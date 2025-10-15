प्यार की बेवफाई ने छीनी जिंदगी! लड़की प्रेमी संग भागी तो मंगेतर ने जहर खाकर दी जान, परिवार में मचा कोहराम

Fiance drank poison before wedding suicide in Moradabad: यूपी के मुरादाबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शादी से कुछ दिन पहले ही युवती अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई, जिससे आहत होकर उसके मंगेतर ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले युवक ने एक वीडियो बनाकर अपनी मंगेतर चारू को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। वीडियो सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।