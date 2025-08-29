Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुरादाबाद

Moradabad News: छुट्टी पर मलेरिया निरीक्षक, रजिस्टर में हाजिरी, डिप्टी सीएमओ ने लिया एक्शन

Moradabad News: यूपी के मुरादाबाद मलेरिया कार्यालय में बड़ी लापरवाही उजागर हुई। छुट्टी पर रहे निरीक्षक की हाजिरी रजिस्टर में दर्ज मिली। डिप्टी सीएमओ ने दो दिन का वेतन काटने और प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज करने के आदेश दिए।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Aug 29, 2025

moradabad malaria inspector fake attendance salary cut
Moradabad News: छुट्टी पर मलेरिया निरीक्षक | AI Generated Image

Malaria inspector fake attendance in Moradabad: मुरादाबाद जिले के मलेरिया कार्यालय में लापरवाही और गड़बड़ी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मलेरिया निरीक्षक जीशान 27 से 29 अगस्त तक छुट्टी पर थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी हाजिरी रजिस्टर में दर्ज पाई गई। गुरुवार को जब डिप्टी सीएमओ डॉ. संजीव बेलवाल ने आकस्मिक निरीक्षण किया तो पूरा मामला सामने आ गया।

वेतन कटने और प्रतिकूल प्रविष्टि के आदेश

डिप्टी सीएमओ ने जांच के दौरान गड़बड़ी पकड़े जाने पर तत्काल सख्त कदम उठाया। उन्होंने मलेरिया अधिकारी को निर्देश दिए कि निरीक्षक जीशान का दो दिन का वेतन काटा जाए और उनके खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज की जाए। विभागीय सूत्रों के अनुसार, जीशान अकसर लखनऊ में रहते हैं, लेकिन उनकी हाजिरी मुरादाबाद कार्यालय में लगती रहती है।

ये भी पढ़ें

IMD Rain Alert: यूपी में 30 अगस्त से फिर होगी मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया झमाझम वर्षा का अलर्ट
मुरादाबाद
up weather update monsoon rain forecast august 30 imd alert

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी गैरहाजिर मिला

निरीक्षण के दौरान सिर्फ निरीक्षक ही नहीं बल्कि एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी गैरहाजिर पाया गया। डिप्टी सीएमओ ने इस पर नाराजगी जताई और उसका भी लिखित स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने साफ कहा कि भविष्य में किसी भी कर्मचारी को निरीक्षण में गैरहाजिर पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

फील्ड भ्रमण को लेकर उठी समस्या

निरीक्षण के दौरान कार्यालय में मौजूद मलेरिया निरीक्षकों को डिप्टी सीएमओ ने स्पष्ट निर्देश दिए कि उन्हें नियमित रूप से फील्ड भ्रमण करना होगा। इस पर निरीक्षकों ने समस्या रखते हुए कहा कि उनके पास सरकारी वाहन उपलब्ध नहीं है, जिस कारण उन्हें फील्ड में जाने में दिक्कत होती है। इस पर डॉ. बेलवाल ने संबंधित लिपिक को निर्देश दिया कि नियमों के अनुसार उनकी समस्या का समाधान कराया जाए।

डिप्टी सीएमओ की कड़ी चेतावनी

निरीक्षण के बाद डिप्टी सीएमओ ने साफ कहा कि अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में अगर इस तरह की लापरवाही या फर्जी हाजिरी दर्ज पाई गई तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Aug 2025 08:23 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / Moradabad News: छुट्टी पर मलेरिया निरीक्षक, रजिस्टर में हाजिरी, डिप्टी सीएमओ ने लिया एक्शन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.