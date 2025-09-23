प्यार में अंधी हुई मुरादाबाद की स्वाति! क्राइम पेट्रोल देख रची पूरे परिवार को खत्म करने की साजिश, पुलिस भी हैरान

Moradabad Crime News Hindi: मुरादाबाद जिले के थाना पाकबड़ा इलाके से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक युवती स्वाति अपने प्रेमी को पाने की सनक में इस कदर अंधी हो गई कि उसने न केवल अपने ही पिता और भाइयों को जेल भेजने की योजना बनाई, बल्कि एक निर्दोष युवक की हत्या तक कर दी। इस सनसनीखेज मामले ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है।
एसएसपी सतपाल अंतिल के मुताबिक, 18 सितंबर को मौढ़ा तैय्या कब्रिस्तान के पास एक युवक का शव बरामद हुआ था। शव की पहचान गुरैठा निवासी 21 वर्षीय पेंटर योगेश के रूप में हुई। शुरुआती जांच में शक उसके ही गांव के शोभाराम, गौरव और कपिल पर गया। लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को असली मास्टरमाइंड का पता चला। वह थी शोभाराम की बेटी स्वाति।
जांच में खुलासा हुआ कि स्वाति का प्रेम संबंध मनोज नामक युवक से था, जो गुरैठा में सैलून चलाता था और पाकबड़ा में किराए के मकान में रहता था। जब स्वाति के परिवार को इस रिश्ते की भनक लगी तो उन्होंने सख्त विरोध किया। इसी के बाद स्वाति ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही परिवार को फंसाने और रास्ते से हटाने की खतरनाक साजिश रची।
पुलिस की मानें तो स्वाति घरवालों को रास्ते से हटाने के लिए अक्सर उनके खाने में नींद की गोलियां मिला देती थी, ताकि रात को वह चुपके से प्रेमी से मिल सके। धीरे-धीरे यह आदत खतरनाक प्लान में बदल गई और दोनों ने तय किया कि किसी की हत्या करके फर्जी सबूत तैयार किए जाएं, ताकि स्वाति के पिता और भाइयों को जेल भिजवाया जा सके।
मनोज ने टीवी शो 'क्राइम पेट्रोल' देखकर एक षड्यंत्र रचा। उसने सोचा कि अगर किसी व्यक्ति की हत्या कर उसके मोबाइल से झूठी कॉल की जाए तो पुलिस स्वाति के परिवार पर शक करेगी। इस खतरनाक आइडिया पर स्वाति तुरंत राजी हो गई और हत्या का पूरा प्लान तैयार हो गया।
17 सितंबर की शाम मनोज और उसका ममेरा भाई मंजीत ने पेंटर योगेश को शराब पिलाने के बहाने रोका। शराब में नींद की गोलियां मिलाकर उसे बेसुध कर दिया गया। इसके बाद उसे मौढ़ा तैय्या कब्रिस्तान के पास ले जाकर पीट-पीटकर मार डाला। हत्या के बाद योगेश का मोबाइल वहीं छोड़ दिया गया ताकि पुलिस को सबूत आसानी से मिले।
हत्या के बाद योगेश के मोबाइल से पहले कॉल स्वाति के भाई गौरव को किया गया। इसके बाद 112 नंबर पर फोन कर झूठी शिकायत की गई कि गौरव, कपिल और शोभाराम ने हमला किया है। यह सब इसलिए किया गया, ताकि कॉल डिटेल देखकर पुलिस सीधे स्वाति के परिवार पर शक करे और उन्हें गिरफ्तार कर ले।
पुलिस ने जांच के दौरान मोबाइल लोकेशन और अन्य सबूतों की पड़ताल की तो मामला उलझने के बजाय खुलता चला गया। मुठभेड़ में पुलिस ने मनोज और मंजीत को पकड़ लिया। इस दौरान मनोज के पैर में गोली लगी। पूछताछ में दोनों ने गुनाह कबूल कर लिया। इसके बाद स्वाति को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
इस खौफनाक मामले ने पूरे मुरादाबाद को दहला दिया है। लोग यह जानकर हैरान हैं कि एक युवती ने प्रेम में अंधी होकर न सिर्फ परिवार को फंसाने की कोशिश की बल्कि एक निर्दोष युवक की जिंदगी भी छीन ली। पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है और अब पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है।