Festival Special Trains: मुरादाबाद की रेल सेवा में मेले का रंग! विशेष ट्रेनों और अतिरिक्त कोचों की धमाकेदार तैयारी

Festival Special Trains: मुरादाबाद रेलवे मंडल ने उर्स आला हजरत (बरेली) और पीरान कलियर मेले के अवसर पर यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए कई विशेष इंतज़ाम किए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त कोच, विशेष गाड़ियां, ठहराव में वृद्धि और कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव किए गए हैं। रेलवे प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा में कोई असुविधा न हो।
मुरादाबाद रेल मंडल के सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने बताया कि 18 अगस्त से 23 अगस्त तक कई ट्रेनों में अस्थायी रूप से दो-दो अतिरिक्त अनारक्षित कोच लगाए जाएंगे। यह व्यवस्था बरेली-अलीगढ़, बरेली-दिल्ली, बरेली-प्रयागराज संगम, अलीगढ़-बरेली, दिल्ली-बरेली और प्रयागराज संगम-बरेली रूट की ट्रेनों पर लागू होगी। इसके अलावा 24 अगस्त से 10 सितंबर तक देहरादून-सहारनपुर रूट की ट्रेनों में भी अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे।
रेल प्रशासन ने इस दौरान कुछ ट्रेनों को बरेली स्टेशन पर अस्थायी रूप से रोका जाएगा। डाउन दिशा में 13258 और 12524 तथा अप दिशा में 13257 ट्रेन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 20 अगस्त को बरेली-मुरादाबाद पैसेंजर (64177) ट्रेन को अधिक भीड़ के कारण पुनर्निर्धारित किया गया है। यह ट्रेन अब बरेली से 14.40 बजे की बजाय 15.45 बजे प्रस्थान करेगी।
20 अगस्त को यात्रियों की अधिक भीड़ को देखते हुए बरेली से सहारनपुर तक मेले की विशेष अनारक्षित ट्रेन (संख्या 04301) चलाई जाएगी। यह ट्रेन शाम 16.45 बजे बरेली से चलकर रात 23.00 बजे सहारनपुर पहुंचेगी। रास्ते में यह ट्रेन रामपुर, मुरादाबाद, धापूर, नागल, नजीबाबाद, लक्सर और रूड़की स्टेशनों पर रुकेगी।
20 अगस्त को बरेली-रोजा पैसेंजर (64176) का फेरा बढ़ाकर इसे सीतापुर सिटी तक चलाया जाएगा। यह ट्रेन रात 22.05 बजे रोजा से प्रस्थान करेगी और रास्ते में कई स्टेशनों पर रुकते हुए 00.30 बजे सीतापुर पहुंचेगी। इस कदम से यात्रियों को मेले में आने-जाने में सहूलियत होगी।
18 अगस्त से 20 अगस्त तक अस्थायी रूप से बरेली स्टेशन पर कई ट्रेनों का ठहराव समय बढ़ाया गया है। इसमें 13308, 12356, 12470, 15212, 15904, 15532, 15128, 14618, 14230, 14673, 14649, 14617, 15903, 12357, 12317, 15001, 22423, 12469 और 18103 ट्रेनें शामिल हैं। इससे यात्रियों को स्टेशन पर आराम से चढ़ने और उतरने की सुविधा मिलेगी।