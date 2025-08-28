UP Crime: महिला मंगेतर को झांसे में लिया, जंगल में की दरिंदगी, युवती ने खोला चौंकाने वाला राज

Jungle rape blackmail case up crime: यूपी के मुरादाबाद जिले के मूंडापांडे क्षेत्र की एक युवती ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर अपने मंगेतर और उसके बहनोई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का कहना है कि उसे झांसे में लेकर जंगल में बुलाया गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। आरोप में यह भी बताया गया है कि बहनोई ने इस दौरान पूरी घटना का वीडियो बनाया और इसका उपयोग करके युवती को ब्लैकमेल करने की धमकी दी।