15 फीट दूर जा गिरे लोग: तेज रफ्तार रोडवेज बस ने टेंपो को रौंदा, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत; दो हिस्से में बंट गया टेंपो

एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत | AI Generated Image
Roadways bus accident six family members killed Moradabad: यूपी के मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें शादी समारोह में शामिल होने जा रहे एक ही परिवार के छह लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार रोडवेज बस ने सवारियों से भरे टेंपो को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि टेंपो दो हिस्सों में बंट गया। टक्कर के बाद टेंपो में बैठे लोग करीब 15 फीट दूर जाकर गिरे, जिससे सिर और चेहरे पर गहरी चोटें लगीं और मौके पर ही कई लोगों की जान चली गई। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई।
स्थानीय लोगों ने बताया कि रोडवेज बस पीछे से टेंपो पर चढ़ गई। हादसा इतना भयानक था कि टेंपो का अगला हिस्सा सड़क किनारे जा गिरा और पिछला हिस्सा सड़क पर ही पिचक गया। लोग चिल्लाते हुए इधर-उधर भागने लगे। दुर्घटना के शिकार लोग रफातपुर गांव की ओर शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उनकी खुशियों का सफर मौत की ओर मुड़ जाएगा।
पुलिस ने बताया कि हादसे में मरने वालों में कुंदरकी के अब्दुलाहपुर निवासी सीमा पत्नी करन सिंह, आरती, अभय, सुमन पत्नी हरदीप, अनन्य और ऑटो चालक संजू शामिल हैं। सभी की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार के एक सदस्य को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों के घरों में कोहराम मचा हुआ है।
हादसे की सूचना मिलते ही राहगीरों ने तुरंत पुलिस को फोन किया। कुछ ही देर में एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों व मृतकों को अस्पताल ले जाया गया। एंबुलेंस चालक सरबजीत ने बताया कि उन्हें 2 बजकर 45 मिनट पर कॉल मिली और वे तुरंत मौके पर पहुंचे। दो एंबुलेंस वहां तैनात की गई थीं। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने छह लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक घायल का इलाज जारी है।
मुरादाबाद के एसपी सिटी रणविजय सिंह ने बताया कि करीब सवा तीन बजे रोडवेज बस ने पीछे से टेंपो में टक्कर मारी। इस दर्दनाक दुर्घटना में छह लोगों की मौत हुई है, जबकि परिवार का एक सदस्य घायल है। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बस को थाने में खड़ा करा दिया है और चालक की तलाश जारी है।
बड़ी खबरेंView All
मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग