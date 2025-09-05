Patrika LogoSwitch to English

मुरादाबाद

School Holiday: बच्चों की बल्ले बल्‍ले! यूपी के इस जिले में लगातार 3 दिन की छुट्टी, सोमवार से फिर शुरू होंगी कक्षाएं

School Holiday News: यूपी के मुरादाबाद जिले में स्कूलों में लगातार तीन दिन की छुट्टी घोषित की गई है। 5 सितंबर को बरावफात, 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी और 7 सितंबर को रविवार के अवकाश के चलते स्कूल बंद रहेंगे।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Sep 05, 2025

moradabad school holiday september barahwafat anant chaturdashi
School Holiday | AI Generated Image

School Holiday Barahwafat Anant Chaturdashi: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के सभी स्कूलों में इस हफ्ते लगातार तीन दिन तक अवकाश रहेगा। स्कूल प्रबंधन की ओर से यह छुट्टी धार्मिक पर्व और साप्ताहिक अवकाश को देखते हुए घोषित की गई है। बच्चों में छुट्टी को लेकर उत्साह का माहौल है।

बरावफात पर पहला अवकाश

शुक्रवार, 5 सितंबर 2025 को बरावफात का पर्व मनाया जाएगा। इस अवसर पर सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। बरावफात मुस्लिम समुदाय का महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व है, जिस पर शांति और सद्भाव का संदेश दिया जाता है।

अनंत चतुर्दशी पर दूसरा अवकाश

शनिवार, 6 सितंबर 2025 को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। यह दिन हिंदू धर्म में बेहद पवित्र माना जाता है और गणेश विसर्जन का प्रमुख अवसर भी होता है। इस कारण स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है ताकि बच्चे और अभिभावक धार्मिक आयोजनों में सम्मिलित हो सकें।

रविवार को तीसरा अवकाश

बरावफात और अनंत चतुर्दशी के बाद 7 सितंबर को रविवार का साप्ताहिक अवकाश रहेगा। इस तरह बच्चों को लगातार तीन दिन स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। छात्र-छात्राएं इस छुट्टी का उपयोग पढ़ाई के साथ-साथ आराम करने और परिवार के साथ समय बिताने में कर सकेंगे।

सोमवार से नियमित कक्षाएं

स्कूल प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि छुट्टियों के बाद सोमवार, 8 सितंबर से सभी कक्षाएं सामान्य रूप से चलेंगी। अभिभावकों को भी स्कूल की ओर से सूचित कर दिया गया है कि वे छुट्टी के दौरान बच्चों की पढ़ाई का विशेष ध्यान रखें।

05 Sept 2025 07:27 am

