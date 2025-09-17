एक घर से उठीं 5 अर्थियां, बच्चों और महिलाओं की चीख-चीत्कार से फटा लोगों का कलेजा, गांव में नहीं जले चूल्हे

UP News Today In Hindi: उत्तराखंड के देहरादून जिले में 16 सितंबर की सुबह करीब 5 बजे बादल फटने से टोंस नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। तेज बहाव में मजदूरों से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली बह गई। इस दर्दनाक हादसे में मुरादाबाद के 12 और संभल के 2 मजदूर नदी में समा गए, जबकि 2 लोग घायल हो गए। SDRF, NDRF और स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। अब तक सात लोगों के शव बरामद हो चुके हैं और बाकी की तलाश जारी है।