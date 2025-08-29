Moradabad News: छुट्टी पर मलेरिया निरीक्षक, रजिस्टर में हाजिरी, डिप्टी सीएमओ ने लिया एक्शन

Malaria inspector fake attendance in Moradabad: मुरादाबाद जिले के मलेरिया कार्यालय में लापरवाही और गड़बड़ी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मलेरिया निरीक्षक जीशान 27 से 29 अगस्त तक छुट्टी पर थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी हाजिरी रजिस्टर में दर्ज पाई गई। गुरुवार को जब डिप्टी सीएमओ डॉ. संजीव बेलवाल ने आकस्मिक निरीक्षण किया तो पूरा मामला सामने आ गया।
डिप्टी सीएमओ ने जांच के दौरान गड़बड़ी पकड़े जाने पर तत्काल सख्त कदम उठाया। उन्होंने मलेरिया अधिकारी को निर्देश दिए कि निरीक्षक जीशान का दो दिन का वेतन काटा जाए और उनके खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज की जाए। विभागीय सूत्रों के अनुसार, जीशान अकसर लखनऊ में रहते हैं, लेकिन उनकी हाजिरी मुरादाबाद कार्यालय में लगती रहती है।
निरीक्षण के दौरान सिर्फ निरीक्षक ही नहीं बल्कि एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी गैरहाजिर पाया गया। डिप्टी सीएमओ ने इस पर नाराजगी जताई और उसका भी लिखित स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने साफ कहा कि भविष्य में किसी भी कर्मचारी को निरीक्षण में गैरहाजिर पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
निरीक्षण के दौरान कार्यालय में मौजूद मलेरिया निरीक्षकों को डिप्टी सीएमओ ने स्पष्ट निर्देश दिए कि उन्हें नियमित रूप से फील्ड भ्रमण करना होगा। इस पर निरीक्षकों ने समस्या रखते हुए कहा कि उनके पास सरकारी वाहन उपलब्ध नहीं है, जिस कारण उन्हें फील्ड में जाने में दिक्कत होती है। इस पर डॉ. बेलवाल ने संबंधित लिपिक को निर्देश दिया कि नियमों के अनुसार उनकी समस्या का समाधान कराया जाए।
निरीक्षण के बाद डिप्टी सीएमओ ने साफ कहा कि अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में अगर इस तरह की लापरवाही या फर्जी हाजिरी दर्ज पाई गई तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।