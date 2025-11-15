बेटी की डोली से पहले उठीं दो अर्थियां: शादी के घर में दामाद और बहनोई की मौत से मचा कोहराम; गांव में पसरा सन्नाटा

बेटी की डोली से पहले उठीं दो अर्थियां: AI Generated Image
Moradabad Road Accident News: मुरादाबाद के थाना बिलारी क्षेत्र के अकबरपुर गांव निवासी सोनू (25) और मुढापांडे थाना क्षेत्र के मनकरा गांव के रहने वाले सनी (28) रिश्तेदारी में आई शादी की तैयारियों में शामिल थे। दोनों रामपुर के लोधीपुर गांव के आशाराम के दामाद और सगे बहनोई थे, जो शादी के घर में खुशी का माहौल बढ़ाने के लिए पहुंचे थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बेटी की डोली उठने से पहले ही दामाद और बहनोई की अर्थियां उठ गईं, जिससे पूरे परिवार में कोहराम मच गया।
परिवार के अनुसार शनिवार को दूल्हे की बारात आने वाली थी और घर में हल्दी-मेहंदी की रौनक थी। इस बीच दोनों युवक शुक्रवार रात करीब साढ़े नौ बजे ढकिया रोड पर किसी रिश्तेदार को लेने के लिए बाइक से निकले थे। गांव से कुछ दूरी पर पहुंचते ही अचानक उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई और तेज रफ्तार में किसी चीज से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों जमीन पर गिरते ही गंभीर रूप से घायल हो गए।
हादसे के तुरंत बाद उन्हें रक्तरंजित हालत में नजदीकी सीएचसी ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने देखते ही दोनों को मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही सीएचसी में मौजूद परिजन चीखते-बिलखते फूट पड़े। शादी की खुशियों से भरा घर पलक झपकते ही मातम में बदल गया। पूरे गांव में गम का माहौल फैल गया और हर कोई इस दर्दनाक घटना से स्तब्ध रह गया।
सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जानकारी लेकर पोस्टमार्टम कराने की बात कही, लेकिन परिजन इस प्रक्रिया से इनकार करते रहे। कोतवाल संजय कुमार ने बताया कि हादसे में दो लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि तहरीर मिलने के बाद केस दर्ज कर जांच की जाएगी, ताकि मौत के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके।
