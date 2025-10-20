दीपावली पर गन्ना कर्मचारियों को योगी सरकार का दोहरा तोहफा, बोनस और एसीपी से खिले चेहरे

Yogi government double gift on Diwali: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद गन्ना विभाग के कर्मचारियों को इस दीपावली पर दोहरा उपहार मिला है। वित्तीय वर्ष 2024-25 का बोनस उनके खातों में सीधे भेजा गया है। इसके साथ ही 150 से अधिक कर्मचारियों को एसीपी (वित्तीय स्तरोन्नयन) का लाभ भी प्रदान किया गया। यह निर्णय विभागीय कर्मचारियों में हर्ष और उल्लास का माहौल पैदा कर रहा है।