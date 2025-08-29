मुरादाबाद पुलिस की शर्मनाक लापरवाही! कांवड़िये का लावारिस में कराया अंतिम संस्कार, SHO समेत 6 लाइन हाजिर

Moradabad police negligence kawad dead body funeral: मुरादाबाद जिले के थाना पाकबड़ा क्षेत्र में पुलिस की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। कांवड़ यात्रा के दौरान हुई दुर्घटना में घायल हुए युवक की पहचान कराने और परिजनों तक सूचना पहुँचाने में पुलिस नाकाम रही। घायल युवक की मौत के बाद पाकबड़ा थाना पुलिस ने बिना किसी शिनाख्त के उसे लावारिस मानते हुए अंतिम संस्कार करा दिया। परिजन जब इस घटना की जानकारी पाए तो उन्होंने तुरंत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद को शिकायत दी।
एसएसपी मुरादाबाद सतपाल अंतिल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की। पाकबड़ा थाना प्रभारी विनोद कुमार, एसएसआई सुरेंद्र सिंह, कस्बा चौकी इंचार्ज इजहार अली, दरोगा विशाल चौधरी, हेड मोहर्रिर अमित कुमार और महिला कांस्टेबल प्रिया को लाइन हाजिर कर दिया गया। एसएसपी ने साफ कहा कि ड्यूटी में लापरवाही और संवेदनहीनता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जानकारी के अनुसार, मृतक युवक सावन में ब्रजघाट जल लेने गया था। रास्ते में थाना डिडौली जनपद अमरोहा क्षेत्र में एक दुर्घटना हुई। घायल युवक को थाना डिडौली पुलिस ने टीएमयू अस्पताल में भर्ती कराया और पाकबड़ा पुलिस को सूचित किया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। परंतु पाकबड़ा पुलिस ने मृतक की शिनाख्त कराने का कोई प्रयास नहीं किया और अंतिम संस्कार लावारिस मानकर करा दिया।
जब मृतक की मां ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेने के लिए पुलिस से संपर्क किया, तो पुलिस ने शर्त रखी कि यदि वह लिखित रूप में कार्रवाई न करने की सहमति दें तभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलेगी। महिला ने इसका विरोध किया और सीधे एसएसपी के पास प्रार्थना पत्र लेकर पहुंची।
जनसुनवाई के दौरान एसएसपी सतपाल अंतिल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि शिनाख्त से लेकर अंतिम संस्कार तक पुलिस की जिम्मेदारी है। इस तरह की संवेदनहीनता और लापरवाही पूरी तरह अस्वीकार्य है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एसएसपी ने सभी पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया है कि वे अपनी ड्यूटी में पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ काम करें।