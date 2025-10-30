पहले नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाई, फिर किया दुष्कर्म; जब युवती ने विरोध किया तो आरोपी ने किया ये हैवानियत भरा काम

Woman drugged cold drink rape blackmailing in Moradabad: यूपी के मुरादाबाद के नागफनी क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने पहले एक युवती से जान-पहचान बढ़ाई, फिर उसे अपने जाल में फंसा लिया। आरोप है कि युवक ने युवती को अपने साथ एक महिला के घर बुलाया, जहां पहले से चार लोग मौजूद थे। मौका पाकर आरोपित ने युवती को कोल्ड ड्रिंक दी, जिसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ था। जैसे ही युवती ने पेय पीया, वह बेहोश हो गई।