मुरादाबाद

मुरादाबाद पुलिस की बड़ी सफलता! संभल हिंसा के आरोपी शारिक साटा गैंग के तीन सदस्य गिरफ्तार, 7 लग्जरी कारें बरामद

Moradabad News: यूपी की मुरादाबाद पुलिस ने संभल हिंसा के मुख्य आरोपी शारिक साटा गैंग के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर 7 लग्जरी कारें बरामद की हैं। गिरोह का मास्टरमाइंड दुबई से नेटवर्क चला रहा है।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Sep 20, 2025

moradabad police arrest sharik sata gang members luxury cars seized
मुरादाबाद पुलिस की बड़ी सफलता! Image Source - @mediacellmoradabad

Moradabad police arrest sharik sata gang: मुरादाबाद पुलिस ने शारिक साटा गिरोह के तीन सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। इन आरोपियों के कब्जे से 7 लग्जरी कारें बरामद की गई हैं। तीनों को शनिवार को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।

दुबई से ऑपरेट हो रहा गिरोह

संभल हिंसा का मुख्य आरोपी शारिक साटा फिलहाल दुबई में बैठकर अपने गैंग को संचालित कर रहा है। मुरादाबाद के मझोला थाना पुलिस ने गिरोह के तीन गुर्गों राज कुमार उर्फ राजू, गगन गौतम और यूनुस को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि इनसे बरामद सात में से छह कारें दिल्ली और एक कार गाजियाबाद से चोरी की गई थीं। इन वाहनों के नकली कागजात पंजाब में तैयार किए गए थे।

ये भी पढ़ें

मुरादाबाद में पुलिस टीम पर हमला! गोकशी के आरोपी को पकड़ने गई टीम पर फायरिंग और पथराव
मुरादाबाद
moradabad police attack firing cow slaughter accused

पुलिस की निगरानी में खुला राज

एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने जानकारी दी कि एक क्रेटा कार मझोला क्षेत्र के टीपी नगर आजाद में संदिग्ध हालत में खड़ी मिली थी। पुलिस ने कार को जब्त करने की बजाय उस पर दूर से निगरानी शुरू कर दी। शुक्रवार देर रात पांच संदिग्ध लोग एक फारच्यूनर कार से आए और क्रेटा को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगे। तभी पुलिस ने घेराबंदी कर कार्रवाई की और राजस्थान जयपुर जिले के यूनुस को मौके से गिरफ्तार कर लिया।

तीन गुर्गे गिरफ्तार, दो फरार

पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए हरियाणा के पलवल जिले में रहने वाले अलीगढ़ के निवासी राज कुमार उर्फ राजू और गगन गौतम को भी धर दबोचा। हालांकि, उनके दो साथी महफूज (मझोला क्षेत्र धीमरी इस्लामनगर निवासी) और अमन ठाकुर (एकता कॉलोनी मंडी समिति निवासी) मौके से भाग निकले। पुलिस फिलहाल इनकी तलाश में दबिश दे रही है।

गिरोह का नेटवर्क देश-विदेश तक

गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया कि उनका सीधा संपर्क दुबई में बैठे शारिक साटा से है। एक सितंबर को महफूज और अमन ठाकुर ने राजू, गगन और यूनुस से संपर्क कर क्रेटा और फारच्यूनर की मांग की थी। इसके बाद 3 सितंबर को दिल्ली के इंद्रा नगर से क्रेटा चोरी कर मुरादाबाद लाई गई थी। वहीं, 11 सितंबर को दिल्ली के मयूर एन्क्लेव से फारच्यूनर चोरी कर 12 सितंबर को मुरादाबाद लाया गया था, लेकिन पुलिस की सक्रियता देखकर आरोपी कार वापस ले गए थे।

पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी

शुक्रवार देर रात जब आरोपी दोबारा क्रेटा और फारच्यूनर कार ले जाने पहुंचे तो पुलिस ने दबोच लिया। आरोपियों की निशानदेही पर और कारें बरामद की गईं। एसपी सिटी ने बताया कि शनिवार को तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस अब फरार आरोपियों अमन ठाकुर और महफूज की तलाश में जुटी हुई है।

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Sept 2025 10:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / मुरादाबाद पुलिस की बड़ी सफलता! संभल हिंसा के आरोपी शारिक साटा गैंग के तीन सदस्य गिरफ्तार, 7 लग्जरी कारें बरामद

