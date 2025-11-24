यूपी के इस जिले में सड़क पर उतरे ‘यमराज’: हेलमेट न पहना तो मिली चॉकलेट, नियम मानने वालों को पहनाई माला

Yamraj traffic awareness campaign in moradabad UP: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में सोमवार को सड़क पर कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यातायात माह के अवसर पर शहर के पीलिकोठी चौराहे पर एक व्यक्ति ‘यमराज’ का रूप धारण कर लोगों को मज़ेदार और प्रभावी तरीके से ट्रैफिक नियमों का महत्व समझाता नज़र आया। यह अनोखा अभियान परिवर्तन दा चेंज संस्था और ट्रैफिक पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया, जिसने राह चलते लोगों के चेहरे पर मुस्कान के साथ-साथ जिम्मेदारी का भाव भी पैदा किया।