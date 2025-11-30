Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

15 फीट दूर जा गिरे लोग: तेज रफ्तार रोडवेज बस ने टेंपो को रौंदा, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत; दो हिस्से में बंट गया टेंपो

Moradabad Accident: मुरादाबाद में एक दर्दनाक सड़क हादसे में शादी में जा रहे एक ही परिवार के छह लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार रोडवेज बस ने पीछे से टेंपो को टक्कर मार दी, जिससे टेंपो दो हिस्सों में बंट गया और यात्री 15 फीट दूर जा गिरे।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Nov 30, 2025

moradabad roadways bus accident six family members killed tempo crushed

एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत | AI Generated Image

Roadways bus accident six family members killed Moradabad: यूपी के मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें शादी समारोह में शामिल होने जा रहे एक ही परिवार के छह लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार रोडवेज बस ने सवारियों से भरे टेंपो को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि टेंपो दो हिस्सों में बंट गया। टक्कर के बाद टेंपो में बैठे लोग करीब 15 फीट दूर जाकर गिरे, जिससे सिर और चेहरे पर गहरी चोटें लगीं और मौके पर ही कई लोगों की जान चली गई। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

ब्रेक लगाने का नहीं मिला समय ही

स्थानीय लोगों ने बताया कि रोडवेज बस पीछे से टेंपो पर चढ़ गई। हादसा इतना भयानक था कि टेंपो का अगला हिस्सा सड़क किनारे जा गिरा और पिछला हिस्सा सड़क पर ही पिचक गया। लोग चिल्लाते हुए इधर-उधर भागने लगे। दुर्घटना के शिकार लोग रफातपुर गांव की ओर शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उनकी खुशियों का सफर मौत की ओर मुड़ जाएगा।

परिवार में पसरा मातम

पुलिस ने बताया कि हादसे में मरने वालों में कुंदरकी के अब्दुलाहपुर निवासी सीमा पत्नी करन सिंह, आरती, अभय, सुमन पत्नी हरदीप, अनन्य और ऑटो चालक संजू शामिल हैं। सभी की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार के एक सदस्य को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों के घरों में कोहराम मचा हुआ है।

पुलिस और एंबुलेंस टीम की तत्परता

हादसे की सूचना मिलते ही राहगीरों ने तुरंत पुलिस को फोन किया। कुछ ही देर में एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों व मृतकों को अस्पताल ले जाया गया। एंबुलेंस चालक सरबजीत ने बताया कि उन्हें 2 बजकर 45 मिनट पर कॉल मिली और वे तुरंत मौके पर पहुंचे। दो एंबुलेंस वहां तैनात की गई थीं। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने छह लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक घायल का इलाज जारी है।

एसपी सिटी का बयान, चालक फरार; बस कब्जे में

मुरादाबाद के एसपी सिटी रणविजय सिंह ने बताया कि करीब सवा तीन बजे रोडवेज बस ने पीछे से टेंपो में टक्कर मारी। इस दर्दनाक दुर्घटना में छह लोगों की मौत हुई है, जबकि परिवार का एक सदस्य घायल है। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बस को थाने में खड़ा करा दिया है और चालक की तलाश जारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bike-pickup accident

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 Nov 2025 08:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / 15 फीट दूर जा गिरे लोग: तेज रफ्तार रोडवेज बस ने टेंपो को रौंदा, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत; दो हिस्से में बंट गया टेंपो

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Breaking News: एक-एक कर लोगों को रौंदती चली गई रोडवेज बस! 5 की मौके पर ही दर्दनाक मौत; 5 से ज्यादा घायल

big breaking news horrific road accident in moradabad five died six injured in collision with roadways bus
मुरादाबाद

SIR में लगे शिक्षक का सुसाइड नोट: मेरी चार बेटियां बहुत मासूम, उनका ख्याल रखना

मृतक शिक्षक (फोटो सोर्स- 'X' UPJHSS district President Rampur)
मुरादाबाद

UP Weather: दिसंबर में फिर बदलेगा यूपी का मौसम: छाएगा कोहरा, तापमान भी बदलेगा, IMD ने जारी किया ताजा अपडेट

up weather forecast december fog dry conditions imd latest update
मुरादाबाद

वर्दी वालों की दादागिरी! खाना नहीं मिला तो आगबबूला हुए पुलिसकर्मी, रेस्टोरेंट में घुसकर बरसाए घूंसे-लाठी, SSP ने किया सस्पेंड

moradabad police assault restaurant staff SSP suspended
मुरादाबाद

रात होते ही पत्नी हो जाती है गायब, पूछने पर देती है धमकी: युवक ने SSP से जान बचाने की लगाई गुहार

mordabad husband seeks protection wife threatens disappearance case
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.