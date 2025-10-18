प्यार, निकाह और मौत का दर्दनाक अंत, 72 घंटे में खत्म हुई मोहब्बत की कहानी; मां बोली- मेरे बेटे को मार डाला

प्यार, निकाह और मौत का दर्दनाक अंत | Image Source - Pinterest
Love story nikah death in Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के लालापुर पीपलसाना गांव में शुक्रवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब सऊदी अरब से कुछ दिन पहले लौटा 26 वर्षीय युवक दानिश का शव यूकेलिप्टस के पेड़ पर फंदे से लटका मिला। दानिश, खलील अहमद का बेटा था और सऊदी में प्लंबर का काम करता था। उसकी मौत ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया। परिजनों ने दावा किया कि दानिश ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसे साजिश के तहत मार दिया गया।
दानिश के गांव की ही एक युवती से उसका प्रेम संबंध लंबे समय से चल रहा था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवारों की सहमति नहीं मिल पा रही थी। 13 अक्टूबर को युवती अचानक दानिश के घर पहुंच गई और घर के बाहर धरने पर बैठ गई। उसने हंगामा करते हुए निकाह की मांग की। गांव में खबर फैलते ही पुलिस पहुंच गई और दोनों को समझा-बुझाकर शांत कराया। लेकिन तभी गांव के एक झोलाछाप डॉक्टर ने दोनों को अपने घर बुलाया और वहीं पर जल्दबाजी में उनका निकाह करा दिया गया।
दानिश की मां रईसा खातून के अनुसार, निकाह के तीन दिन बाद यानी शुक्रवार सुबह युवती के परिजन लाठी-डंडे लेकर उनके घर में घुस आए। गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी। तनाव बढ़ने पर दानिश घर से बाहर चला गया। कुछ घंटे बाद ही उसका शव गांव के पास उसके खेत में पेड़ पर लटका मिला। शव प्लास्टिक की रस्सी से झूल रहा था। रईसा का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है- “मेरे बेटे का जबरन निकाह कराया गया और बाद में उसे मारकर पेड़ पर लटका दिया गया।”
रईसा खातून ने पुलिस को बताया कि दानिश निकाह के लिए तैयार नहीं था, लेकिन युवती के परिजनों के दबाव में उसे शादी करनी पड़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि उसी परिवार ने बेटे को साजिशन मौत के घाट उतारा है। पिता खलील इस समय विदेश में काम करते हैं और घटना की जानकारी मिलने के बाद भारत लौटने की तैयारी में हैं। मां ने कहा कि जब तक पिता नहीं लौटते, वे बेटे की अंतिम रस्में नहीं करेंगी।
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पांचाल ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि मौत का असली कारण रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। दिलचस्प बात यह है कि दानिश की मां ने पुलिस को कई बार तहरीर बदलकर दी, जिससे जांच टीम को मुश्किलें आईं। वहीं, बताया गया कि कोतवाली में कुछ लोग रईसा पर दबाव बना रहे थे कि वे अपनी शिकायत में बदलाव करें। इस दौरान पुलिस थाने में बहस और खींचतान भी हुई।
गांव के लोग इस घटना को लेकर स्तब्ध हैं। एक तरफ युवती और उसका परिवार चुप है, वहीं दानिश का परिवार न्याय की मांग कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर पहले ही दोनों परिवार समझदारी दिखाते तो यह हादसा नहीं होता। तीन दिनों में प्रेम, निकाह और मौत की यह कहानी अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है।
