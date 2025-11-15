बेटी की डोली से पहले उठीं दो अर्थियां: शादी के घर में दामाद और बहनोई की मौत से मचा कोहराम; गांव में पसरा सन्नाटा

Moradabad Road Accident News: मुरादाबाद के थाना बिलारी क्षेत्र के अकबरपुर गांव निवासी सोनू (25) और मुढापांडे थाना क्षेत्र के मनकरा गांव के रहने वाले सनी (28) रिश्तेदारी में आई शादी की तैयारियों में शामिल थे। दोनों रामपुर के लोधीपुर गांव के आशाराम के दामाद और सगे बहनोई थे, जो शादी के घर में खुशी का माहौल बढ़ाने के लिए पहुंचे थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बेटी की डोली उठने से पहले ही दामाद और बहनोई की अर्थियां उठ गईं, जिससे पूरे परिवार में कोहराम मच गया।