UP News: पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति पर किया हमला, ईंट पत्थरों और सरिये से पीटा, पति अस्पताल में भर्ती

Wife lover sister attack husband moradabad up: यूपी के मुरादाबाद जिले के कटघर थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक युवक ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी और बहन के साथ मिलकर उस पर जानलेवा हमला किया। पीड़ित का कहना है कि हमलावरों ने ईंट, पत्थर और सरिये से बेरहमी से पिटाई की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
कटघर थाना क्षेत्र के डियर पार्क निवासी ओमप्रकाश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका भाई हरपाल गोविंद नगर में किराए के मकान में रहता है। ओमप्रकाश के अनुसार, हरपाल की पत्नी रेखा के विकास नाम के युवक से संबंध हैं। यही नहीं, हरपाल की साली प्राची भी अक्सर उनके साथ देखी जाती थी।
बुधवार रात करीब दस बजे हरपाल की पत्नी रेखा और उसकी बहन प्राची अचानक घर से कहीं चली गईं। गुरुवार सुबह जब हरपाल उनकी तलाश करता हुआ विकास के कमरे पर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी और साली को वहीं मौजूद पाया। आरोप है कि वहां तीनों ने मिलकर उसे धमका कर भगा दिया।
गुरुवार दोपहर मोहल्ले में अचानक विवाद बढ़ गया। हरपाल ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी रेखा, बहन प्राची और प्रेमी विकास ने मिलकर उस पर हमला बोल दिया। ईंट-पत्थरों और सरिये से मारपीट की गई। हमला इतना अचानक था कि लोग बचाने तक नहीं पहुंच सके। इसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल हरपाल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित के भाई ओमप्रकाश का कहना है कि पूरी घटना नजदीकी सीसीटीवी कैमरे में कैद है। फुटेज में साफ तौर पर पत्नी, प्रेमी और साली को हरपाल पर हमला करते देखा जा सकता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है।