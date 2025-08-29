Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुरादाबाद

मुरादाबाद पुलिस की शर्मनाक लापरवाही! कांवड़िये का लावारिस में कराया अंतिम संस्कार, SHO समेत 6 लाइन हाजिर

Moradabad Police: मुरादाबाद पुलिस की शर्मनाक लापरवाही सामने आई, जब कांवड़ यात्रा के दौरान मृतक युवक का अंतिम संस्कार बिना शिनाख्त लावारिस के रूप में कर दिया गया। परिजनों की शिकायत पर एसएसपी सतपाल अंतिल ने तुरंत 6 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर सख्त कार्रवाई की है।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Aug 29, 2025

moradabad police negligence kawad dead body funeral
मुरादाबाद पुलिस की शर्मनाक लापरवाही! Image Source - Social Media 'X'

Moradabad police negligence kawad dead body funeral: मुरादाबाद जिले के थाना पाकबड़ा क्षेत्र में पुलिस की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। कांवड़ यात्रा के दौरान हुई दुर्घटना में घायल हुए युवक की पहचान कराने और परिजनों तक सूचना पहुँचाने में पुलिस नाकाम रही। घायल युवक की मौत के बाद पाकबड़ा थाना पुलिस ने बिना किसी शिनाख्त के उसे लावारिस मानते हुए अंतिम संस्कार करा दिया। परिजन जब इस घटना की जानकारी पाए तो उन्होंने तुरंत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद को शिकायत दी।

पुलिसकर्मियों पर तत्काल कार्रवाई

एसएसपी मुरादाबाद सतपाल अंतिल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की। पाकबड़ा थाना प्रभारी विनोद कुमार, एसएसआई सुरेंद्र सिंह, कस्बा चौकी इंचार्ज इजहार अली, दरोगा विशाल चौधरी, हेड मोहर्रिर अमित कुमार और महिला कांस्टेबल प्रिया को लाइन हाजिर कर दिया गया। एसएसपी ने साफ कहा कि ड्यूटी में लापरवाही और संवेदनहीनता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

ये भी पढ़ें

लव मैरिज का खौफनाक अंजाम! शादी के 15 दिन बाद ही पति ने पत्नी को लात घूंसों से पीटा, तीन तलाक देकर घर से निकाला
मुरादाबाद
love marriage dowry case moradabad husband beats wife

जानें पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, मृतक युवक सावन में ब्रजघाट जल लेने गया था। रास्ते में थाना डिडौली जनपद अमरोहा क्षेत्र में एक दुर्घटना हुई। घायल युवक को थाना डिडौली पुलिस ने टीएमयू अस्पताल में भर्ती कराया और पाकबड़ा पुलिस को सूचित किया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। परंतु पाकबड़ा पुलिस ने मृतक की शिनाख्त कराने का कोई प्रयास नहीं किया और अंतिम संस्कार लावारिस मानकर करा दिया।

जब मृतक की मां ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेने के लिए पुलिस से संपर्क किया, तो पुलिस ने शर्त रखी कि यदि वह लिखित रूप में कार्रवाई न करने की सहमति दें तभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलेगी। महिला ने इसका विरोध किया और सीधे एसएसपी के पास प्रार्थना पत्र लेकर पहुंची।

लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं- एसएसपी

जनसुनवाई के दौरान एसएसपी सतपाल अंतिल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि शिनाख्त से लेकर अंतिम संस्कार तक पुलिस की जिम्मेदारी है। इस तरह की संवेदनहीनता और लापरवाही पूरी तरह अस्वीकार्य है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एसएसपी ने सभी पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया है कि वे अपनी ड्यूटी में पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ काम करें।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Aug 2025 06:52 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / मुरादाबाद पुलिस की शर्मनाक लापरवाही! कांवड़िये का लावारिस में कराया अंतिम संस्कार, SHO समेत 6 लाइन हाजिर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.