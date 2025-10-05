मंगेतर की ‘लक्ज़री’ ख्वाहिशों ने तोड़ी सगाई! कार और दस लाख रुपए की डिमांड पर परिवार के खिलाफ केस दर्ज

Moradabad News: मुरादाबाद में कुंदरकी की युवती प्रेमलता ने चार माह पहले मोहित के साथ थाना मंझोला के मंडी समिति में गोद भराई की रस्म पूरी की। दोनों परिवारों की सहमति से 12 नवंबर को शादी भी तय की गई थी। लेकिन गोद भराई के बाद ही रिश्ते में दरार आ गई, जब दहेज की मांग पूरी न होने पर मंगेतर ने रिश्ता तोड़ दिया।