UP News: पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति पर किया हमला, ईंट पत्थरों और सरिये से पीटा, पति अस्पताल में भर्ती

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल हरपाल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित के भाई ओमप्रकाश का कहना है कि पूरी घटना नजदीकी सीसीटीवी कैमरे में कैद है। फुटेज में साफ तौर पर पत्नी, प्रेमी और साली को हरपाल पर हमला करते देखा जा सकता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है।