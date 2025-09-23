Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुरादाबाद

प्यार में अंधी हुई मुरादाबाद की स्वाति! क्राइम पेट्रोल देख रची पूरे परिवार को खत्म करने की साजिश, पुलिस भी हैरान

Moradabad Crime: यूपी के मुरादाबाद में एक युवती ने प्रेमी संग मिलकर पूरे परिवार को खत्म करने और एक निर्दोष युवक की हत्या करने की सनसनीखेज साजिश रची। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि यह खौफनाक आइडिया टीवी शो 'क्राइम पेट्रोल' से आया।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Sep 23, 2025

moradabad swati crime petrol inspired murder family conspiracy
प्यार में अंधी हुई मुरादाबाद की स्वाति! AI Generated Image

Moradabad Crime News Hindi: मुरादाबाद जिले के थाना पाकबड़ा इलाके से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक युवती स्वाति अपने प्रेमी को पाने की सनक में इस कदर अंधी हो गई कि उसने न केवल अपने ही पिता और भाइयों को जेल भेजने की योजना बनाई, बल्कि एक निर्दोष युवक की हत्या तक कर दी। इस सनसनीखेज मामले ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है।

हत्या से खुली परतें

एसएसपी सतपाल अंतिल के मुताबिक, 18 सितंबर को मौढ़ा तैय्या कब्रिस्तान के पास एक युवक का शव बरामद हुआ था। शव की पहचान गुरैठा निवासी 21 वर्षीय पेंटर योगेश के रूप में हुई। शुरुआती जांच में शक उसके ही गांव के शोभाराम, गौरव और कपिल पर गया। लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को असली मास्टरमाइंड का पता चला। वह थी शोभाराम की बेटी स्वाति।

ये भी पढ़ें

अमरोहा गैस रिसाव कांड! फैक्ट्री से निकला जहरीला धुआं, सांस लेने में परेशानी से हड़कंप, पूरे शहर में दहशत
अमरोहा
amroha gajraula chemical factory gas leak smoke health issues

प्रेमी मनोज से जुड़ा रिश्ता

जांच में खुलासा हुआ कि स्वाति का प्रेम संबंध मनोज नामक युवक से था, जो गुरैठा में सैलून चलाता था और पाकबड़ा में किराए के मकान में रहता था। जब स्वाति के परिवार को इस रिश्ते की भनक लगी तो उन्होंने सख्त विरोध किया। इसी के बाद स्वाति ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही परिवार को फंसाने और रास्ते से हटाने की खतरनाक साजिश रची।

नींद की गोलियों से शुरू हुआ खेल

पुलिस की मानें तो स्वाति घरवालों को रास्ते से हटाने के लिए अक्सर उनके खाने में नींद की गोलियां मिला देती थी, ताकि रात को वह चुपके से प्रेमी से मिल सके। धीरे-धीरे यह आदत खतरनाक प्लान में बदल गई और दोनों ने तय किया कि किसी की हत्या करके फर्जी सबूत तैयार किए जाएं, ताकि स्वाति के पिता और भाइयों को जेल भिजवाया जा सके।

'क्राइम पेट्रोल' से मिला आइडिया

मनोज ने टीवी शो 'क्राइम पेट्रोल' देखकर एक षड्यंत्र रचा। उसने सोचा कि अगर किसी व्यक्ति की हत्या कर उसके मोबाइल से झूठी कॉल की जाए तो पुलिस स्वाति के परिवार पर शक करेगी। इस खतरनाक आइडिया पर स्वाति तुरंत राजी हो गई और हत्या का पूरा प्लान तैयार हो गया।

निर्दोष पेंटर बना शिकार

17 सितंबर की शाम मनोज और उसका ममेरा भाई मंजीत ने पेंटर योगेश को शराब पिलाने के बहाने रोका। शराब में नींद की गोलियां मिलाकर उसे बेसुध कर दिया गया। इसके बाद उसे मौढ़ा तैय्या कब्रिस्तान के पास ले जाकर पीट-पीटकर मार डाला। हत्या के बाद योगेश का मोबाइल वहीं छोड़ दिया गया ताकि पुलिस को सबूत आसानी से मिले।

फर्जी कॉल से रचा भ्रम

हत्या के बाद योगेश के मोबाइल से पहले कॉल स्वाति के भाई गौरव को किया गया। इसके बाद 112 नंबर पर फोन कर झूठी शिकायत की गई कि गौरव, कपिल और शोभाराम ने हमला किया है। यह सब इसलिए किया गया, ताकि कॉल डिटेल देखकर पुलिस सीधे स्वाति के परिवार पर शक करे और उन्हें गिरफ्तार कर ले।

पुलिस ने खोला राज

पुलिस ने जांच के दौरान मोबाइल लोकेशन और अन्य सबूतों की पड़ताल की तो मामला उलझने के बजाय खुलता चला गया। मुठभेड़ में पुलिस ने मनोज और मंजीत को पकड़ लिया। इस दौरान मनोज के पैर में गोली लगी। पूछताछ में दोनों ने गुनाह कबूल कर लिया। इसके बाद स्वाति को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

सनसनी में डूबा इलाका

इस खौफनाक मामले ने पूरे मुरादाबाद को दहला दिया है। लोग यह जानकर हैरान हैं कि एक युवती ने प्रेम में अंधी होकर न सिर्फ परिवार को फंसाने की कोशिश की बल्कि एक निर्दोष युवक की जिंदगी भी छीन ली। पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है और अब पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Sept 2025 10:59 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / प्यार में अंधी हुई मुरादाबाद की स्वाति! क्राइम पेट्रोल देख रची पूरे परिवार को खत्म करने की साजिश, पुलिस भी हैरान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.