 9, विद्युत वितरण खंड प्रथम से 3, विद्युत वितरण द्वितीय से 1, सिंचाई कार्यालय से 5, जल निगम से 2 और विकास खंड मुरादाबाद से 1 कर्मचारी अनुपस्थित मिले।
54 कर्मचारियों के अनुपस्थित पाए जाने के बाद डीएम अनुज सिंह ने सभी का वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। उन्होंने संबंधित कर्मचारियों को नोटिस जारी कर उपस्थिति न होने का कारण बताने को कहा है। डीएम ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं मिला, तो विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग