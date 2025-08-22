Patrika LogoSwitch to English

मुरादाबाद

मुरादाबाद की कॉलोनी बनी देह व्यापार का अड्डा! बंद कमरों में कैद मासूम जिंदगियां, सामने आया खौफनाक गिरोह

Moradabad Sex Trafficking: मुरादाबाद के कांशीराम नगर में देह व्यापार का बड़ा खुलासा हुआ है। गिरोह नाबालिग लड़कियों को बहला-फुसलाकर पहले देह व्यापार कराता था और बाद में शादी कराने के नाम पर बेच देता था।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Aug 22, 2025

moradabad sex trafficking girls rescue kanshiram nagar police raid
मुरादाबाद की कॉलोनी बनी देह व्यापार का अड्डा! AI Generated Image

Sex trafficking girls rescue in Moradabad: यूपी के मुरादाबाद के कांशीराम नगर की कॉलोनी देह व्यापार के ‘दलदल’ में तब्दील हो चुकी है। यहां न सिर्फ युवतियों बल्कि नाबालिग लड़कियों को भी कैद कर उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा था। पुलिस की छापेमारी में एक किशोरी को मुक्त कराया गया है, लेकिन कई आरोपी मौके से फरार हो गए।

लड़कियों को कैद कर कराया जाता था धंधा

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपित लड़कियों को लाकर पहले कई साल तक देह व्यापार कराते थे और बाद में उन्हें रुपये लेकर बेच देते थे। बिहार, बस्ती और अमरोहा से भागकर आई तीन लड़कियों ने हिम्मत दिखाकर पुलिस को जानकारी दी, जिससे यह पूरा नेटवर्क उजागर हुआ।

ये भी पढ़ें

योगी सरकार का बड़ा फैसला! बासमती चावल को जहरीला बनाने वाले 12 कीटनाशकों पर रोक, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
मुरादाबाद
basmati rice pesticide ban up yogi government 2025

पिंकी के घर में कैद किशोरियां

बिहार से भागकर आई किशोरी ने पुलिस को बताया कि पिंकी नाम की महिला के घर में दो किशोरी और कई महिलाएं अब भी बंधक हैं। सचिन, विजय ठाकुर और अवनीश जैसे आरोपी लड़कियों को दिल्ली व अन्य रेलवे स्टेशनों से बहला-फुसलाकर मुरादाबाद लाते थे।

शादी के नाम पर भी की जाती थी लड़कियों की बिक्री

गिरोह की सबसे खौफनाक सच्चाई यह है कि देह व्यापार कराने के बाद लड़कियों को शादी कराने के नाम पर अविवाहित युवकों को बेच दिया जाता था। अमरोहा के जोया की लड़की को भी बेचने की तैयारी थी, लेकिन तीनों पीड़िताओं की हिम्मत ने साजिश को उजागर कर दिया।

कैसे हुआ पर्दाफाश

तीनों लड़कियां सोमवार रात मौका देखकर वहां से भाग निकलीं और ट्रेन पकड़कर सहारनपुर पहुंचीं। अगले दिन जम्मूतवी-कोलकाता एक्सप्रेस में टिकट जांच के दौरान उन्होंने टीटीई को अपनी आपबीती बताई। इसके बाद जब ट्रेन मुरादाबाद पहुंची तो जीआरपी को बुलाकर मामला खोला गया।

सालों से कैद थी अमरोहा निवासी लड़की

अमरोहा के जोया क्षेत्र की लड़की एक साल से बंधक बनाकर रखी गई थी। उसके पिता ने बताया कि बेटी घर से नाराज होकर निकली थी और तभी से उसकी तलाश की जा रही थी। अब पुलिस की कार्रवाई के बाद लड़की को मुक्त कराया गया है।

बस्ती की लड़की को खोजता-खोजता पहुंचा भाई

दो महीने पहले घर से गायब हुई बस्ती जिले की लड़की की गुमशुदगी पहले ही दर्ज थी। बुधवार को पुलिस सूचना पर उसका भाई मुरादाबाद पहुंचा और बहन को अपने साथ ले गया।

बिहार की किशोरी ने दिखाया साहस

मधुबनी जिले की किशोरी तीन माह पहले घर से नाराज होकर निकली थी। दिल्ली स्टेशन पर सचिन नाम के युवक ने उसे नौकरी दिलाने का झांसा देकर मुरादाबाद लाया और दुष्कर्म किया। बाद में उसे कांशीराम नगर में कैद कर दिया गया। इसी किशोरी ने साहस दिखाकर गिरोह का काला सच उजागर किया।

बंद दरवाजे और गानों की आड़ में जुल्म

लड़कियों ने पुलिस को बताया कि दिन में उनसे घर का काम कराया जाता था और दरवाजा हमेशा बंद रखा जाता था। अगर कोई लड़की विरोध करती तो तेज आवाज में गाने बजाकर उनकी पिटाई की जाती थी, ताकि बाहर किसी को चीख सुनाई न दे।

पुलिस ने शुरू की गिरोह की तलाश

फिलहाल पुलिस ने एक किशोरी को बरामद कर लिया है और दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। लेकिन कई आरोपी फरार हैं। पुलिस अब उन लोगों की तलाश कर रही है जिन्होंने शादी के नाम पर लड़कियों को खरीदा है।

22 Aug 2025 04:36 pm

