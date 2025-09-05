School Holiday Barahwafat Anant Chaturdashi: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के सभी स्कूलों में इस हफ्ते लगातार तीन दिन तक अवकाश रहेगा। स्कूल प्रबंधन की ओर से यह छुट्टी धार्मिक पर्व और साप्ताहिक अवकाश को देखते हुए घोषित की गई है। बच्चों में छुट्टी को लेकर उत्साह का माहौल है।