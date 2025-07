सांसद इकरा हसन के समर्थन में उतरीं सपा सांसद रुचि वीरा, कह दी बड़ी बात, जानें पूरा मामला

Moradabad SP MP Ruchi Veera came out in support of MP Iqra Hasan: कैराना से समाजवादी पार्टी (सपा) की सांसद इकरा हसन के खिलाफ सोशल मीडिया पर वायरल हुए आपत्तिजनक वीडियो और संदेशों को लेकर अब मामला गरमाता जा रहा है। इस मुद्दे पर मुरादाबाद से सपा सांसद रुचि वीरा खुलकर उनके समर्थन में सामने आई हैं। उन्होंने इस घटना को निंदनीय और महिला गरिमा पर सीधा हमला बताया है।