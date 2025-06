दो बच्चों की मां प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी, प्रेमी ने किया साथ रहने से इनकार, फिर पुलिस ने किया ये काम

Moradabad News: मुरादाबाद के पाकबड़ा क्षेत्र में दो बच्चों की मां ने पड़ोसी युवक से प्रेम संबंध के चलते उसके साथ रहने की जिद्द पकड़ ली। युवक ने इनकार किया तो महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई।

मुरादाबाद•Jun 07, 2025 / 11:37 am• Mohd Danish

Mother of two children insists on marrying her lover moradabad: मुरादाबाद जिले के थाना पाकबड़ा के एक मोहल्ले में दो बच्चों की मां का अपने प्रेमी के साथ रहने का विवाद अब पुलिस थाने तक पहुंच गया है। महिला की जिद्द और प्रेमी के इनकार ने ऐसा मोड़ लिया कि मामला पंचायत से होता हुआ थाने और फिर जेल तक जा पहुंचा।

बातचीत से शुरू हुआ प्रेम, फिर बनी जिद्द जानकारी के अनुसार, महिला के पति की मृत्यु हो चुकी है और उसके दो छोटे बच्चे हैं। मोहल्ले में रहने वाले एक युवक से उसकी बातचीत होती थी, जो धीरे-धीरे प्रेम में बदल गई। पति की मौत के बाद महिला ने प्रेमी के साथ जीवन बिताने का निर्णय कर लिया और उसके साथ रहने की जिद्द पर अड़ गई। प्रेमी ने किया साथ रहने से इनकार इस मामले को लेकर गांव में पंचायत बैठाई गई। लेकिन प्रेमी युवक ने महिला को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। जब गांव में समाधान नहीं निकला, तो महिला ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी। थाने में भी नहीं बदला प्रेमी का फैसला पुलिस ने युवक को थाने बुलाकर मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन प्रेमी टस से मस नहीं हुआ। उसने साफ शब्दों में कहा, "नहीं रखूंगा इसे, भेज दो मुझे जेल।" महिला की शिकायत पर युवक गया जेल थाने में हुई बातचीत के बाद भी जब कोई समाधान नहीं निकला, तो पुलिस ने महिला की ओर से दर्ज शिकायती पत्र के आधार पर युवक को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यह भी पढ़ें ईद उल अजहा पर मुरादाबाद में हजारों ने अदा की नमाज, सुरक्षा व्यवस्था रही सख्त मामला बना चर्चा का विषय थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि महिला युवक के साथ रहने की जिद्द पर अड़ी हुई थी, जबकि युवक तैयार नहीं था। महिला की शिकायत पर कानूनी कार्रवाई करते हुए युवक को जेल भेज दिया गया है। यह मामला अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।