पवन सिंह मेरे पति थे, हैं और रहेंगे! ज्योति सिंह ने खेसारी लाल को सुनाई खरी-खरी, कहा- नचनिया बोलकर कलाकारों का अपमान किया

ज्योति सिंह (Photo- Instagram /jyotipsingh999)
Jyoti singh reaction on khesari lal nachaniya remark: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और बिहार की राजनीति में इन दिनों नया तूफान उठा है। एक तरफ हैं पावर स्टार पवन सिंह, जिनकी पत्नी ज्योति सिंह इस बार काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में हैं। दूसरी ओर हैं सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, जो छपरा सीट से आरजेडी के उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे हैं।
लेकिन, खेसारी ने हाल ही में पवन सिंह को नचनिया कहकर संबोधित किया, जिससे माहौल गरमा गया। अब ज्योति सिंह ने इस बयान पर खुलकर नाराजगी जताई है और पवन सिंह के सम्मान की रक्षा के लिए मोर्चा खोल दिया है।
एक मीडिया चैनल से बातचीत में ज्योति सिंह ने कहा कि खेसारी लाल यादव को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर किसी का एक प्रोफेशन होता है। पवन जी अपने काम से लोगों का मनोरंजन करते हैं, मेहनत करते हैं। ऐसे में उन्हें नचनिया कहना किसी कलाकार का अपमान है। अगर आप ऐसा कहते हैं, तो आप पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को नीचा दिखा रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा कि आपको जब चुनाव प्रचार में भीड़ जुटानी होती है, तो आप इन्हीं कलाकारों को बुलाते हैं। तो फिर वही कलाकार जब अपनी मेहनत से पहचान बनाते हैं, तो उन्हें नीचा दिखाना गलत है। पवन सिंह एक सच्चे कलाकार हैं और लाखों लोगों के दिलों में बसते हैं।
खेसारी के बयान पर नाराजगी जताने के साथ-साथ ज्योति सिंह ने पवन सिंह के साथ अपने रिश्ते पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि पवन सिंह मेरे पति थे, हैं और रहेंगे। भले ही तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है, लेकिन जब तक पेपर साइन नहीं होता, तब तक वो मेरे पति हैं। मैं एक भारतीय नारी हूं और हमारे यहां शादी का बहुत महत्व है।
ज्योति ने आगे कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तलाक ना हो। क्योंकि मैं पवन जी के नाम से जानी जाती हूं। लोग मुझे पवन जी की पत्नी कहते हैं और यही मेरी पहचान है। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी इच्छा है कि हमारा रिश्ता कभी खत्म न हो।
पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच चल रहे कानूनी विवाद के बावजूद यह बयान दिखाता है कि ज्योति अब भी अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं खेसारी लाल यादव के बयान ने इस विवाद को और बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री दो गुटों में बंट गई है। एक पक्ष पवन सिंह और ज्योति के समर्थन में है, जबकि दूसरा खेसारी के पक्ष में। आने वाले दिनों में यह विवाद और तूल पकड़ सकता है, खासकर जब चुनावी माहौल पहले से ही गर्म है।
बड़ी खबरेंView All
मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग