हॉलीवुड जैसी लूट की कहानी! शहर के बीचोबीच से एटीएम मशीन उखाड़कर बदमाश फरार, पुलिस और बैंक अफसरों में हड़कंप

PNB atm looted in moradabad UP: यूपी के मुरादाबाद में देर रात अपराधियों ने एक साहसिक और चौंकाने वाली वारदात को अंजाम दिया। पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को लोको सेड पुल के पास से पूरी मशीन समेत उखाड़कर ले जाया गया। सुबह जब स्थानीय लोगों ने एटीएम के बूथ का टूटा स्ट्रक्चर देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने आसपास सुरक्षा घेरा बनाकर जांच शुरू की।