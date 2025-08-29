मुरादाबाद पुलिस की शर्मनाक लापरवाही! कांवड़िये का लावारिस में कराया अंतिम संस्कार, SHO समेत 6 लाइन हाजिर

Moradabad police negligence kawad dead body funeral: मुरादाबाद जिले के थाना पाकबड़ा क्षेत्र में पुलिस की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। कांवड़ यात्रा के दौरान हुई दुर्घटना में घायल हुए युवक की पहचान कराने और परिजनों तक सूचना पहुँचाने में पुलिस नाकाम रही। घायल युवक की मौत के बाद पाकबड़ा थाना पुलिस ने बिना किसी शिनाख्त के उसे लावारिस मानते हुए अंतिम संस्कार करा दिया। परिजन जब इस घटना की जानकारी पाए तो उन्होंने तुरंत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद को शिकायत दी।