मुझे पवन सिंह संग अकेला छोड़ दो! पत्नी ज्योति की भावनात्मक अपील, बोलीं- 15 दिन दीजिए; अपनी शादी बचा लूंगी

मुझे पवन सिंह संग अकेला छोड़ दो! Image Source - 'Instagram' @jyotipsingh999
Pawan singh wife jyoti emotional statement: बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा चेहरा बन चुके पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के निजी रिश्तों की चर्चा फिर सुर्खियों में है। काराकाट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहीं ज्योति सिंह ने अब एक ऐसा बयान दिया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। उन्होंने जनता से भावुक अपील करते हुए कहा कि मुझे मेरे पति पवन सिंह के साथ 15 दिन अकेला छोड़ दीजिए, मैं उनकी जिंदगी में अपनी जगह बना लूंगी।
एक मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान ज्योति सिंह ने अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि पवन सिंह बुरे इंसान नहीं हैं, बल्कि वो दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। वो जो सुनते हैं, वही सच मान लेते हैं। परिवार और दोस्त उनके कान भरते हैं। कोई नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता चले। उन्होंने आगे बताया कि उनका संघर्ष किसी और के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने पति के लिए ही है।
ज्योति सिंह के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। इंटरनेट पर कई यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। कुछ ने तंज कसते हुए लिखा कि 7 साल की शादी में कुछ नहीं हुआ, अब 15 दिन में क्या चमत्कार हो जाएगा? वहीं किसी ने कटाक्ष किया कि 15 दिन में ऐसा बवाल कर दो कि पवन सिंह जेल पहुंच जाएं। कई यूजर्स ने पवन सिंह की सेहत और सुरक्षा को लेकर भी कमेंट किए।
ज्योति सिंह का कहना है कि वो अपने रिश्ते के लिए आखिरी कोशिश करना चाहती हैं। उन्होंने साफ कहा कि वो पवन सिंह से प्यार करती हैं और वही उनका परिवार हैं। उन्होंने कहा कि मैं पवन सिंह से, पवन सिंह के लिए ही लड़ रही हूं। उन्होंने जनता से अपील की कि कोई भी उनकी निजी जिंदगी में दखल न दे, बल्कि उन्हें और पवन सिंह को 15 दिन का वक्त दे ताकि वो अपनी शादी बचाने की कोशिश कर सकें।
