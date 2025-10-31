दहला देने वाली घटना! 7वीं के छात्र ने 5 साल की मासूम से किया दुष्कर्म, CCTV फुटेज से हुआ खुलासा

दहला देने वाली घटना! AI Generated Image
Minor rape case class 7 student in Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में थाना कटघर क्षेत्र में बुधवार की शाम मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई। एक पांच वर्षीय मासूम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी अचानक वह लापता हो गई। शाम करीब साढ़े छह बजे बच्ची के गायब होने से परिवार में हड़कंप मच गया और तुरंत उसकी तलाश शुरू कर दी गई।
थोड़ी देर बाद ही, बच्ची घर से करीब सौ मीटर दूर एक निर्माणाधीन मकान के पास बेसुध और लहूलुहान हालत में मिली। उसकी गंभीर हालत देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मासूम बच्ची को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत बेहद बिगड़ गई थी।
इस मामले में बच्ची के पिता की तहरीर पर कटघर थाने में तत्काल अज्ञात आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और अपहरण का केस दर्ज किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए, एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए।
पुलिस टीम ने सबसे पहले घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। फुटेज की गहन जांच-पड़ताल में एक किशोर भागता हुआ दिखाई दिया, जो पुलिस के लिए अहम सुराग साबित हुआ। सीओ कटघर वरुण कुमार के मार्गदर्शन में एसएचओ विनोद कुमार की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए किशोर की पहचान की और उसकी तलाश में जुट गई।
पुलिस टीम की सघन तलाश के बाद गुरुवार देर शाम इस घटना के आरोपी को पकड़ लिया गया। आरोपी कोई और नहीं, बल्कि महज 13 साल का एक नाबालिग किशोर निकला, जो कि सातवीं कक्षा का छात्र है। पुलिस ने उसे शहर में ही उसके एक रिश्तेदार के घर से हिरासत में लिया।
पूछताछ में पता चला कि आरोपी के पिता ठेला लगाकर अपना गुज़ारा करते हैं। आरोपी से पूछताछ अभी जारी है, जिसके बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर समाज में बाल अपराधों और बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
बुधवार को जब यह घटना हुई, उस समय एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह अवकाश पर थे। गुरुवार को आते ही, उन्होंने इस संवेदनशील मामले को प्राथमिकता देते हुए कमान संभाल ली। पहले उन्होंने थाने पहुंचकर पुलिसकर्मियों से घटना की विस्तृत जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
इसके बाद, सीओ कटघर वरुण कुमार को साथ लेकर एसपी सिटी ने घटनास्थल का स्वयं निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माणाधीन मकान और आसपास के क्षेत्र की बारीकी से जांच-पड़ताल कराई और आसपास के लोगों से भी बातचीत कर मामले के हर पहलू को समझने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि वे इस जघन्य अपराध में तेजी से कार्रवाई कर रहे हैं और सुनिश्चित करेंगे कि पीड़ित बच्ची को जल्द से जल्द न्याय मिले।
