मुरादाबाद में छत्तीसगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई! 9 लाख का गांजा बरामद, कॉलेज विद्यार्थियों को निशाना बनाता था कुख्यात कारोबारी

Chhattisgarh police 9 lakh ganja smuggler arrest in Moradabad: छत्तीसगढ़ पुलिस ने मुरादाबाद जिले के थाना पाकबड़ा इलाके में शुक्रवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई में पुलिस ने एक कुख्यात नशा कारोबारी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 9 लाख रुपये का गांजा बरामद किया। यह ऑपरेशन छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की तोंगपाल थाना पुलिस ने किया, जिसमें कई घंटे की गुप्त निगरानी और स्थानीय सूत्रों की मदद शामिल थी।