मुझे पवन सिंह संग अकेला छोड़ दो! पत्नी ज्योति की भावनात्मक अपील, बोलीं- 15 दिन दीजिए; अपनी शादी बचा लूंगी

Pawan singh wife jyoti emotional statement: बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा चेहरा बन चुके पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के निजी रिश्तों की चर्चा फिर सुर्खियों में है। काराकाट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहीं ज्योति सिंह ने अब एक ऐसा बयान दिया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। उन्होंने जनता से भावुक अपील करते हुए कहा कि मुझे मेरे पति पवन सिंह के साथ 15 दिन अकेला छोड़ दीजिए, मैं उनकी जिंदगी में अपनी जगह बना लूंगी।