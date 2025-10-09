प्रेम-प्रसंग का हाई-वोल्टेज ड्रामा! प्रेमिका प्रेमी के घर पहुंची तो बाल पकड़कर सड़क पर घसीटते हुए ले गए परिजन..

बताया जा रहा है कि युवक हाल ही में जेल से जमानत पर बाहर आया था। छह महीने पहले इसी किशोरी के अपहरण के आरोप में उसे पॉक्सो केस में जेल भेजा गया था। जैसे ही किशोरी को पता चला कि उसका प्रेमी जेल से बाहर आ गया है, वह उसके घर पहुंच गई और बोली - “मैं इसी के साथ रहना चाहती हूं।” हालांकि युवक के परिजनों ने उसे घर में रखने से साफ इनकार कर दिया।