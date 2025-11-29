वर्दी वालों की दादागिरी! खाना नहीं मिला तो आगबबूला हुए पुलिसकर्मी, रेस्टोरेंट में घुसकर बरसाए घूंसे-लाठी, SSP ने किया सस्पेंड

वर्दी वालों की दादागिरी! खाना नहीं मिला तो आगबबूला हुए पुलिसकर्मी | Image Source - Video Grab
SSP suspended two policeman Moradabad: मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा कस्बे में एक रेस्टोरेंट में पुलिसवालों की अंधाधुंध गुंडई का वीडियो सामने आया है। यह घटना गुरुवार देर रात की है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो पुलिसकर्मी नशे की हालत में रेस्टोरेंट में घुसते हैं और खाना मांगने लगते हैं। जब रेस्टोरेंट मालिक शाहरूख ने बताया कि किचन बंद है और खाना खत्म हो चुका है, तो दोनों पुलिसकर्मी आगबबूला हो गए। इसके बाद उन्होंने रेस्टोरेंट स्टाफ पर जमकर हाथ साफ किया और तोड़फोड़ भी की।
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लाल टोपी पहने रेस्टोरेंट मालिक शाहरूख को पुलिसवाले कॉलर पकड़कर घसीटते हैं और रेस्टोरेंट के अंदर धकेलकर मारपीट करते हैं। स्टाफ को वाइपर से दौड़ाकर मारा जा रहा है। शाहरूख ने बताया कि उन्होंने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उन्हें भी पीटा। रेस्टोरेंट की किचन और कैश काउंटर को तहस-नहस कर दिया गया।
रेस्टोरेंट संचालक शाहरूख ने बताया कि उन्होंने इस घटना की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज कराई है। उनका कहना है कि पुलिसकर्मियों ने वर्दी का गलत इस्तेमाल किया और सामान्य लोगों के लिए डर का माहौल बनाया। उन्होंने मांग की कि आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो ताकि आम लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें।
वीडियो वायरल होने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) सतपाल अंतिल ने कार्रवाई करते हुए ठाकुरद्वारा कस्बा प्रभारी उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह और आरक्षी रजत बालियान को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। SSP ने कहा कि दोनों पुलिसकर्मियों ने पुलिस विभाग की छवि धूमिल की और पदीय दायित्वों का पालन नहीं किया।
