मैं आज मरने वाला हूं… कहकर युवक ने भाई को किया आखिरी फोन, कुछ घंटों बाद मिला खून से लथपथ शव..

Youth found dead in Moradabad: यूपी के मुरादाबाद में उस समय हड़कंप मच गया जब कुंदरकी क्षेत्र में एक युवक का खून से लथपथ शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। मृतक राहुल कुमार अपनी मौसेरी बहन की शादी का निमंत्रण देने गया था और कुछ घंटों पहले अपने भाई को फोन पर कहा था - “मैं आज मरने वाला हूं।” सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि परिवार को कुछ समझ में नहीं आया। जिस खुशी के मौके के लिए वह निकला था, वही दिन परिवार के लिए मातम बन गया।