मंगेतर की ‘लक्ज़री’ ख्वाहिशों ने तोड़ी सगाई! कार और दस लाख रुपए की डिमांड पर परिवार के खिलाफ केस दर्ज

Moradabad News: मुरादाबाद में कुंदरकी की युवती प्रेमलता ने चार माह पहले मोहित के साथ थाना मंझोला के मंडी समिति में गोद भराई की रस्म पूरी की। दोनों परिवारों की सहमति से 12 नवंबर को शादी भी तय की गई थी। लेकिन गोद भराई के बाद ही रिश्ते में दरार आ गई, जब दहेज की मांग पूरी न होने पर मंगेतर ने रिश्ता तोड़ दिया।
युवती ने आरोप लगाया कि शादी में उसके मंगेतर और उसके परिवार ने दस लाख रुपये और एक चार पहिया गाड़ी की मांग की। गोद भराई के समय इस तरह की कोई मांग नहीं की गई थी। युवती का कहना है कि रिश्ता केवल इसलिए तोड़ा गया क्योंकि परिवार ने मांगे गए दहेज की पूर्ति नहीं की।
थाना प्रभारी जसपाल सिंह ग्वाल ने बताया कि युवती की शिकायत पर मोहित, भूरा सिंह, पूनम समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि दोषियों को कानून के दायरे में लाया जा सके।
इस घटना ने न केवल युवती के परिवार को आहत किया बल्कि आसपास के गांव में भी चर्चा का विषय बन गई। ग्रामीणों और रिश्तेदारों में इस तरह के दहेज के मामलों के प्रति चिंता बढ़ गई है और समाज में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान पर सवाल उठने लगे हैं।
