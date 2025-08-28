Moradabad News: ट्रैफिक चेकिंग बनी हादसे की वजह! बाइक से गिरी महिला, एसएसपी ने लिया सख्त एक्शन

जानकारी के अनुसार, बिलारी थाना क्षेत्र के अमरपुरकाशी गांव निवासी सतीश कुमार अपनी भाभी ललिता को बाइक पर बैठाकर सहसपुर की ओर जा रहे थे। जैसे ही वे सहसपुर गांव स्थित रानी प्रीतम कंवर स्कूल के सामने पहुंचे, ट्रैफिक पुलिस ने अचानक रुकने का इशारा किया। हड़बड़ाहट में बाइक का संतुलन बिगड़ा और पीछे बैठी ललिता सड़क पर गिर गईं। उन्हें गंभीर चोटें आईं और तुरंत आयुष्मान अस्पताल ले जाया गया।