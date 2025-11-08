नमाज के बाद खूनी संघर्ष! दो पक्षों की भिड़ंत, लाठी-डंडों और पथराव से दहला गांव; 12 लोग गंभीर रूप से घायल

Moradabad News Today Hindi: मुरादाबाद के मैनाठेर थाना क्षेत्र के ताहरपुर गांव में शुक्रवार की नमाज के बाद अचानक माहौल बिगड़ गया। एक पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच गर्मागर्मी बढ़ी और देखते ही देखते लाठी-डंडों तथा लोहे की रॉड से मारपीट शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में दोनों ओर से पथराव होने लगा, जिससे इलाके में अफरा-तफरी फैल गई। मारपीट और पथराव में महिलाओं सहित करीब 12 लोग घायल हुए, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है।