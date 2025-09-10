Swachh Vayu Sarvekshan: मुरादाबाद की आबोहवा 60 फीसदी तक सुधरी, देश में मिला दूसरा स्थान, यूपी में पहला

प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि आने वाले वर्षों में भी प्रदूषण कम करने और वायु गुणवत्ता बेहतर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए नए हरित क्षेत्र विकसित करने, वाहनों से निकलने वाले धुएं को नियंत्रित करने और औद्योगिक उत्सर्जन पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। साथ ही, नागरिकों से अपील की गई है कि वे प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करें और स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाते रहें।