Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

मंगेतर की ‘लक्ज़री’ ख्वाहिशों ने तोड़ी सगाई! कार और दस लाख रुपए की डिमांड पर परिवार के खिलाफ केस दर्ज

Moradabad Crime: यूपी के मुरादाबाद में शादी में दहेज की मांग पूरी न होने पर मंगेतर ने रिश्ता तोड़ दिया। युवती ने आरोप लगाया कि शादी में दस लाख रुपये और कार की मांग की गई थी। पुलिस ने मामले में युवक और उसके परिवार के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

less than 1 minute read

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Oct 05, 2025

moradabad dowry dispute relationship broken ten lakh car demand fir

मंगेतर की ‘लक्ज़री’ ख्वाहिशों ने तोड़ी सगाई! Image Source - Pinterest

Moradabad News: मुरादाबाद में कुंदरकी की युवती प्रेमलता ने चार माह पहले मोहित के साथ थाना मंझोला के मंडी समिति में गोद भराई की रस्म पूरी की। दोनों परिवारों की सहमति से 12 नवंबर को शादी भी तय की गई थी। लेकिन गोद भराई के बाद ही रिश्ते में दरार आ गई, जब दहेज की मांग पूरी न होने पर मंगेतर ने रिश्ता तोड़ दिया।

शादी में मांगे गए 10 लाख और कार

युवती ने आरोप लगाया कि शादी में उसके मंगेतर और उसके परिवार ने दस लाख रुपये और एक चार पहिया गाड़ी की मांग की। गोद भराई के समय इस तरह की कोई मांग नहीं की गई थी। युवती का कहना है कि रिश्ता केवल इसलिए तोड़ा गया क्योंकि परिवार ने मांगे गए दहेज की पूर्ति नहीं की।

पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी

थाना प्रभारी जसपाल सिंह ग्वाल ने बताया कि युवती की शिकायत पर मोहित, भूरा सिंह, पूनम समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि दोषियों को कानून के दायरे में लाया जा सके।

गांव और परिवार में उठा सवाल

इस घटना ने न केवल युवती के परिवार को आहत किया बल्कि आसपास के गांव में भी चर्चा का विषय बन गई। ग्रामीणों और रिश्तेदारों में इस तरह के दहेज के मामलों के प्रति चिंता बढ़ गई है और समाज में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान पर सवाल उठने लगे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Oct 2025 10:36 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / मंगेतर की ‘लक्ज़री’ ख्वाहिशों ने तोड़ी सगाई! कार और दस लाख रुपए की डिमांड पर परिवार के खिलाफ केस दर्ज

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मुरादाबाद में जिगर मंच पर डांडिया नाइट का धमाका, हरियाणवी गायिका रेणुका पंवार संग थिरकने को युवाओं में जबरदस्त उत्साह

moradabad dandiya night renuka panwar live performance october 5
मुरादाबाद

अगले 5 दिन धुआंधार बारिश, 5 , 6, 7 और 8 अक्टूबर को इन जिलों में टूटकर बरसेंगे बादल

Heavy rain for the next 5 days clouds will rain heavily in these districts on October 5, 6, 7 and 8
मुरादाबाद

UP Rains: यूपी में मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार! कई जिलों में बिजली-तूफान और भारी बारिश का अलर्ट जारी

up rains alert in east and west up october 2025
मुरादाबाद

स्मार्ट मीटर पर उठे सवालों का बिजली विभाग ने दिया जवाब, चेक मीटर में निकली बराबर रीडिंग से उपभोक्ताओं की शंका दूर

smart meter billing issue moradabad check meter reading solution
मुरादाबाद

5 हजार में बिक रहे थे खतरनाक तमंचे, हथियारों के सौदे का सच जानकर पुलिस भी रह गई दंग, कई जिलों में होती थी सप्लाई

moradabad illegal firearms factory busted two arrested pistols recovered
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.