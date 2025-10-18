प्यार, निकाह और मौत का दर्दनाक अंत, 72 घंटे में खत्म हुई मोहब्बत की कहानी; मां बोली- मेरे बेटे को मार डाला

दानिश के गांव की ही एक युवती से उसका प्रेम संबंध लंबे समय से चल रहा था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवारों की सहमति नहीं मिल पा रही थी। 13 अक्टूबर को युवती अचानक दानिश के घर पहुंच गई और घर के बाहर धरने पर बैठ गई। उसने हंगामा करते हुए निकाह की मांग की। गांव में खबर फैलते ही पुलिस पहुंच गई और दोनों को समझा-बुझाकर शांत कराया। लेकिन तभी गांव के एक झोलाछाप डॉक्टर ने दोनों को अपने घर बुलाया और वहीं पर जल्दबाजी में उनका निकाह करा दिया गया।