15 फीट दूर जा गिरे लोग: तेज रफ्तार रोडवेज बस ने टेंपो को रौंदा, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत; दो हिस्से में बंट गया टेंपो

Roadways bus accident six family members killed Moradabad: यूपी के मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें शादी समारोह में शामिल होने जा रहे एक ही परिवार के छह लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार रोडवेज बस ने सवारियों से भरे टेंपो को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि टेंपो दो हिस्सों में बंट गया। टक्कर के बाद टेंपो में बैठे लोग करीब 15 फीट दूर जाकर गिरे, जिससे सिर और चेहरे पर गहरी चोटें लगीं और मौके पर ही कई लोगों की जान चली गई। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई।