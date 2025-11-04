पति ने बोला ‘मैं घर पहुंच रहा हूं’, पत्नी ने घबराकर प्रेमी को किया कॉल; मिनटों में रच दी गई हत्या की पूरी साजिश

19 जून की रात कौशल आढ़त के एक मुनीम के घर कार्यक्रम में खाना बनाने गया था। रात देर में वहां से लौटने से पहले उसने पत्नी पिंकी को कॉल कर बताया कि वह घर आ रहा है। जैसे ही पिंकी को यह खबर मिली, उसने तुरंत सूरज को सूचना दी। सूरज और अजय उर्फ प्रमोद दोनों पहले से ही सूत मिल के पीछे घात लगाए बैठे थे। जैसे ही कौशल वहां पहुंचा, दोनों ने मिलकर उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और रात के अंधेरे में भाग निकले।