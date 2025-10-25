Patrika LogoSwitch to English

मुझे पवन सिंह संग अकेला छोड़ दो! पत्नी ज्योति की भावनात्मक अपील, बोलीं- 15 दिन दीजिए; अपनी शादी बचा लूंगी

Jyoti singh emotional statement: भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने चुनावी माहौल के बीच अपने रिश्ते को लेकर भावनात्मक बयान दिया है। उन्होंने जनता से अपील की है कि उन्हें और पवन सिंह को 15 दिन अकेला छोड़ दिया जाए ताकि वे अपनी शादी बचाने की कोशिश कर सकें।

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Oct 25, 2025

pawan singh wife jyoti emotional statement marriage controversy

मुझे पवन सिंह संग अकेला छोड़ दो! Image Source - 'Instagram' @jyotipsingh999

Pawan singh wife jyoti emotional statement: बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा चेहरा बन चुके पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के निजी रिश्तों की चर्चा फिर सुर्खियों में है। काराकाट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहीं ज्योति सिंह ने अब एक ऐसा बयान दिया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। उन्होंने जनता से भावुक अपील करते हुए कहा कि मुझे मेरे पति पवन सिंह के साथ 15 दिन अकेला छोड़ दीजिए, मैं उनकी जिंदगी में अपनी जगह बना लूंगी।

पवन सिंह अच्छे इंसान हैं, बस गलतफहमियों में फंसे हैं

एक मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान ज्योति सिंह ने अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि पवन सिंह बुरे इंसान नहीं हैं, बल्कि वो दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। वो जो सुनते हैं, वही सच मान लेते हैं। परिवार और दोस्त उनके कान भरते हैं। कोई नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता चले। उन्होंने आगे बताया कि उनका संघर्ष किसी और के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने पति के लिए ही है।

सोशल मीडिया पर ज्योति के बयान पर यूजर्स के ताने

ज्योति सिंह के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। इंटरनेट पर कई यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। कुछ ने तंज कसते हुए लिखा कि 7 साल की शादी में कुछ नहीं हुआ, अब 15 दिन में क्या चमत्कार हो जाएगा? वहीं किसी ने कटाक्ष किया कि 15 दिन में ऐसा बवाल कर दो कि पवन सिंह जेल पहुंच जाएं। कई यूजर्स ने पवन सिंह की सेहत और सुरक्षा को लेकर भी कमेंट किए।

मैं पवन सिंह के लिए ही लड़ रही हूं- ज्योति सिंह

ज्योति सिंह का कहना है कि वो अपने रिश्ते के लिए आखिरी कोशिश करना चाहती हैं। उन्होंने साफ कहा कि वो पवन सिंह से प्यार करती हैं और वही उनका परिवार हैं। उन्होंने कहा कि मैं पवन सिंह से, पवन सिंह के लिए ही लड़ रही हूं। उन्होंने जनता से अपील की कि कोई भी उनकी निजी जिंदगी में दखल न दे, बल्कि उन्हें और पवन सिंह को 15 दिन का वक्त दे ताकि वो अपनी शादी बचाने की कोशिश कर सकें।

up news

UP News Hindi

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

25 Oct 2025 07:35 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / मुझे पवन सिंह संग अकेला छोड़ दो! पत्नी ज्योति की भावनात्मक अपील, बोलीं- 15 दिन दीजिए; अपनी शादी बचा लूंगी

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

फरमान: ‘वर्जिनिटी टेस्ट रिपोर्ट’ दिखाओगे तो ही एडमिशन पाओगे; 13 साल की बच्ची का नहीं हुआ दाखिला

parents asked to provide virginity test report madrasa in moradabad
मुरादाबाद

मुरादाबाद में सनसनीखेज वारदात! भाजपा नेता के भतीजे की चाकू से हत्या, इलाके में तनाव

मारपीट रोकने पर हत्या! युवती से विवाद में बीच-बचाव (photo-patrika)
मुरादाबाद

पटाखों की चिंगारी ने मचाई तबाही! कार जलकर हुई राख, धमाकों की गूंज से दहल उठी कॉलोनी

moradabad fire car explosion panchsheel colony crackers blast
मुरादाबाद

दीपावली पर गन्ना कर्मचारियों को योगी सरकार का दोहरा तोहफा, बोनस और एसीपी से खिले चेहरे

moradabad sugar department bonus acp seasonal jobs
मुरादाबाद

20 मिनट और 4 दरिंदे… बाप के सामने बेटी का हाथ पकड़कर खींचा… बोले- रुक जा नहीं तो गोली मार दूंगा

up crime moradabad girl kidnap attempt father threatened gun
मुरादाबाद
