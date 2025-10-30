मुरादाबाद-लखनऊ रेल लाइन पर सफर होगा आसान! बनेगा दो लेन का आरओबी और एफओबी, करोड़ों की लागत से होगा निर्माण

मुरादाबाद-लखनऊ रेल लाइन पर सफर होगा आसान! AI Generated Image
Moradabad lucknow rail line: मुरादाबाद-लखनऊ रेल लाइन पर यात्रियों और ग्रामीणों की सुविधा के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। रेलवे ने रामपुर जिले के मिलक-पटवाई के बीच दो लेन के रोड ओवरब्रिज (आरओबी) और तीन मीटर चौड़े फुट ओवरब्रिज (एफओबी) के निर्माण का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेज दिया है। इस परियोजना की कुल लागत 106.15 करोड़ रुपये आंकी गई है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह निर्माण क्षेत्र के लोगों के लिए आवागमन को पहले से अधिक सुगम और सुरक्षित बनाएगा।
मुरादाबाद रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले इस प्रोजेक्ट को रेलवे और राज्य सरकार की संयुक्त भागीदारी में पूरा किया जाएगा। रेलवे 26.78 करोड़ रुपये जबकि राज्य सरकार 79.36 करोड़ रुपये का खर्च वहन करेगी। कुल मिलाकर यह 106.15 करोड़ रुपये की परियोजना होगी।
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि मिलक यार्ड में लेवल क्रॉसिंग संख्या 386/सी पर डबल लेन आरओबी और लेवल क्रॉसिंग संख्या 385/बी पर 3 मीटर चौड़ा एफओबी बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस निर्माण से दुर्घटना की संभावनाओं में कमी आएगी और ट्रैफिक का दबाव भी घटेगा।
उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य लेवल क्रॉसिंग हटाकर यातायात को निर्बाध बनाना है। आरओबी के निर्माण के बाद शाहबाद से आने वाला यातायात सीधे दिल्ली-लखनऊ हाईवे से जुड़ जाएगा, जिससे मिलक-पटवाई मार्ग, मंडी और आसपास के गांवों में आवागमन करने वाले किसानों और ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे समय की बचत के साथ-साथ वाहनों की लंबी कतारों की समस्या भी समाप्त हो जाएगी।
मुरादाबाद रेल मंडल ने कार्तिक मेले के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए 10 पैसेंजर ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़ने का निर्णय लिया है। इसमें बरेली-अलीगढ़ और अलीगढ़-बरेली पैसेंजर ट्रेनों में दो-दो अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं। इसके अलावा नजीबाबाद-गजरौला, अलीगढ़-गजरौला, और मुरादाबाद-नजीबाबाद अप और डाउन ट्रेनों में एक-एक कोच जोड़े गए हैं।
यह व्यवस्था 4 नवंबर से 6 नवंबर तक प्रभावी रहेगी ताकि यात्रियों को भीड़भाड़ से राहत मिल सके और मेले में पहुंचने में आसानी हो।
बड़ी खबरेंView All
मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग