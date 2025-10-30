पहले नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाई, फिर किया दुष्कर्म; जब युवती ने विरोध किया तो आरोपी ने किया ये हैवानियत भरा काम

Image Source - Patrika
Woman drugged cold drink rape blackmailing in Moradabad: यूपी के मुरादाबाद के नागफनी क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने पहले एक युवती से जान-पहचान बढ़ाई, फिर उसे अपने जाल में फंसा लिया। आरोप है कि युवक ने युवती को अपने साथ एक महिला के घर बुलाया, जहां पहले से चार लोग मौजूद थे। मौका पाकर आरोपित ने युवती को कोल्ड ड्रिंक दी, जिसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ था। जैसे ही युवती ने पेय पीया, वह बेहोश हो गई।
बेहोश होने का फायदा उठाकर युवक ने युवती के साथ दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली। जब पीड़िता को होश आया, तो उसने खुद को निर्वस्त्र अवस्था में पाया। इस पर जब उसने विरोध किया, तो आरोपी ने धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया या शिकायत की, तो उसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर देगा। इस डर से युवती काफी दिनों तक चुप रही और आरोपी उसे लगातार ब्लैकमेल करता रहा।
आख़िरकार हिम्मत जुटाकर पीड़िता ने नागफनी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने युवती के शिकायती पत्र के आधार पर आरोपी युवक, उसकी महिला सहयोगी और चार अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने जांच टीम गठित की है और कहा है कि सभी दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने युवती के मोबाइल डेटा, कॉल रिकॉर्ड और आरोपी के संपर्क सूत्रों की जांच शुरू कर दी है। वहीं, फॉरेंसिक टीम भी वीडियो की तकनीकी जांच में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि यह मामला न केवल एक गंभीर अपराध है, बल्कि समाज के लिए चेतावनी भी है कि इस तरह के डिजिटल ब्लैकमेलिंग गिरोह कैसे सक्रिय हैं।
बड़ी खबरेंView All
मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग