प्यार की बेवफाई ने छीनी जिंदगी! लड़की प्रेमी संग भागी तो मंगेतर ने जहर खाकर दी जान, परिवार में मचा कोहराम

Moradabad News: मुरादाबाद में प्रेमिका के धोखे से सदमे में युवक ने जहर खाकर जान दे दी। शादी से कुछ दिन पहले युवती अपने प्रेमी संग भाग गई थी। मरने से पहले युवक ने मोबाइल पर वीडियो बनाकर कहा - "मेरी मौत की जिम्मेदार चारू है।”

2 min read

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Oct 15, 2025

moradabad lover girl ran away fiance drank poison before wedding suicide

प्यार की बेवफाई ने छीनी जिंदगी! पत्रिका फाइल फोटो।

Fiance drank poison before wedding suicide in Moradabad: यूपी के मुरादाबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शादी से कुछ दिन पहले ही युवती अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई, जिससे आहत होकर उसके मंगेतर ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले युवक ने एक वीडियो बनाकर अपनी मंगेतर चारू को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। वीडियो सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।

बिना पुलिस को बताए परिवार ने किया अंतिम संस्कार

घटना सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी की है। बताया गया कि युवक अनिकेत ने 10 अक्टूबर को सुसाइड किया, लेकिन उस समय किसी को उसकी मौत की असली वजह का पता नहीं चला। परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना शव का अंतिम संस्कार कर दिया। चार दिन बाद जब अनिकेत के मोबाइल की जांच की गई तो उसमें सुसाइड से पहले का वीडियो मिला, जिससे पूरे मामले का खुलासा हुआ।

वीडियो में बोले अनिकेत - मेरी मौत की जिम्मेदार चारू

वीडियो में अनिकेत ने बेहद भावुक शब्दों में कहा, “मैंने जहर खा लिया है, मेरी मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ चारू होगी।” उसने बताया कि चारू की बेवफाई से वह टूट चुका है और अब उसके लिए जीना असंभव है। यह वीडियो अब पुलिस की जांच का अहम सबूत बन गया है।

22 नवंबर को होनी थी शादी, मंगनी की रस्में हो चुकी थीं पूरी

अनिकेत और चारू की शादी 22 नवंबर को तय हुई थी। मंगनी की रस्में पूरी हो चुकी थीं और परिवार शादी की तैयारियों में जुटा था। लेकिन अचानक चारू अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। इस घटना से अनिकेत मानसिक रूप से टूट गया और खुदकुशी का कदम उठा लिया।

चारू पहले ही कर चुकी थी कोर्ट मैरिज

अनिकेत की मां पुष्पा ने पुलिस को बताया कि उनकी होने वाली बहू चारू पहले ही किसी और युवक से कोर्ट मैरिज कर चुकी थी। लेकिन चारू के परिवार वालों ने यह बात छुपाकर अनिकेत से रिश्ता तय कर दिया। अब जब सच्चाई सामने आई तो बेटा यह सदमा सह नहीं सका।

एफआईआर दर्ज

चारू के फरार होने के बाद उसके परिजनों ने प्रेमी के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस अब तक दोनों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं, अब अनिकेत की मौत का मामला जुड़ जाने से केस और गंभीर हो गया है। पुलिस ने मोबाइल वीडियो को जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस जांच में जुटी, चार दिन बाद सामने आया सच

CO सिविल लाइंस कुलदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि परिजनों ने बगैर सूचना के अंतिम संस्कार कर दिया था। अब शिकायत मिलने के बाद पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि चारू और उसके प्रेमी की लोकेशन कहां है और क्या यह आत्महत्या किसी साजिश का नतीजा थी।

Published on:

15 Oct 2025 11:04 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / प्यार की बेवफाई ने छीनी जिंदगी! लड़की प्रेमी संग भागी तो मंगेतर ने जहर खाकर दी जान, परिवार में मचा कोहराम

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

