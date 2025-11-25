Patrika LogoSwitch to English

हॉलीवुड जैसी लूट की कहानी! शहर के बीचोबीच से एटीएम मशीन उखाड़कर बदमाश फरार, पुलिस और बैंक अफसरों में हड़कंप

Moradabad UP Crime News: यूपी के मुरादाबाद में बदमाशों ने पंजाब नेशनल बैंक की एटीएम मशीन को उखाड़कर लूट लिया। वारदात से पहले चोरों ने सीसीटीवी कैमरों पर स्प्रे कर सबूत मिटाने की कोशिश की। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है।

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Nov 25, 2025

हॉलीवुड जैसी लूट की कहानी! AI Generated Image

PNB atm looted in moradabad UP: यूपी के मुरादाबाद में देर रात अपराधियों ने एक साहसिक और चौंकाने वाली वारदात को अंजाम दिया। पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को लोको सेड पुल के पास से पूरी मशीन समेत उखाड़कर ले जाया गया। सुबह जब स्थानीय लोगों ने एटीएम के बूथ का टूटा स्ट्रक्चर देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने आसपास सुरक्षा घेरा बनाकर जांच शुरू की।

सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे कर किया सबूत मिटाने का प्रयास

वारदात को अंजाम देने से पहले बदमाशों ने एटीएम बूथ में लगे सीसीटीवी कैमरों पर काले रंग का स्प्रे कर दिया, ताकि उनकी पहचान न हो सके। पुलिस को आशंका है कि यह वारदात काफी प्रोफेशनल अंदाज में प्लान करके अंजाम दी गई है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सैंपल और तकनीकी सबूत इकट्ठा किए हैं।

कैश की जानकारी गोपनीय, बैंक ने शुरू की जांच

एटीएम मशीन में कितनी नकदी थी, इसके बारे में बैंक प्रबंधन से विस्तृत ब्योरा मांगा गया है। बैंक अधिकारियों का कहना है कि राशि की पुष्टि रिपोर्ट आने के बाद ही की जा सकेगी। इस घटना के बाद बैंक सेक्टर के कर्मचारियों और अधिकारियों में खासी दहशत फैल गई है।

गलशहीद क्षेत्र में पहले भी की थी कोशिश

जांच अधिकारियों के अनुसार, इसी गैंग ने वारदात से पहले गलशहीद इलाके में भी एक एटीएम मशीन तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन वहां सफल नहीं हो सके। इसके बाद उन्होंने लोको सेड पुल के पास स्थित एटीएम को निशाना बनाया और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर मशीन को वाहन में लादकर फरार हो गए।

पूरे इलाके में नाकेबंदी, फुटेज और सर्विलांस से होगी पहचान

मुरादाबाद पुलिस ने घटना के बाद पूरे क्षेत्र में नाकाबंदी कर दी है और आसपास की सड़कों पर वाहनों की सख्त चेकिंग चल रही है। एसपी सिटी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और जांच कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और तकनीकी सर्विलांस की मदद से जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।

25 Nov 2025 05:19 pm

