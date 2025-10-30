मुरादाबाद-लखनऊ रेल लाइन पर सफर होगा आसान! बनेगा दो लेन का आरओबी और एफओबी, करोड़ों की लागत से होगा निर्माण

Moradabad lucknow rail line: मुरादाबाद-लखनऊ रेल लाइन पर यात्रियों और ग्रामीणों की सुविधा के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। रेलवे ने रामपुर जिले के मिलक-पटवाई के बीच दो लेन के रोड ओवरब्रिज (आरओबी) और तीन मीटर चौड़े फुट ओवरब्रिज (एफओबी) के निर्माण का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेज दिया है। इस परियोजना की कुल लागत 106.15 करोड़ रुपये आंकी गई है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह निर्माण क्षेत्र के लोगों के लिए आवागमन को पहले से अधिक सुगम और सुरक्षित बनाएगा।