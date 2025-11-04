Patrika LogoSwitch to English

पति ने बोला ‘मैं घर पहुंच रहा हूं’, पत्नी ने घबराकर प्रेमी को किया कॉल; मिनटों में रच दी गई हत्या की पूरी साजिश

Moradabad Crime News: मुरादाबाद में डेढ़ साल पुराने पल्लेदार कौशल हत्याकांड का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने जांच में पाया कि कौशल की हत्या उसकी पत्नी पिंकी, उसके प्रेमी सूरज और साथी अजय उर्फ प्रमोद ने मिलकर की थी।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Nov 04, 2025

moradabad kaushal murder wife lover conspiracy revealed

मिनटों में रच दी गई हत्या की पूरी साजिश | Image Source - 'FB' @MoradabadPolice

Moradabad Murder News: यूपी के मुरादाबाद जिले के मझोला क्षेत्र में डेढ़ साल पुराने पल्लेदार कौशल हत्याकांड में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। अब तक अनसुलझे इस केस में पुलिस ने कौशल की पत्नी पिंकी, उसके प्रेमी सूरज और साथी अजय उर्फ प्रमोद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि तीनों ने प्रेम संबंधों और व्यक्तिगत रंजिश के चलते कौशल को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी।

पति की मौत: ‘मैं घर आ रहा हूं…’ सुनते ही पत्नी ने प्रेमी को दी थी सूचना

20 जून 2024 की सुबह लाइनपार सूत मिल के पीछे मंदिर के पास 27 वर्षीय कौशल का शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि कौशल की गोली मारकर हत्या की गई। शुरुआत में परिवार ने छह लोगों के खिलाफ FIR कराई थी, लेकिन जब पुलिस ने कॉल डिटेल्स खंगालीं तो मामला पूरी तरह पलट गया।

जांच में पता चला कि कौशल ने रात में घर लौटते समय पत्नी पिंकी को फोन किया और कहा, “मैं घर आ रहा हूं।” यह सुनते ही पिंकी ने तुरंत अपने प्रेमी सूरज को कॉल कर जानकारी दी, जिसके बाद हत्या की साजिश को अंजाम दिया गया।

प्रेम संबंध और पुरानी रंजिश बनी हत्या की वजह

पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद अजय उर्फ प्रमोद ने खुलासा किया कि करीब डेढ़ माह पहले पल्लेदारी के काम के दौरान उसका कौशल से झगड़ा हुआ था। झगड़े में कौशल ने अपने भाई को बुलाकर अजय की पिटाई कराई थी और उसे काम से हटवा दिया था। इसी रंजिश के चलते अजय ने सूरज से संपर्क साधा।

दूसरी ओर, पिंकी और सूरज के बीच पहले से अवैध प्रेम संबंध थे और कौशल दोनों के लिए रुकावट बन चुका था। नतीजतन तीनों ने बैठकर कौशल को खत्म करने की योजना तैयार की।

हत्या की रात का खौफनाक प्लान

19 जून की रात कौशल आढ़त के एक मुनीम के घर कार्यक्रम में खाना बनाने गया था। रात देर में वहां से लौटने से पहले उसने पत्नी पिंकी को कॉल कर बताया कि वह घर आ रहा है। जैसे ही पिंकी को यह खबर मिली, उसने तुरंत सूरज को सूचना दी। सूरज और अजय उर्फ प्रमोद दोनों पहले से ही सूत मिल के पीछे घात लगाए बैठे थे। जैसे ही कौशल वहां पहुंचा, दोनों ने मिलकर उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और रात के अंधेरे में भाग निकले।

पुलिस ने जुटाए सबूत, तीनों आरोपी जेल भेजे गए

कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन और पूछताछ में जुटे सबूतों के आधार पर पुलिस ने पिंकी, सूरज और अजय को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि यह हत्या एक पूर्व-नियोजित साजिश थी, जिसमें पत्नी, प्रेमी और उसके साथी अजय ने मिलकर कौशल को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और उसे अंजाम भी दिया।

