Online Gaming: ऑनलाइन गेमिंग बना बर्बादी का जाल! कर्ज, तनाव और ठगी से जूझ रहे परिवार, युवाओं की जिंदगी तबाह

Online gaming addiction youth loss 50 lakh in Moradabad: यूपी के मुरादाबाद में ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) की लत युवाओं के लिए किसी जानलेवा जाल से कम साबित नहीं हो रही है। बीते सात महीनों में जिले के करीब एक हजार युवा कुल 50 लाख रुपये हार चुके हैं। इस लत ने न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को हिला दिया, बल्कि परिवारों को भी मानसिक तनाव और तंगी की स्थिति में ला खड़ा किया। कई घरों में पढ़ाई-लिखाई और रोजगार जैसी बुनियादी चीजों पर असर पड़ रहा है।