प्रेम-प्रसंग का हाई-वोल्टेज ड्रामा! प्रेमिका प्रेमी के घर पहुंची तो बाल पकड़कर सड़क पर घसीटते हुए ले गए परिजन..

प्रेम-प्रसंग का हाई-वोल्टेज ड्रामा! Image Source - Pexels
Moradabad News: यूपी के मुरादाबाद के थाना मूंढापांडे क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक नाबालिग लड़की अपने प्रेमी के घर पहुंच गई और उसके साथ रहने की जिद पर अड़ गई। जानकारी मिलते ही गांव में भीड़ जमा हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रेम प्रसंग का यह मामला पुलिस तक जा पहुंचा।
बताया जा रहा है कि युवक हाल ही में जेल से जमानत पर बाहर आया था। छह महीने पहले इसी किशोरी के अपहरण के आरोप में उसे पॉक्सो केस में जेल भेजा गया था। जैसे ही किशोरी को पता चला कि उसका प्रेमी जेल से बाहर आ गया है, वह उसके घर पहुंच गई और बोली - “मैं इसी के साथ रहना चाहती हूं।” हालांकि युवक के परिजनों ने उसे घर में रखने से साफ इनकार कर दिया।
इस दौरान जब किशोरी के परिजनों को घटना की जानकारी हुई, तो वे मौके पर पहुंच गए। लड़की ने उनके साथ घर जाने से मना कर दिया। इससे गुस्साए परिजनों ने उसके बाल पकड़ लिए और सड़क पर घसीटते हुए ले जाने लगे। इस दौरान उसके कपड़े भी फट गए और मारपीट की गई। यह पूरा घटनाक्रम किसी ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और बुधवार को वीडियो वायरल हो गया।
जैसे ही वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। पुलिस टीम तुरंत गांव पहुंची और किशोरी को उसके माता-पिता के साथ थाने ले आई। पूछताछ में किशोरी ने माता-पिता के साथ जाने से इनकार कर दिया और कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से भी मना कर दिया।
एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि किशोरी को सीडब्ल्यूसी (बाल कल्याण समिति) के आदेश पर नारी निकेतन भेज दिया गया है। फिलहाल इस मामले में किसी भी पक्ष की ओर से लिखित शिकायत नहीं मिली है। शिकायत पत्र मिलने पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी।
इस पूरे घटनाक्रम ने गांव में तनाव का माहौल बना दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि यह प्रेम कहानी अब सामाजिक विवाद में बदल गई है। पुलिस फिलहाल मामले को संवेदनशील मानते हुए हर पहलू की जांच कर रही है।
