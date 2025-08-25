सरेआम फूटा पत्नी का गुस्सा! बीच सड़क पर कर दी पति की धुनाई, वीडियो हुआ वायरल

Moradabad Viral Video News: यूपी के मुरादाबाद के डींगरपुर रोड पर रविवार रात उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक महिला ने अपने पति को सड़क के बीचोबीच पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। राहगीरों और स्थानीय लोगों की भीड़ सड़क पर जमा हो गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
यह घटना जहांगीर अस्पताल के सामने करीब रात 8:30 बजे की बताई जा रही है। किसी ने पूरी घटना का वीडियो मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि महिला अपने पति को थप्पड़ मार रही है और रोते हुए आरोप लगा रही है कि वह उसे और बच्चों को छोड़कर भाग रहा था।
घटना के दौरान सड़क पर गुजरने वाले लोग तमाशबीन बन गए। कई लोगों ने महिला को रोकने के बजाय मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। बढ़ती भीड़ के कारण पाकबड़ा-डींगरपुर मार्ग पर लंबा जाम लग गया और कुछ समय तक यातायात पूरी तरह बाधित हो गया।
हंगामे के बीच पति किसी तरह पत्नी के चंगुल से छूटकर भाग निकला। महिला ने कुछ दूरी तक उसका पीछा भी किया, लेकिन उसे पकड़ नहीं सकी। जैसे ही युवक भाग निकला, भीड़ धीरे-धीरे हटने लगी और सड़क पर यातायात सामान्य हो गया।
पाकबड़ा थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि इस घटना की पुलिस के पास कोई शिकायत नहीं आई है। यदि महिला की तरफ से तहरीर मिलती है तो मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस का कहना है कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकती।