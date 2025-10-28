Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

पवन सिंह मेरे पति थे, हैं और रहेंगे! ज्योति सिंह ने खेसारी लाल को सुनाई खरी-खरी, कहा- नचनिया बोलकर कलाकारों का अपमान किया

Jyoti singh reaction on khesari lal: भोजपुरी इंडस्ट्री से लेकर बिहार की सियासत तक खेसारी लाल यादव और पवन सिंह का विवाद चर्चा में है। खेसारी के नचनिया वाले बयान पर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भड़क उठीं। उन्होंने कहा कि हर कलाकार सम्मान के लायक है, पवन जी मेरे पति थे, हैं और रहेंगे।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Oct 28, 2025

jyoti singh

ज्योति सिंह (Photo- Instagram /jyotipsingh999)

Jyoti singh reaction on khesari lal nachaniya remark: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और बिहार की राजनीति में इन दिनों नया तूफान उठा है। एक तरफ हैं पावर स्टार पवन सिंह, जिनकी पत्नी ज्योति सिंह इस बार काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में हैं। दूसरी ओर हैं सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, जो छपरा सीट से आरजेडी के उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे हैं।

लेकिन, खेसारी ने हाल ही में पवन सिंह को नचनिया कहकर संबोधित किया, जिससे माहौल गरमा गया। अब ज्योति सिंह ने इस बयान पर खुलकर नाराजगी जताई है और पवन सिंह के सम्मान की रक्षा के लिए मोर्चा खोल दिया है।

हर कलाकार सम्मान के लायक

एक मीडिया चैनल से बातचीत में ज्योति सिंह ने कहा कि खेसारी लाल यादव को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर किसी का एक प्रोफेशन होता है। पवन जी अपने काम से लोगों का मनोरंजन करते हैं, मेहनत करते हैं। ऐसे में उन्हें नचनिया कहना किसी कलाकार का अपमान है। अगर आप ऐसा कहते हैं, तो आप पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को नीचा दिखा रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि आपको जब चुनाव प्रचार में भीड़ जुटानी होती है, तो आप इन्हीं कलाकारों को बुलाते हैं। तो फिर वही कलाकार जब अपनी मेहनत से पहचान बनाते हैं, तो उन्हें नीचा दिखाना गलत है। पवन सिंह एक सच्चे कलाकार हैं और लाखों लोगों के दिलों में बसते हैं।

मैं आज भी पवन जी की पत्नी हूं

खेसारी के बयान पर नाराजगी जताने के साथ-साथ ज्योति सिंह ने पवन सिंह के साथ अपने रिश्ते पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि पवन सिंह मेरे पति थे, हैं और रहेंगे। भले ही तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है, लेकिन जब तक पेपर साइन नहीं होता, तब तक वो मेरे पति हैं। मैं एक भारतीय नारी हूं और हमारे यहां शादी का बहुत महत्व है।

ज्योति ने आगे कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तलाक ना हो। क्योंकि मैं पवन जी के नाम से जानी जाती हूं। लोग मुझे पवन जी की पत्नी कहते हैं और यही मेरी पहचान है। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी इच्छा है कि हमारा रिश्ता कभी खत्म न हो।

राजनीति और रिश्तों के बीच फंसा भोजपुरी सिनेमा का सबसे चर्चित जोड़ा

पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच चल रहे कानूनी विवाद के बावजूद यह बयान दिखाता है कि ज्योति अब भी अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं खेसारी लाल यादव के बयान ने इस विवाद को और बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री दो गुटों में बंट गई है। एक पक्ष पवन सिंह और ज्योति के समर्थन में है, जबकि दूसरा खेसारी के पक्ष में। आने वाले दिनों में यह विवाद और तूल पकड़ सकता है, खासकर जब चुनावी माहौल पहले से ही गर्म है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

28 Oct 2025 04:57 pm

Published on:

28 Oct 2025 04:54 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / पवन सिंह मेरे पति थे, हैं और रहेंगे! ज्योति सिंह ने खेसारी लाल को सुनाई खरी-खरी, कहा- नचनिया बोलकर कलाकारों का अपमान किया

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अखिलेश के पास ही रहेगी मुलायम सिंह की कोठी, 31 साल पहले हुई थी अलॉट, हाईकोर्ट ने रद्द किया नोटिस

मुरादाबाद

लड़कियां चांद पर, सोच अब भी जमीन पर! मुरादाबाद वर्जिनिटी सर्टिफिकेट विवाद पर निदा खान का तीखा प्रहार

nida khan statement on moradabad madarsa virginity certificate controversy
मुरादाबाद

एक-एक कर 5 विस्फोट से दहला इलाका, लपटों में फंसे 16 लोग, धुएं से घुटी सांसें, महिला जिंदा जली

moradabad restaurant fire four cylinder blast one woman death
मुरादाबाद

वर्जिनिटी सर्टिफिकेट विवाद में नया मोड़! मदरसे में विदेशी फंडिंग का शक, पुलिस ने बैंक खातों की जांच शुरू की

मुरादाबाद

1 नवंबर से बिजली विभाग में बड़ा बदलाव! 9 शहरों में खत्म होगा 41 साल पुराना सिस्टम, उपभोक्ताओं को मिलेगी ये सेवा

up electricity department new structure implemented from november 1
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.