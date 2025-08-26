Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुरादाबाद

Online Gaming: ऑनलाइन गेमिंग बना बर्बादी का जाल! कर्ज, तनाव और ठगी से जूझ रहे परिवार, युवाओं की जिंदगी तबाह

Online Gaming Addiction: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ऑनलाइन गेमिंग की लत ने युवाओं को आर्थिक और मानसिक संकट में डाल दिया है। सात महीनों में करीब एक हजार युवाओं ने 50 लाख रुपये गंवा दिए। कई परिवार कर्ज और तंगी से जूझ रहे हैं।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Aug 26, 2025

online gaming addiction youth loss 50 lakh moradabad up law
Online Gaming: ऑनलाइन गेमिंग बना बर्बादी का जाल! Image Source - Pexels

Online gaming addiction youth loss 50 lakh in Moradabad: यूपी के मुरादाबाद में ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) की लत युवाओं के लिए किसी जानलेवा जाल से कम साबित नहीं हो रही है। बीते सात महीनों में जिले के करीब एक हजार युवा कुल 50 लाख रुपये हार चुके हैं। इस लत ने न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को हिला दिया, बल्कि परिवारों को भी मानसिक तनाव और तंगी की स्थिति में ला खड़ा किया। कई घरों में पढ़ाई-लिखाई और रोजगार जैसी बुनियादी चीजों पर असर पड़ रहा है।

केंद्र सरकार के नए कानून से जगी उम्मीद

ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) की बढ़ती समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस पर सख्त कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि कानून लागू होने के बाद इस लत पर रोक लगेगी और परिवारों को आर्थिक व मानसिक संकट से बाहर निकलने में मदद मिलेगी। खास बात यह है कि नया कानून गेमिंग कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बाध्य करेगा, ताकि ठगी की शिकायत पर पुलिस कार्रवाई कर सके।

ये भी पढ़ें

प्रेमिका ने पैर से गला दबाकर की प्रेमी की बेरहमी से हत्या, 10 साल से थे संबंध, इस बात से हुई नाराज
अमरोहा
amroha woman killed lover by strangling blackmailing case

मोबाइल और कंप्यूटर पर बर्बाद हो रहा समय

शहर के हजारों युवा दिन-रात मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर गेमिंग में डूबे रहते हैं। यह आदत न केवल उनकी पढ़ाई और करियर को प्रभावित कर रही है बल्कि परिवारों में तनाव का माहौल भी पैदा कर रही है। कई युवाओं ने तो कर्ज लेकर या अपनी जमा पूंजी तक दांव पर लगाकर पैसा गंवा दिया।

ठगी के शिकार बने सैकड़ों युवा

साइबर पुलिस के अनुसार जिले में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें युवाओं को निवेश और जीत का लालच देकर ठगा गया। एक बार रुपये लगाने के बाद उन्हें वापस नहीं किया गया। पुलिस जब कंपनियों से पूछताछ करती थी तो वे गेमिंग की जीत बताकर रकम को छिपा देती थीं। कंपनियों के बिना रजिस्ट्रेशन के चलते पुलिस कार्रवाई करने में असमर्थ रहती थी।

सिविल लाइंस क्षेत्र के हरथला निवासी एक युवक ने ऑनलाइन गेम (Online Gaming) डाउनलोड किया और शुरुआती दौर में 2 हजार रुपये जीत भी लिए। लेकिन जैसे ही उसने 80 हजार रुपये दांव पर लगाए, उसके पैसे वापस नहीं किए गए। ठगी का शिकार बने युवक ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। ऐसे सैकड़ों केस पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज हैं।

नया कानून बनेगा सुरक्षा कवच

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर नया कानून कड़ाई से लागू हुआ तो गेमिंग कंपनियों पर नियंत्रण लगाया जा सकेगा। साथ ही, अगर कोई कंपनी ठगी करती है तो पुलिस उनसे जानकारी मांग सकेगी और दोषियों पर कार्रवाई संभव होगी। इससे युवाओं को ठगी से बचाने में मदद मिलेगी और परिवारों को राहत मिलेगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

26 Aug 2025 05:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / Online Gaming: ऑनलाइन गेमिंग बना बर्बादी का जाल! कर्ज, तनाव और ठगी से जूझ रहे परिवार, युवाओं की जिंदगी तबाह

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.