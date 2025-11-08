Patrika LogoSwitch to English

नमाज के बाद खूनी संघर्ष! दो पक्षों की भिड़ंत, लाठी-डंडों और पथराव से दहला गांव; 12 लोग गंभीर रूप से घायल

Moradabad News: मुरादाबाद के ताहरपुर गांव में नमाज के बाद पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों में लाठी-डंडों और रॉड से हिंसक भिड़ंत हो गई। दोनों ओर से हुए पथराव में महिलाओं सहित 12 लोग घायल हुए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात नियंत्रित किए, घायलों को अस्पताल भेजा और दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Nov 08, 2025

moradabad taharpur namaz clash two groups 12 injured stone pelting

नमाज के बाद खूनी संघर्ष! दो पक्षों की भिड़ंत | AI Generated Image

Moradabad News Today Hindi: मुरादाबाद के मैनाठेर थाना क्षेत्र के ताहरपुर गांव में शुक्रवार की नमाज के बाद अचानक माहौल बिगड़ गया। एक पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच गर्मागर्मी बढ़ी और देखते ही देखते लाठी-डंडों तथा लोहे की रॉड से मारपीट शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में दोनों ओर से पथराव होने लगा, जिससे इलाके में अफरा-तफरी फैल गई। मारपीट और पथराव में महिलाओं सहित करीब 12 लोग घायल हुए, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है।

हालात काबू करने में लगी पुलिस टीम

घटना की सूचना मिलते ही मैनाठेर थाना पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मोर्चा संभाला। पुलिस ने दोनों पक्षों के घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया और उनका मेडिकल परीक्षण कराया। गांव में तनाव न बढ़े, इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि देर शाम तक स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया गया।

पुराने झगड़े की आग फिर भड़की

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह विवाद कोई नया नहीं था। कुछ महीने पहले बच्चों के बीच हुए झगड़े के बाद दोनों पक्षों में कहासुनी बढ़ी थी। उस समय पुलिस की मौजूदगी में समझौता करा दिया गया था, लेकिन रंजिश मन में बनी रही। शुक्रवार को नमाज के बाद फिर बात बढ़ी और इस बार मामला हाथापाई से आगे निकलकर पथराव और मारपीट में बदल गया।

दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप

सऊद अहमद नामक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष के दऊद पर उसका पैसा बाकी था। रकम मांगने पर गाली-गलौज हुई और इसी दौरान दूसरे पक्ष ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। वहीं, भूरे हुसैन ने बताया कि बच्चों के झगड़े का मामला दो महीने पहले समझौते से खत्म हो चुका था, लेकिन पुरानी रंजिश मानते हुए उनके परिवार पर फिर हमला किया गया। दोनों पक्षों के कई लोग गंभीर चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती हैं।

एफआईआर की प्रक्रिया शुरू, गांव में शांति बनाए रखने की अपील

मैनाठेर थाना पुलिस ने दोनों ही पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि गांव में शांति बनाए रखने के लिए गश्त बढ़ा दी गई है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। फिलहाल गांव में तनाव बना हुआ है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है।

Updated on:

08 Nov 2025 09:38 am

Published on:

08 Nov 2025 09:37 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / नमाज के बाद खूनी संघर्ष! दो पक्षों की भिड़ंत, लाठी-डंडों और पथराव से दहला गांव; 12 लोग गंभीर रूप से घायल

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

