Moradabad News: मुरादाबाद स्पाइस बार में शराब के बिल पर हुआ विवाद, फायरिंग में युवक घायल, 7 लोग अरेस्ट

Spice bar firing assault incident in Moradabad: मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में दिल्ली रोड स्थित स्पाइस लाउंज एंड बार में रविवार की रात एक जन्मदिन पार्टी के दौरान विवाद और मारपीट की घटना सामने आई। शराब के बिल को लेकर पार्टी में आए युवकों और वेटर के बीच बहस शुरू हुई। विवाद बढ़ने के बाद हाथापाई और बार में तोड़फोड़ की गई। इस दौरान फायरिंग में सूरज राणा नामक युवक के पैर में गोली लगी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सात लोगों को हिरासत में लिया।
जानकारी के अनुसार, मझोला थाना क्षेत्र के दिल्ली रोड, मिलन विहार के सामने स्थित स्पाइस बार में सूरज राणा (35) ने नई कार खरीदने की खुशी में दोस्तों के साथ पार्टी रखी थी। पार्टी दोपहर से शुरू हुई और दोस्तों ने करीब 11,200 रुपये की शराब का आनंद लिया। रात साढ़े आठ बजे किसी बात को लेकर युवकों और वेटर प्रदीप के बीच कहासुनी हुई। आरोप है कि बिल भुगतान को लेकर युवकों ने वेटर के सिर पर गिलास मार दिया, जिससे वह घायल हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों में हाथापाई शुरू हो गई और बार में तोड़फोड़ हो गई।
मारपीट के बाद युवकों ने बार से बाहर निकलकर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे दिल्ली रोड पर अफरातफरी मच गई। इस फायरिंग में सूरज राणा के पैर में गोली लगी। सूरज ने पुलिस को बताया कि बार मालिक के साथी ने उस पर गोली चलाई। घायल युवक को प्राथमिक इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया और वहां से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
घटना की सूचना मिलने पर सीओ कुलदीप कुमार गुप्ता और थाना प्रभारी रवींद्र कुमार मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बार और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और पार्टी में शामिल सात लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस का कहना है कि फुटेज देखने के बाद ही विवाद का असली कारण सामने आएगा।
स्पाइस बार में जन्मदिन मनाने आए हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व जिला प्रभारी अंकित शर्मा और विश्व हिंदू महासभा के मंडल प्रभारी प्रदीप शर्मा भी शामिल थे। मारपीट के दौरान सूरज राणा के साथियों ने प्रदीप शर्मा के साथ भी हाथापाई की और उनकी लाइसेंसी पिस्टल छीन ली। इसके बाद फायरिंग का भयावह दृश्य सामने आया और पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई।
स्पाइस बार गेट पर तैनात गार्ड प्रदीप शर्मा ने बताया कि बार में बवाल होने पर वह अंदर गए और गेट के बाहर एक युवक ने चार राउंड फायरिंग की। गार्ड ने साफ किया कि उसने अपनी बंदूक से कोई गोली नहीं चलाई। इसके अलावा, बार प्रबंधक मिथुन ने बताया कि शराब पी रहे युवकों ने वेटर को क्यों पीटा, यह उन्हें नहीं पता।
दिल्ली रोड स्थित स्पाइस बार में करीब 14 दिन पहले भी भाजपा एमएलसी के पुत्र की बर्थडे पार्टी के दौरान पैसे के लेन-देन को लेकर हंगामा हुआ था। उस समय भी मारपीट और तोड़फोड़ की घटना हुई थी। पुलिस ने उस मामले में भाजपा नेता के पुत्र को क्लीनचिट देकर छोड़ दिया था।