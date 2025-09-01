Moradabad News: मुरादाबाद स्पाइस बार में शराब के बिल पर हुआ विवाद, फायरिंग में युवक घायल, 7 लोग अरेस्ट

जानकारी के अनुसार, मझोला थाना क्षेत्र के दिल्ली रोड, मिलन विहार के सामने स्थित स्पाइस बार में सूरज राणा (35) ने नई कार खरीदने की खुशी में दोस्तों के साथ पार्टी रखी थी। पार्टी दोपहर से शुरू हुई और दोस्तों ने करीब 11,200 रुपये की शराब का आनंद लिया। रात साढ़े आठ बजे किसी बात को लेकर युवकों और वेटर प्रदीप के बीच कहासुनी हुई। आरोप है कि बिल भुगतान को लेकर युवकों ने वेटर के सिर पर गिलास मार दिया, जिससे वह घायल हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों में हाथापाई शुरू हो गई और बार में तोड़फोड़ हो गई।