मुरादाबाद की कॉलोनी बनी देह व्यापार का अड्डा! बंद कमरों में कैद मासूम जिंदगियां, सामने आया खौफनाक गिरोह

Sex trafficking girls rescue in Moradabad: यूपी के मुरादाबाद के कांशीराम नगर की कॉलोनी देह व्यापार के ‘दलदल’ में तब्दील हो चुकी है। यहां न सिर्फ युवतियों बल्कि नाबालिग लड़कियों को भी कैद कर उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा था। पुलिस की छापेमारी में एक किशोरी को मुक्त कराया गया है, लेकिन कई आरोपी मौके से फरार हो गए।