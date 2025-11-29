वर्दी वालों की दादागिरी! खाना नहीं मिला तो आगबबूला हुए पुलिसकर्मी, रेस्टोरेंट में घुसकर बरसाए घूंसे-लाठी, SSP ने किया सस्पेंड

SSP suspended two policeman Moradabad: मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा कस्बे में एक रेस्टोरेंट में पुलिसवालों की अंधाधुंध गुंडई का वीडियो सामने आया है। यह घटना गुरुवार देर रात की है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो पुलिसकर्मी नशे की हालत में रेस्टोरेंट में घुसते हैं और खाना मांगने लगते हैं। जब रेस्टोरेंट मालिक शाहरूख ने बताया कि किचन बंद है और खाना खत्म हो चुका है, तो दोनों पुलिसकर्मी आगबबूला हो गए। इसके बाद उन्होंने रेस्टोरेंट स्टाफ पर जमकर हाथ साफ किया और तोड़फोड़ भी की।