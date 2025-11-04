गन्ने के खेत में दुर्गंध से खुला खौफनाक राज! हाथ में राखी, बदन पर हुडी; कातिलों ने शव पर नमक डालकर मिटाए सारे सुराग

गन्ने के खेत में दुर्गंध से खुला खौफनाक राज! AI Generated Image
Youth murder body found in Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के भगतपुर थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव के जंगल में उस समय हड़कंप मच गया जब रविवार की देर रात एक किसान को अपने खेत से उठती बदबू महसूस हुई। रामपाल सिंह नाम के किसान सिंचाई करने पहुंचे थे, तभी गंध ने उनका ध्यान खींचा। पास जाकर देखा तो प्लास्टिक की एक पल्ली में बंधी गठरी पड़ी थी। ग्रामीणों को सूचना दी गई और कुछ ही देर में पूरा गांव मौके पर इकट्ठा हो गया। पुलिस को बुलाया गया तो पता चला कि गठरी के अंदर किसी युवक का शव मौजूद था।
पुलिस और फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया तो जांच में सामने आया कि हत्यारों ने युवक के शव पर जानबूझकर नमक डाला था ताकि चेहरा जल्द खराब हो जाए और पहचान संभव न रहे। शव पहले ही 7 से 8 दिन पुराना था, ऐसे में चेहरा लगभग पहचान से बाहर हो चुका था। पुलिस को आशंका है कि हत्या कहीं और की गई और शव गन्ने के खेत में लाकर फेंका गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह, सीओ ठाकुरद्वारा और थाना प्रभारी ने भी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया।
पुलिस ने भवानीपुर सहित बढ़ानपुर उर्फ अलीगंज, नरेंद्रपुर, चतरपुर नायक, कुकरझुंडी, बढ़ापुरा, बिलावाला और पदिया नगला जैसे कई गांवों में संपर्क किया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि 20–25 वर्ष का कोई युवक हाल में लापता तो नहीं हुआ है। लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है, जिससे हत्या और भी रहस्यमय होती जा रही है। एसपी देहात का कहना है कि पहचान होने के बाद ही हत्या के पीछे का मकसद और हत्यारों तक पहुंचने की दिशा साफ हो सकेगी।
घटनास्थल उत्तराखंड सीमा के बेहद करीब है। साथ ही अलीगंज-कुकरझुंडी और अलीगंज-चतरपुर मार्ग से चकरोड सीधे उस स्थान तक पहुंचते हैं जहाँ शव मिला। इससे शक गहराया है कि संभव है मृतक उत्तराखंड का निवासी हो और हत्या वहां कर शव यहां लाकर फेंका गया हो। इसी आधार पर पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस से संपर्क किया और मृतक के कपड़ों व शारीरिक पहचान के आधार पर फोटो व्हाट्सएप ग्रुप्स में साझा किए हैं।
शव की हालत बेहद खराब होने के बावजूद पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले। युवक के हाथ में कलावा और राखी बंधी हुई थी, जिससे अनुमान है कि युवक परिवार से जुड़ा हुआ था और हाल में किसी बहन ने राखी बांधी थी। मृतक ने मेहंदी रंग का हुडी, काली पैंट और सफेद जूते पहने थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शव पुराना होने के कारण मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है और विसरा संरक्षित कर आगे की जांच के लिए भेज दिया गया है।
