दीपावली पर गन्ना कर्मचारियों को योगी सरकार का दोहरा तोहफा, बोनस और एसीपी से खिले चेहरे

Moradabad News: यूपी के मुरादाबाद के गन्ना विभाग के कर्मचारियों को दीपावली पर दोहरा तोहफा मिला है। वित्तीय वर्ष 2024-25 का बोनस उनके खातों में भेजा गया, 150 से अधिक कर्मचारियों को एसीपी का लाभ मिला और सीजनल कर्मचारियों को स्थायी नौकरी का अवसर भी दिया गया है।

2 min read

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Oct 20, 2025

moradabad sugar department bonus acp seasonal jobs

दीपावली पर गन्ना कर्मचारियों को योगी सरकार का दोहरा तोहफा | Image Source - 'X' @IANS

Yogi government double gift on Diwali: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद गन्ना विभाग के कर्मचारियों को इस दीपावली पर दोहरा उपहार मिला है। वित्तीय वर्ष 2024-25 का बोनस उनके खातों में सीधे भेजा गया है। इसके साथ ही 150 से अधिक कर्मचारियों को एसीपी (वित्तीय स्तरोन्नयन) का लाभ भी प्रदान किया गया। यह निर्णय विभागीय कर्मचारियों में हर्ष और उल्लास का माहौल पैदा कर रहा है।

बोनस की धनराशि सीधे खातों में

गन्ना विकास विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कर्मचारियों के बोनस का भुगतान पूरा कर दिया है। उप गन्ना आयुक्त मुरादाबाद हरपाल सिंह ने बताया कि विभाग सदैव किसानों के हितों और कर्मचारियों की निष्ठा के प्रति संवेदनशील रहा है। बोनस और एसीपी से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और वे शासकीय कार्यों में नई ऊर्जा के साथ जुटेंगे।

एसीपी लाभ से खुला भविष्य का रास्ता

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार गन्ना विभाग ने 150 से अधिक कार्मिकों का एसीपी लाभ स्वीकृत कर दिया है। इसमें राजकीय कर्मचारी, सहकारी गन्ना समितियों के कर्मचारी और यूपी सहकारी गन्ना संघ के कर्मचारी शामिल हैं। वित्तीय स्तरोन्नयन से कर्मचारियों का वेतनमान बढ़ेगा और भविष्य में पदोन्नति के अवसर भी सुनिश्चित होंगे।

सीजनल कर्मचारियों को स्थायी नौकरी का उपहार

दीपावली से पहले विभाग ने सीजनल कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी दी है। लंबे समय से कार्यरत मौसमी कर्मचारियों को स्थायी लिपिक के रूप में पदोन्नत किया जा रहा है। इससे कर्मचारी पूरे वर्ष कार्यरत रहेंगे और उनके परिवारों को आर्थिक स्थिरता भी मिलेगी।

विभागीय कार्यक्षमता और किसान सेवा में बढ़ोतरी

गन्ना विकास विभाग का यह निर्णय केवल कर्मचारियों के कल्याण तक सीमित नहीं है। इससे गन्ना समितियों की कार्यक्षमता और किसानों की सेवा का स्तर भी बढ़ेगा। कर्मचारी अब न केवल त्योहार की खुशियों में शामिल हैं, बल्कि अपने कार्यों को और अधिक दक्षता और उत्साह के साथ आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं।

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / दीपावली पर गन्ना कर्मचारियों को योगी सरकार का दोहरा तोहफा, बोनस और एसीपी से खिले चेहरे

