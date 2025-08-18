Festival Special Trains: मुरादाबाद की रेल सेवा में मेले का रंग! विशेष ट्रेनों और अतिरिक्त कोचों की धमाकेदार तैयारी

Festival Special Trains: मुरादाबाद रेलवे मंडल ने उर्स आला हजरत (बरेली) और पीरान कलियर मेले के अवसर पर यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए कई विशेष इंतज़ाम किए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त कोच, विशेष गाड़ियां, ठहराव में वृद्धि और कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव किए गए हैं। रेलवे प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा में कोई असुविधा न हो।