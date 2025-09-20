मुरादाबाद पुलिस की बड़ी सफलता! संभल हिंसा के आरोपी शारिक साटा गैंग के तीन सदस्य गिरफ्तार, 7 लग्जरी कारें बरामद

गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया कि उनका सीधा संपर्क दुबई में बैठे शारिक साटा से है। एक सितंबर को महफूज और अमन ठाकुर ने राजू, गगन और यूनुस से संपर्क कर क्रेटा और फारच्यूनर की मांग की थी। इसके बाद 3 सितंबर को दिल्ली के इंद्रा नगर से क्रेटा चोरी कर मुरादाबाद लाई गई थी। वहीं, 11 सितंबर को दिल्ली के मयूर एन्क्लेव से फारच्यूनर चोरी कर 12 सितंबर को मुरादाबाद लाया गया था, लेकिन पुलिस की सक्रियता देखकर आरोपी कार वापस ले गए थे।