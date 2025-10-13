शहर के पॉश इलाके में चल रहा था देह व्यापार का धंधा, ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस, कमरे के अंदर का नजारा देख रह गई हैरान

यूपी के इस जिले में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश! Image Source - Pexels
यूपी के मुरादाबाद के नया मुरादाबाद क्षेत्र में रविवार को एक किराए के मकान पर हुई पुलिस छापेमारी के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। यहां देहरादून की एक महिला और मकान मालिक ने मिलकर पिछले चार महीनों से देह व्यापार का रैकेट चला रखा था।
पुलिस ने छापेमारी में तीन युवतियों समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी महिला आरती और मकान मालिक फरार हैं। मौके से 31 हजार 380 रुपये, छह मोबाइल फोन और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है।
नया मुरादाबाद सेक्टर 7 में जसप्रीत उर्फ काकू नामक व्यक्ति के घर को 20 हजार रुपये महीने किराये पर आरती नाम की महिला वहां देह व्यापार का नेटवर्क चला रही थी। बताया गया कि ग्राहक ऑनलाइन संपर्क करते थे।
चार महीने से चल रहे इस देह व्यापार के रैकेट की सूचना मिलने पर सीओ हाईवे राजेश कुमार और सीओ सिटी सुनीता दहिया ने पाकबड़ा थाना पुलिस के साथ टीम बनाकर रविवार को छापेमारी की। जैसे ही पुलिस पहुंची, वहां अफरा-तफरी मच गई। सात आरोपी मौके पर गिरफ्तार किए गए, जबकि दो लोग भागने में सफल हो गए।
छापेमारी में पकड़े गए आरोपियों में अमरोहा, मुजफ्फरनगर, बदायूं, दिल्ली और बलिया से आए युवक-युवतियां शामिल हैं। गिरफ्तार युवती ने पूछताछ में बताया कि मुख्य आरोपित आरती से उसका परिचय चार महीने पहले हुआ था। आरती ऑनलाइन ग्राहकों और युवतियों से संपर्क करती थी। पुलिस के पहुंचते ही वह फरार हो गई।
थानाध्यक्ष योगेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार सातों आरोपितों और फरार आरती व मकान मालिक के खिलाफ विस्तृत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मकान में देह व्यापार संचालित किए जाने की पुष्टि होने के बाद एसपी सिटी रणविजय सिंह ने टीम को आगे की जांच तेज करने के निर्देश दिए हैं।
पुलिस अब फरार महिला आरती और मकान मालिक की तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल जांच के तहत ऑनलाइन माध्यम से ग्राहकों से संपर्क की प्रक्रिया और भुगतान चैनल की भी जांच की जाएगी।
