गन्ने के खेत में दुर्गंध से खुला खौफनाक राज! हाथ में राखी, बदन पर हुडी; कातिलों ने शव पर नमक डालकर मिटाए सारे सुराग

Youth murder body found in Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के भगतपुर थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव के जंगल में उस समय हड़कंप मच गया जब रविवार की देर रात एक किसान को अपने खेत से उठती बदबू महसूस हुई। रामपाल सिंह नाम के किसान सिंचाई करने पहुंचे थे, तभी गंध ने उनका ध्यान खींचा। पास जाकर देखा तो प्लास्टिक की एक पल्ली में बंधी गठरी पड़ी थी। ग्रामीणों को सूचना दी गई और कुछ ही देर में पूरा गांव मौके पर इकट्ठा हो गया। पुलिस को बुलाया गया तो पता चला कि गठरी के अंदर किसी युवक का शव मौजूद था।