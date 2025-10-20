दीपावली पर गन्ना कर्मचारियों को योगी सरकार का दोहरा तोहफा, बोनस और एसीपी से खिले चेहरे

दीपावली पर गन्ना कर्मचारियों को योगी सरकार का दोहरा तोहफा | Image Source - 'X' @IANS
Yogi government double gift on Diwali: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद गन्ना विभाग के कर्मचारियों को इस दीपावली पर दोहरा उपहार मिला है। वित्तीय वर्ष 2024-25 का बोनस उनके खातों में सीधे भेजा गया है। इसके साथ ही 150 से अधिक कर्मचारियों को एसीपी (वित्तीय स्तरोन्नयन) का लाभ भी प्रदान किया गया। यह निर्णय विभागीय कर्मचारियों में हर्ष और उल्लास का माहौल पैदा कर रहा है।
गन्ना विकास विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कर्मचारियों के बोनस का भुगतान पूरा कर दिया है। उप गन्ना आयुक्त मुरादाबाद हरपाल सिंह ने बताया कि विभाग सदैव किसानों के हितों और कर्मचारियों की निष्ठा के प्रति संवेदनशील रहा है। बोनस और एसीपी से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और वे शासकीय कार्यों में नई ऊर्जा के साथ जुटेंगे।
मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार गन्ना विभाग ने 150 से अधिक कार्मिकों का एसीपी लाभ स्वीकृत कर दिया है। इसमें राजकीय कर्मचारी, सहकारी गन्ना समितियों के कर्मचारी और यूपी सहकारी गन्ना संघ के कर्मचारी शामिल हैं। वित्तीय स्तरोन्नयन से कर्मचारियों का वेतनमान बढ़ेगा और भविष्य में पदोन्नति के अवसर भी सुनिश्चित होंगे।
दीपावली से पहले विभाग ने सीजनल कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी दी है। लंबे समय से कार्यरत मौसमी कर्मचारियों को स्थायी लिपिक के रूप में पदोन्नत किया जा रहा है। इससे कर्मचारी पूरे वर्ष कार्यरत रहेंगे और उनके परिवारों को आर्थिक स्थिरता भी मिलेगी।
गन्ना विकास विभाग का यह निर्णय केवल कर्मचारियों के कल्याण तक सीमित नहीं है। इससे गन्ना समितियों की कार्यक्षमता और किसानों की सेवा का स्तर भी बढ़ेगा। कर्मचारी अब न केवल त्योहार की खुशियों में शामिल हैं, बल्कि अपने कार्यों को और अधिक दक्षता और उत्साह के साथ आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं।
बड़ी खबरेंView All
मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग