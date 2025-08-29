Moradabad News: छुट्टी पर मलेरिया निरीक्षक, रजिस्टर में हाजिरी, डिप्टी सीएमओ ने लिया एक्शन

निरीक्षण के दौरान कार्यालय में मौजूद मलेरिया निरीक्षकों को डिप्टी सीएमओ ने स्पष्ट निर्देश दिए कि उन्हें नियमित रूप से फील्ड भ्रमण करना होगा। इस पर निरीक्षकों ने समस्या रखते हुए कहा कि उनके पास सरकारी वाहन उपलब्ध नहीं है, जिस कारण उन्हें फील्ड में जाने में दिक्कत होती है। इस पर डॉ. बेलवाल ने संबंधित लिपिक को निर्देश दिया कि नियमों के अनुसार उनकी समस्या का समाधान कराया जाए।