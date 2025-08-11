15 साल बाद रामगंगा ने दिखाया रौद्र रूप! मुरादाबाद में चलानी पड़ी मेडिकल बोट, बाढ़ से तबाही के दिल दहला देने वाले नजारे

रविवार से रामगंगा नदी का जलस्तर लगभग 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घटने लगा है। शनिवार को पूरे दिन जलस्तर स्थिर रहा था, लेकिन शाम को अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई। रात होते-होते पानी कम होने लगा, जिससे बाढ़ खंड के अभियंताओं ने राहत की सांस ली। 2010 में रामगंगा का जलस्तर 192.73 मीटर तक पहुंचा था, जबकि इस बार 191.460 मीटर तक पानी आया। देर रात 10 बजे जलस्तर 191.120 मीटर तक घट चुका था।