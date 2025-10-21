पटाखों की चिंगारी ने मचाई तबाही! कार जलकर हुई राख, धमाकों की गूंज से दहल उठी कॉलोनी

Crackers blast fire car explosion in Moradabad: मुरादाबाद जिले के थाना सिविल लाइन क्षेत्र की पंचशील कॉलोनी में सोमवार रात एक खौफनाक घटना से इलाके में दहशत फैल गई। एक कार में रखे पटाखों ने अचानक आग पकड़ ली और देखते ही देखते पूरी कॉलोनी धमाकों की गूंज से दहल उठी। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस तरह से कार से लपटें उठ रही थीं, ऐसा लग रहा था मानो पूरा इलाका आग की लपटों में समा जाएगा। आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, तो किसी ने फायर ब्रिगेड को फोन कर सूचना दी।