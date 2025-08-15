मुरादाबाद में छत्तीसगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई! 9 लाख का गांजा बरामद, कॉलेज विद्यार्थियों को निशाना बनाता था कुख्यात कारोबारी

Chhattisgarh police 9 lakh ganja smuggler arrest in Moradabad: छत्तीसगढ़ पुलिस ने मुरादाबाद जिले के थाना पाकबड़ा इलाके में शुक्रवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई में पुलिस ने एक कुख्यात नशा कारोबारी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 9 लाख रुपये का गांजा बरामद किया। यह ऑपरेशन छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की तोंगपाल थाना पुलिस ने किया, जिसमें कई घंटे की गुप्त निगरानी और स्थानीय सूत्रों की मदद शामिल थी।
गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान थाना पाकबड़ा निवासी शमीम के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, शमीम लंबे समय से इस नशे के कारोबार में सक्रिय था और इसके जरिए उसने एक मजबूत सप्लाई नेटवर्क तैयार कर रखा था। पुलिस का मानना है कि शमीम का नेटवर्क न सिर्फ मुरादाबाद, बल्कि आसपास के कई जिलों में फैला हुआ है।
शमीम की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो गया, जिसमें उसके बैंक खातों में करोड़ों रुपये के लेनदेन की चर्चा हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये रकम नशे के कारोबार से जुड़ी हो सकती है। पुलिस अब इस लेनदेन की जांच में जुटी है और बैंक रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं।
पता चला है कि कुछ दिन पहले जीएसटी विभाग की टीम ने भी शमीम के ठिकानों पर छापा मारा था। इस दौरान जीएसटी अधिकारियों से उसकी तीखी बहस भी हुई थी। देर रात हुई कार्रवाई में विभाग ने उस पर करोड़ों रुपये का बकाया दर्शाया था और यह भी माना था कि उसके खातों में असामान्य रूप से बड़ी रकम का लेनदेन हुआ है।
पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि शमीम पाकबड़ा और आसपास के इलाकों में नशे की सप्लाई का बड़ा केंद्र था। यहां करीब 30,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं और इन्हीं विद्यार्थियों को गांजा व अन्य नशे की भारी मात्रा में सप्लाई की जाती थी। पुलिस मान रही है कि यह कारोबार युवाओं को लत की गिरफ्त में धकेलने की संगठित साजिश का हिस्सा था।
छत्तीसगढ़ पुलिस की इस बड़ी सफलता के बाद अब मुरादाबाद और पाकबड़ा पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग यह पूछ रहे हैं कि जिस इलाके में इतनी बड़ी मात्रा में नशे की सप्लाई हो रही थी, वहां की स्थानीय पुलिस को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। फिलहाल, मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और पुलिस शमीम के नेटवर्क का पर्दाफाश करने में जुटी है।