वकालत की आड़ में नशे का कारोबार! जेल में चरस लेकर पहुंचे वकील साहब, एंड वक्त पर खुल गई पोल, केस दर्ज

Lawyer caught with charas inside jail in Moradabad: मुरादाबाद जिला कारागार में मुलाकात के लिए आए एक अधिवक्ता की तलाशी के दौरान लगभग 100 ग्राम चरस बरामद हुई। जिसे अधिवक्ता शरद कुमार जेल में बंद अपने गांव के बंदी को देने आया था। जेलर की तहरीर पर आरोपी अधिवक्ता समेत दो के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।