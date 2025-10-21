पटाखों की चिंगारी ने मचाई तबाही! कार जलकर हुई राख, धमाकों की गूंज से दहल उठी कॉलोनी

पटाखों की चिंगारी ने मचाई तबाही! Image Source - 'FB'
Crackers blast fire car explosion in Moradabad: मुरादाबाद जिले के थाना सिविल लाइन क्षेत्र की पंचशील कॉलोनी में सोमवार रात एक खौफनाक घटना से इलाके में दहशत फैल गई। एक कार में रखे पटाखों ने अचानक आग पकड़ ली और देखते ही देखते पूरी कॉलोनी धमाकों की गूंज से दहल उठी। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस तरह से कार से लपटें उठ रही थीं, ऐसा लग रहा था मानो पूरा इलाका आग की लपटों में समा जाएगा। आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, तो किसी ने फायर ब्रिगेड को फोन कर सूचना दी।
जानकारी के मुताबिक, मुकुल बंसल पुत्र विजय बंसल निवासी हाउस नंबर 9, पंचशील कॉलोनी की कार में दीपावली के पटाखे रखे हुए थे। इसी दौरान आतिशबाजी के बीच एलटी लाइन के तार पर एक पटाखा जाकर गिरा जिससे शॉर्ट सर्किट हो गया। चिंगारी ने कार के ऊपरी हिस्से को छुआ और पलभर में कार में रखे पटाखों ने आग पकड़ ली। लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास के लोग कुछ ही सेकंड में घबराकर दूर भाग गए। आग की लपटों से आसमान तक धुआं उठने लगा, जिससे पूरा क्षेत्र दहशत में आ गया।
करीब आधे घंटे तक लगातार धमाके होते रहे, जिससे पूरी पंचशील कॉलोनी थर्रा उठी। हर विस्फोट के साथ आसपास की खिड़कियां हिल उठीं और बच्चे भय से रोने लगे। इस बीच स्थानीय लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक कार पूरी तरह आग की लपटों में घिर चुकी थी। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार राख में तब्दील हो चुकी थी।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखी। थाना सिविल लाइन के अधिकारियों ने बताया कि हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। हालांकि, धमाकों की वजह से लोग पूरी रात बेचैन रहे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कार में रखे पटाखे किस प्रकार से आग की चपेट में आए।
