UP Weather Update: सूरज की तपिश से यूपी में पारा हाई, तेज धूप से बढ़ेगी गर्मी, जानें मौसम अपडेट!

UP Weather Update News: यूपी में गर्मी बढ़ रही है, दो दिन बाद 20-30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। 27 मार्च से लू का असर तेज होगा, तापमान में 3-5 डिग्री की बढ़ोतरी संभव है।

मुरादाबाद•Mar 25, 2025 / 08:45 pm• Mohd Danish

People are suffering due to increasing heat in UP: उत्तर प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि के बाद अब मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। दिन में तेज धूप के चलते गर्मी बढ़ने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, आने वाले दिनों में गर्म हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी, जिससे लू का एहसास होने लगेगा। तापमान में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है।

20-30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं मौसम विभाग के मुताबिक, दो दिन बाद प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में गर्म हवाओं का दौर शुरू हो जाएगा। अनुमान है कि 20-30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, जिससे लोगों को गर्मी और लू का सामना करना पड़ेगा। शुष्क रहेगा मौसम मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। बुधवार को भी मौसम साफ रहने और तेज धूप पड़ने की संभावना है। अगले एक हफ्ते में बारिश या बूंदाबांदी का कोई अलर्ट नहीं जारी किया गया है। हालांकि, गुरुवार से मौसम में बदलाव आएगा और तेज हवाएं चलेंगी। 27 मार्च से गर्मी का असर होगा तेज मौसम विभाग ने 27 मार्च से यूपी में 20-30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान राजधानी लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, प्रयागराज, अयोध्या, झांसी, गोरखपुर, कानपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, बिजनौर, रामपुर, आगरा समेत सभी जिलों में मौसम साफ रहेगा और धूप की तपिश तेज होगी। तापमान में 3-5 डिग्री की बढ़ोतरी का अनुमान मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले चार दिनों में अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं, न्यूनतम तापमान में भी 3-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का अनुमान है। 30 मार्च तक ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना जताई गई है और इस बीच किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अगले चार दिनों में अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं, न्यूनतम तापमान में भी 3-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का अनुमान है। 30 मार्च तक ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना जताई गई है और इस बीच किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है।