मुरादाबाद

सरेआम फूटा पत्नी का गुस्सा! बीच सड़क पर कर दी पति की धुनाई, वीडियो हुआ वायरल

Moradabad News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पत्नी ने बीच सड़क पर पति की जमकर पिटाई कर दी। महिला का आरोप था कि पति उसे और बच्चों को छोड़कर भाग रहा था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Aug 25, 2025

सरेआम फूटा पत्नी का गुस्सा! AI Generated Image

Moradabad Viral Video News: यूपी के मुरादाबाद के डींगरपुर रोड पर रविवार रात उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक महिला ने अपने पति को सड़क के बीचोबीच पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। राहगीरों और स्थानीय लोगों की भीड़ सड़क पर जमा हो गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

यह घटना जहांगीर अस्पताल के सामने करीब रात 8:30 बजे की बताई जा रही है। किसी ने पूरी घटना का वीडियो मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि महिला अपने पति को थप्पड़ मार रही है और रोते हुए आरोप लगा रही है कि वह उसे और बच्चों को छोड़कर भाग रहा था।

भीड़ बनी तमाशबीन, रोड पर लगा जाम

घटना के दौरान सड़क पर गुजरने वाले लोग तमाशबीन बन गए। कई लोगों ने महिला को रोकने के बजाय मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। बढ़ती भीड़ के कारण पाकबड़ा-डींगरपुर मार्ग पर लंबा जाम लग गया और कुछ समय तक यातायात पूरी तरह बाधित हो गया।

पति ने भागकर बचाई जान

हंगामे के बीच पति किसी तरह पत्नी के चंगुल से छूटकर भाग निकला। महिला ने कुछ दूरी तक उसका पीछा भी किया, लेकिन उसे पकड़ नहीं सकी। जैसे ही युवक भाग निकला, भीड़ धीरे-धीरे हटने लगी और सड़क पर यातायात सामान्य हो गया।

शिकायत मिलने पर होगी कार्रवाई

पाकबड़ा थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि इस घटना की पुलिस के पास कोई शिकायत नहीं आई है। यदि महिला की तरफ से तहरीर मिलती है तो मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस का कहना है कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकती।

Published on:

25 Aug 2025 06:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / सरेआम फूटा पत्नी का गुस्सा! बीच सड़क पर कर दी पति की धुनाई, वीडियो हुआ वायरल

