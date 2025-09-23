प्यार में अंधी हुई मुरादाबाद की स्वाति! क्राइम पेट्रोल देख रची पूरे परिवार को खत्म करने की साजिश, पुलिस भी हैरान

Moradabad Crime News Hindi: मुरादाबाद जिले के थाना पाकबड़ा इलाके से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक युवती स्वाति अपने प्रेमी को पाने की सनक में इस कदर अंधी हो गई कि उसने न केवल अपने ही पिता और भाइयों को जेल भेजने की योजना बनाई, बल्कि एक निर्दोष युवक की हत्या तक कर दी। इस सनसनीखेज मामले ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है।