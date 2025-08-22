मुरादाबाद की कॉलोनी बनी देह व्यापार का अड्डा! बंद कमरों में कैद मासूम जिंदगियां, सामने आया खौफनाक गिरोह

Sex trafficking girls rescue in Moradabad: यूपी के मुरादाबाद के कांशीराम नगर की कॉलोनी देह व्यापार के ‘दलदल’ में तब्दील हो चुकी है। यहां न सिर्फ युवतियों बल्कि नाबालिग लड़कियों को भी कैद कर उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा था। पुलिस की छापेमारी में एक किशोरी को मुक्त कराया गया है, लेकिन कई आरोपी मौके से फरार हो गए।
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपित लड़कियों को लाकर पहले कई साल तक देह व्यापार कराते थे और बाद में उन्हें रुपये लेकर बेच देते थे। बिहार, बस्ती और अमरोहा से भागकर आई तीन लड़कियों ने हिम्मत दिखाकर पुलिस को जानकारी दी, जिससे यह पूरा नेटवर्क उजागर हुआ।
बिहार से भागकर आई किशोरी ने पुलिस को बताया कि पिंकी नाम की महिला के घर में दो किशोरी और कई महिलाएं अब भी बंधक हैं। सचिन, विजय ठाकुर और अवनीश जैसे आरोपी लड़कियों को दिल्ली व अन्य रेलवे स्टेशनों से बहला-फुसलाकर मुरादाबाद लाते थे।
गिरोह की सबसे खौफनाक सच्चाई यह है कि देह व्यापार कराने के बाद लड़कियों को शादी कराने के नाम पर अविवाहित युवकों को बेच दिया जाता था। अमरोहा के जोया की लड़की को भी बेचने की तैयारी थी, लेकिन तीनों पीड़िताओं की हिम्मत ने साजिश को उजागर कर दिया।
तीनों लड़कियां सोमवार रात मौका देखकर वहां से भाग निकलीं और ट्रेन पकड़कर सहारनपुर पहुंचीं। अगले दिन जम्मूतवी-कोलकाता एक्सप्रेस में टिकट जांच के दौरान उन्होंने टीटीई को अपनी आपबीती बताई। इसके बाद जब ट्रेन मुरादाबाद पहुंची तो जीआरपी को बुलाकर मामला खोला गया।
अमरोहा के जोया क्षेत्र की लड़की एक साल से बंधक बनाकर रखी गई थी। उसके पिता ने बताया कि बेटी घर से नाराज होकर निकली थी और तभी से उसकी तलाश की जा रही थी। अब पुलिस की कार्रवाई के बाद लड़की को मुक्त कराया गया है।
दो महीने पहले घर से गायब हुई बस्ती जिले की लड़की की गुमशुदगी पहले ही दर्ज थी। बुधवार को पुलिस सूचना पर उसका भाई मुरादाबाद पहुंचा और बहन को अपने साथ ले गया।
मधुबनी जिले की किशोरी तीन माह पहले घर से नाराज होकर निकली थी। दिल्ली स्टेशन पर सचिन नाम के युवक ने उसे नौकरी दिलाने का झांसा देकर मुरादाबाद लाया और दुष्कर्म किया। बाद में उसे कांशीराम नगर में कैद कर दिया गया। इसी किशोरी ने साहस दिखाकर गिरोह का काला सच उजागर किया।
लड़कियों ने पुलिस को बताया कि दिन में उनसे घर का काम कराया जाता था और दरवाजा हमेशा बंद रखा जाता था। अगर कोई लड़की विरोध करती तो तेज आवाज में गाने बजाकर उनकी पिटाई की जाती थी, ताकि बाहर किसी को चीख सुनाई न दे।
फिलहाल पुलिस ने एक किशोरी को बरामद कर लिया है और दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। लेकिन कई आरोपी फरार हैं। पुलिस अब उन लोगों की तलाश कर रही है जिन्होंने शादी के नाम पर लड़कियों को खरीदा है।