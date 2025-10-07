Patrika LogoSwitch to English

Jaipur SMS Fire

मुरादाबाद

मैं आज मरने वाला हूं… कहकर युवक ने भाई को किया आखिरी फोन, कुछ घंटों बाद मिला खून से लथपथ शव..

Moradabad News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक युवक ने अपने भाई को फोन पर कहा मैं आज मरने वाला हूं﻿ और कुछ घंटों बाद उसका खून से लथपथ शव मिला। गले पर गहरे घाव के निशान मिले हैं। पुलिस जांच कर रही है कि यह मामला आत्महत्या है या हत्या।

2 min read

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Oct 07, 2025

moradabad youth found dead after telling brother he will die

पत्रिका फाइल फोटो।

Youth found dead in Moradabad: यूपी के मुरादाबाद में उस समय हड़कंप मच गया जब कुंदरकी क्षेत्र में एक युवक का खून से लथपथ शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मृतक राहुल कुमार अपनी मौसेरी बहन की शादी का निमंत्रण देने गया था और कुछ घंटों पहले अपने भाई को फोन पर कहा था - "मैं आज मरने वाला हूं।" सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि परिवार को कुछ समझ में नहीं आया। जिस खुशी के मौके के लिए वह निकला था, वही दिन परिवार के लिए मातम बन गया।

अब मैं मरने वाला हूं - आखिरी फोन बना रहस्य

मंगलवार दोपहर राहुल ने अपने भाई अनिकेत को फोन कर कहा कि "अगर मिलना है तो कुंदरकी के जीरो प्वाइंट पर आ जाओ, मैं आज मरने वाला हूं।" भाई ने बेचैनी में तुरंत बाइक उठाई और परिवार के साथ मौके की ओर दौड़ पड़े। लेकिन जब वे जीरो प्वाइंट पहुंचे, वहां का नजारा दिल दहला देने वाला था। चारों तरफ भीड़ लगी थी, बीच में राहुल का शव खून से सना पड़ा था।

खून से लथपथ शव और गले पर गहरे घाव

पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि युवक के गले पर किसी नुकीली कील जैसी चीज़ से वार किया गया था। शव के आसपास खून बिखरा हुआ था। पुलिस ने तत्काल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटनास्थल का मुआयना कर हर पहलू से जांच शुरू कर दी गई है कि मामला आत्महत्या का है या किसी ने उसे मौत के घाट उतारा है।

दो बार कर चुका आत्महत्या का प्रयास

एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि मृतक के परिवारवालों ने बताया है कि दो साल पहले भी राहुल का अपने घरवालों से विवाद हुआ था। उस दौरान उसने बिजली का तार पकड़कर आत्महत्या का प्रयास किया था, लेकिन समय रहते बचा लिया गया। करीब नौ महीने पहले भी उसने फंदे से लटककर जान देने की कोशिश की थी। इसी इतिहास को देखते हुए पुलिस आत्महत्या की दिशा में भी जांच कर रही है, हालांकि हत्या की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज

फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि यह मामला आत्महत्या का है या हत्या का। वहीं, मृतक के परिजनों ने अब तक कोई लिखित शिकायत नहीं दी है। फिलहाल जांच जारी है और पुलिस हर पहलू को खंगाल रही है ताकि इस रहस्यमयी मौत की सच्चाई सामने आ सके।

Published on:

07 Oct 2025 08:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / मैं आज मरने वाला हूं… कहकर युवक ने भाई को किया आखिरी फोन, कुछ घंटों बाद मिला खून से लथपथ शव..

