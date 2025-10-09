Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

प्रेम-प्रसंग का हाई-वोल्टेज ड्रामा! प्रेमिका प्रेमी के घर पहुंची तो बाल पकड़कर सड़क पर घसीटते हुए ले गए परिजन..

Moradabad News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक नाबालिग लड़की अपने प्रेमी के घर पहुंची, लेकिन परिजनों ने उसके बाल पकड़कर सड़क पर घसीट लिया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और किशोरी को नारी निकेतन भेज दिया।

2 min read

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Oct 09, 2025

moradabad minor girl dragged by family after reaching lover house

प्रेम-प्रसंग का हाई-वोल्टेज ड्रामा! Image Source - Pexels

Moradabad News: यूपी के मुरादाबाद के थाना मूंढापांडे क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक नाबालिग लड़की अपने प्रेमी के घर पहुंच गई और उसके साथ रहने की जिद पर अड़ गई। जानकारी मिलते ही गांव में भीड़ जमा हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रेम प्रसंग का यह मामला पुलिस तक जा पहुंचा।

प्रेमी के परिजनों ने किया इनकार

बताया जा रहा है कि युवक हाल ही में जेल से जमानत पर बाहर आया था। छह महीने पहले इसी किशोरी के अपहरण के आरोप में उसे पॉक्सो केस में जेल भेजा गया था। जैसे ही किशोरी को पता चला कि उसका प्रेमी जेल से बाहर आ गया है, वह उसके घर पहुंच गई और बोली - “मैं इसी के साथ रहना चाहती हूं।” हालांकि युवक के परिजनों ने उसे घर में रखने से साफ इनकार कर दिया।

बाल पकड़कर सड़क पर घसीटी किशोरी

इस दौरान जब किशोरी के परिजनों को घटना की जानकारी हुई, तो वे मौके पर पहुंच गए। लड़की ने उनके साथ घर जाने से मना कर दिया। इससे गुस्साए परिजनों ने उसके बाल पकड़ लिए और सड़क पर घसीटते हुए ले जाने लगे। इस दौरान उसके कपड़े भी फट गए और मारपीट की गई। यह पूरा घटनाक्रम किसी ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और बुधवार को वीडियो वायरल हो गया।

वीडियो वायरल होते ही हरकत में आई पुलिस

जैसे ही वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। पुलिस टीम तुरंत गांव पहुंची और किशोरी को उसके माता-पिता के साथ थाने ले आई। पूछताछ में किशोरी ने माता-पिता के साथ जाने से इनकार कर दिया और कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से भी मना कर दिया।

किशोरी नारी निकेतन भेजी गई, पुलिस जांच में जुटी

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि किशोरी को सीडब्ल्यूसी (बाल कल्याण समिति) के आदेश पर नारी निकेतन भेज दिया गया है। फिलहाल इस मामले में किसी भी पक्ष की ओर से लिखित शिकायत नहीं मिली है। शिकायत पत्र मिलने पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी।

गांव में तनाव का माहौल

इस पूरे घटनाक्रम ने गांव में तनाव का माहौल बना दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि यह प्रेम कहानी अब सामाजिक विवाद में बदल गई है। पुलिस फिलहाल मामले को संवेदनशील मानते हुए हर पहलू की जांच कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Oct 2025 09:52 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / प्रेम-प्रसंग का हाई-वोल्टेज ड्रामा! प्रेमिका प्रेमी के घर पहुंची तो बाल पकड़कर सड़क पर घसीटते हुए ले गए परिजन..

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गौरव और सहरीन का प्रेम विवाह बना मिसाल, प्रेम के आगे झुकी मजहबी दीवार, मंदिर बना प्रेम का साक्षी

interfaith marriage moradabad guarav sahreen temple wedding
मुरादाबाद

मैं आज मरने वाला हूं… कहकर युवक ने भाई को किया आखिरी फोन, कुछ घंटों बाद मिला खून से लथपथ शव..

moradabad youth found dead after telling brother he will die
मुरादाबाद

मुरादाबाद में झमाझम बारिश ने छीनी किसानों की नींद! धान की फसल खेतों में हुई बर्बाद, लाखों का हुआ नुकसान

crop
मुरादाबाद

यूपी में गोहत्या पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई! जिले में पुलिस ने 6 महीने में 30 तस्कर मुठभेड़ में पकड़े, अब संपत्ति होगी जब्त

up police gokshi crackdown moradabad cow slaughter gang arrest
मुरादाबाद

सपा कार्यालय पर प्रशासन की सख्ती! चार दिन के भीतर खाली करने का अल्टीमेटम, प्रशासन ने दी मोहलत

moradabad sp office eviction administration allots four days
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.