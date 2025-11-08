नमाज के बाद खूनी संघर्ष! दो पक्षों की भिड़ंत, लाठी-डंडों और पथराव से दहला गांव; 12 लोग गंभीर रूप से घायल

नमाज के बाद खूनी संघर्ष! दो पक्षों की भिड़ंत | AI Generated Image
Moradabad News Today Hindi: मुरादाबाद के मैनाठेर थाना क्षेत्र के ताहरपुर गांव में शुक्रवार की नमाज के बाद अचानक माहौल बिगड़ गया। एक पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच गर्मागर्मी बढ़ी और देखते ही देखते लाठी-डंडों तथा लोहे की रॉड से मारपीट शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में दोनों ओर से पथराव होने लगा, जिससे इलाके में अफरा-तफरी फैल गई। मारपीट और पथराव में महिलाओं सहित करीब 12 लोग घायल हुए, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है।
घटना की सूचना मिलते ही मैनाठेर थाना पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मोर्चा संभाला। पुलिस ने दोनों पक्षों के घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया और उनका मेडिकल परीक्षण कराया। गांव में तनाव न बढ़े, इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि देर शाम तक स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया गया।
स्थानीय लोगों का कहना है कि यह विवाद कोई नया नहीं था। कुछ महीने पहले बच्चों के बीच हुए झगड़े के बाद दोनों पक्षों में कहासुनी बढ़ी थी। उस समय पुलिस की मौजूदगी में समझौता करा दिया गया था, लेकिन रंजिश मन में बनी रही। शुक्रवार को नमाज के बाद फिर बात बढ़ी और इस बार मामला हाथापाई से आगे निकलकर पथराव और मारपीट में बदल गया।
सऊद अहमद नामक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष के दऊद पर उसका पैसा बाकी था। रकम मांगने पर गाली-गलौज हुई और इसी दौरान दूसरे पक्ष ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। वहीं, भूरे हुसैन ने बताया कि बच्चों के झगड़े का मामला दो महीने पहले समझौते से खत्म हो चुका था, लेकिन पुरानी रंजिश मानते हुए उनके परिवार पर फिर हमला किया गया। दोनों पक्षों के कई लोग गंभीर चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती हैं।
मैनाठेर थाना पुलिस ने दोनों ही पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि गांव में शांति बनाए रखने के लिए गश्त बढ़ा दी गई है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। फिलहाल गांव में तनाव बना हुआ है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है।
