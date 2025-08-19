तीन बच्चों की मां प्रेमी संग रंगेहाथ पकड़ी गई, पति ने प्रेमी की लाठियों से की पिटाई, फिर किया ऐसा काम…

Woman caught with lover in Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के डिलारी थाना क्षेत्र के गांव बुढ़नपुर में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे इलाके को हैरान कर दिया। यहां तीन बच्चों की मां अपने कुंवारे प्रेमी संग रंगेहाथ पकड़ी गई। मामला शनिवार रात का है, जब विवाहिता ने अपने प्रेमी को घर बुलाया और उसी दौरान पति ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया।
शनिवार की रात विवाहिता का पति घर की छत पर चोरों की आशंका को लेकर पहरा दे रहा था। इसी बीच पत्नी ने अपने प्रेमी को घर बुलाकर रंगरेलियां मनानी शुरू कर दीं। पति को शक हुआ और जैसे ही वह नीचे कमरे में पहुंचा तो नजारा देखकर दंग रह गया। पत्नी को प्रेमी संग देखकर पति ने शोर मचाया, जिसके बाद परिजन मौके पर जुट गए।
ग्रामीणों और परिजनों ने युवक को पकड़कर उसके हाथ-पैर बांध दिए और फिर लाठियों से उसकी जमकर पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और दो लोगों को हिरासत में ले लिया।
पुलिस ने मामले की जांच की, लेकिन प्रेमी युवक ने पिटाई की शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया। ऐसे में पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ शांति भंग करने के आरोप में चालान कर दिया। पुलिस कार्रवाई के बाद मामला थम गया, लेकिन गांव में इसकी चर्चा लगातार बनी हुई है।
घटना के बाद विवाहिता के पति ने बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और उसके प्रेमी के साथ निकाह करा दिया। इसके बाद महिला अपने तीन बच्चों के साथ प्रेमी के घर चली गई। अब वह वहीं से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाली है।
यह पूरा मामला गांव में चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। लोग जहां पति के कदम को लेकर तरह-तरह की राय दे रहे हैं, वहीं विवाहिता और उसके प्रेमी का साथ मिलकर नई जिंदगी शुरू करना गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है।