दहला देने वाली घटना! 7वीं के छात्र ने 5 साल की मासूम से किया दुष्कर्म, CCTV फुटेज से हुआ खुलासा

इसके बाद, सीओ कटघर वरुण कुमार को साथ लेकर एसपी सिटी ने घटनास्थल का स्वयं निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माणाधीन मकान और आसपास के क्षेत्र की बारीकी से जांच-पड़ताल कराई और आसपास के लोगों से भी बातचीत कर मामले के हर पहलू को समझने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि वे इस जघन्य अपराध में तेजी से कार्रवाई कर रहे हैं और सुनिश्चित करेंगे कि पीड़ित बच्ची को जल्द से जल्द न्याय मिले।