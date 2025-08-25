सरेआम फूटा पत्नी का गुस्सा! बीच सड़क पर कर दी पति की धुनाई, वीडियो हुआ वायरल

यह घटना जहांगीर अस्पताल के सामने करीब रात 8:30 बजे की बताई जा रही है। किसी ने पूरी घटना का वीडियो मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि महिला अपने पति को थप्पड़ मार रही है और रोते हुए आरोप लगा रही है कि वह उसे और बच्चों को छोड़कर भाग रहा था।