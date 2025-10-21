Patrika LogoSwitch to English

पटाखों की चिंगारी ने मचाई तबाही! कार जलकर हुई राख, धमाकों की गूंज से दहल उठी कॉलोनी

Moradabad News: यूपी के मुरादाबाद में सोमवार रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कार में रखे पटाखों में अचानक आग लग गई। लगातार आधे घंटे तक धमाकों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया, हालांकि कार पूरी तरह जलकर राख हो गई।

2 min read

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Oct 21, 2025

moradabad fire car explosion panchsheel colony crackers blast

पटाखों की चिंगारी ने मचाई तबाही! Image Source - 'FB'

Crackers blast fire car explosion in Moradabad: मुरादाबाद जिले के थाना सिविल लाइन क्षेत्र की पंचशील कॉलोनी में सोमवार रात एक खौफनाक घटना से इलाके में दहशत फैल गई। एक कार में रखे पटाखों ने अचानक आग पकड़ ली और देखते ही देखते पूरी कॉलोनी धमाकों की गूंज से दहल उठी। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस तरह से कार से लपटें उठ रही थीं, ऐसा लग रहा था मानो पूरा इलाका आग की लपटों में समा जाएगा। आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, तो किसी ने फायर ब्रिगेड को फोन कर सूचना दी।

शॉर्ट सर्किट बना आग का कारण

जानकारी के मुताबिक, मुकुल बंसल पुत्र विजय बंसल निवासी हाउस नंबर 9, पंचशील कॉलोनी की कार में दीपावली के पटाखे रखे हुए थे। इसी दौरान आतिशबाजी के बीच एलटी लाइन के तार पर एक पटाखा जाकर गिरा जिससे शॉर्ट सर्किट हो गया। चिंगारी ने कार के ऊपरी हिस्से को छुआ और पलभर में कार में रखे पटाखों ने आग पकड़ ली। लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास के लोग कुछ ही सेकंड में घबराकर दूर भाग गए। आग की लपटों से आसमान तक धुआं उठने लगा, जिससे पूरा क्षेत्र दहशत में आ गया।

आधे घंटे तक धमाकों से कांपती रही कॉलोनी

करीब आधे घंटे तक लगातार धमाके होते रहे, जिससे पूरी पंचशील कॉलोनी थर्रा उठी। हर विस्फोट के साथ आसपास की खिड़कियां हिल उठीं और बच्चे भय से रोने लगे। इस बीच स्थानीय लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक कार पूरी तरह आग की लपटों में घिर चुकी थी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार राख में तब्दील हो चुकी थी।

राहत की बात - नहीं हुई जनहानि

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखी। थाना सिविल लाइन के अधिकारियों ने बताया कि हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। हालांकि, धमाकों की वजह से लोग पूरी रात बेचैन रहे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कार में रखे पटाखे किस प्रकार से आग की चपेट में आए।

Published on:

21 Oct 2025 10:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / पटाखों की चिंगारी ने मचाई तबाही! कार जलकर हुई राख, धमाकों की गूंज से दहल उठी कॉलोनी

