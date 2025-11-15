Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

बेटी की डोली से पहले उठीं दो अर्थियां: शादी के घर में दामाद और बहनोई की मौत से मचा कोहराम; गांव में पसरा सन्नाटा

Moradabad News: यूपी के मुरादाबाद में एक दर्दनाक हादसे ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया। रामपुर के लोधीपुर गांव के दामाद और बहनोई की शुक्रवार रात सड़क दुर्घटना में मौके पर ही मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Nov 15, 2025

moradabad wedding tragedy son in law brother in law die in road accident

बेटी की डोली से पहले उठीं दो अर्थियां: AI Generated Image

Moradabad Road Accident News: मुरादाबाद के थाना बिलारी क्षेत्र के अकबरपुर गांव निवासी सोनू (25) और मुढापांडे थाना क्षेत्र के मनकरा गांव के रहने वाले सनी (28) रिश्तेदारी में आई शादी की तैयारियों में शामिल थे। दोनों रामपुर के लोधीपुर गांव के आशाराम के दामाद और सगे बहनोई थे, जो शादी के घर में खुशी का माहौल बढ़ाने के लिए पहुंचे थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बेटी की डोली उठने से पहले ही दामाद और बहनोई की अर्थियां उठ गईं, जिससे पूरे परिवार में कोहराम मच गया।

रात में रिश्तेदार को लेने निकले और हादसे का शिकार हो गए

परिवार के अनुसार शनिवार को दूल्हे की बारात आने वाली थी और घर में हल्दी-मेहंदी की रौनक थी। इस बीच दोनों युवक शुक्रवार रात करीब साढ़े नौ बजे ढकिया रोड पर किसी रिश्तेदार को लेने के लिए बाइक से निकले थे। गांव से कुछ दूरी पर पहुंचते ही अचानक उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई और तेज रफ्तार में किसी चीज से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों जमीन पर गिरते ही गंभीर रूप से घायल हो गए।

दहाड़ मारकर रो-पड़ा परिवार

हादसे के तुरंत बाद उन्हें रक्तरंजित हालत में नजदीकी सीएचसी ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने देखते ही दोनों को मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही सीएचसी में मौजूद परिजन चीखते-बिलखते फूट पड़े। शादी की खुशियों से भरा घर पलक झपकते ही मातम में बदल गया। पूरे गांव में गम का माहौल फैल गया और हर कोई इस दर्दनाक घटना से स्तब्ध रह गया।

पुलिस जांच में जुटी

सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जानकारी लेकर पोस्टमार्टम कराने की बात कही, लेकिन परिजन इस प्रक्रिया से इनकार करते रहे। कोतवाल संजय कुमार ने बताया कि हादसे में दो लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि तहरीर मिलने के बाद केस दर्ज कर जांच की जाएगी, ताकि मौत के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bike-pickup accident

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Nov 2025 02:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / बेटी की डोली से पहले उठीं दो अर्थियां: शादी के घर में दामाद और बहनोई की मौत से मचा कोहराम; गांव में पसरा सन्नाटा

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सपा नेता ST हसन का बड़ा बयान, बोले-महागठबंधन के नेताओं की लड़ाई का फायदा NDA को मिला

st hasan big statement on bihar election results said nda benefited from fight between leaders of grand alliance
मुरादाबाद

Delhi Blast: दिल्ली विस्फोट के बाद मुरादाबाद पुलिस हाई-अलर्ट पर, रात 10 बजे बंद हो रहा शहर

delhi blast effect moradabad police alert night closures security checking
मुरादाबाद

तीन शादियां, दो बेटे और अब चौथी की फिराक, रजाबुल के खिलाफ पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया केस

moradabad husband third marriage cheating threetalaq case rajabul
मुरादाबाद

UP Weather: मौसम विभाग का बड़ा अपडेट! आज से यूपी में बढ़ेगी ठंड, कई जिलों में शीतलहर का असर तेज

cold wave alert up weather update imd latest news
मुरादाबाद

यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत: तीन चरणों में मिलेगी छूट; ब्याज माफी में होगा फायदा

up electricity bill waiver scheme three phase discount interest relief
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.