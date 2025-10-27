लड़कियां चांद पर, सोच अब भी जमीन पर! मुरादाबाद वर्जिनिटी सर्टिफिकेट विवाद पर निदा खान का तीखा प्रहार

Madarsa virginity certificate controversy in Moradabad: मुरादाबाद मदरसा प्रकरण ने समाज के संवेदनशील तबकों में हलचल मचा दी है। इस मामले में आला हजरत हेल्पिंग सोसाइटी की अध्यक्ष निदा खान ने कड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि “आज जब भारत की बेटियां चांद पर झंडा फहरा रही हैं, तब भी कुछ लोग मुस्लिम महिलाओं को गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं समझते।”