Swachh Vayu Sarvekshan: मुरादाबाद की आबोहवा 60 फीसदी तक सुधरी, देश में मिला दूसरा स्थान, यूपी में पहला

Swachh Vayu Sarvekshan News: स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में मुरादाबाद ने एक बार फिर अपनी खास पहचान कायम की है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में मुरादाबाद को देशभर में दूसरा और उत्तर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यह रैंकिंग पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत जारी की गई है।
मुरादाबाद ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर अपनी छवि मजबूत की है। साल 2021 में यह शहर पूरे देश में पहले स्थान पर रहा था, वहीं 2022 में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया। अब 2024 में भी यह अपनी उत्कृष्टता बरकरार रखते हुए दोबारा देश में दूसरा और यूपी में पहला पायदान हासिल करने में सफल रहा है।
अधिकारियों का कहना है कि यह उपलब्धि केवल प्रशासनिक प्रयासों से संभव नहीं हुई, बल्कि इसमें शहरवासियों का बड़ा योगदान रहा। प्रदूषण नियंत्रण उपायों, हरियाली को बढ़ावा देने और साफ-सफाई के प्रति लोगों की जागरूकता ने मुरादाबाद को देश में एक मिसाल बना दिया है। नागरिकों ने जिम्मेदारी दिखाते हुए प्रशासन का साथ दिया, जिससे शहर लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है।
प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि आने वाले वर्षों में भी प्रदूषण कम करने और वायु गुणवत्ता बेहतर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए नए हरित क्षेत्र विकसित करने, वाहनों से निकलने वाले धुएं को नियंत्रित करने और औद्योगिक उत्सर्जन पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। साथ ही, नागरिकों से अपील की गई है कि वे प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करें और स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाते रहें।