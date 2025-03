UP Weather: यूपी के 32 जिलों में बारिश का अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी

UP Rain Alert: मौसम विभाग के अनुसार 22 मार्च को पूर्वी यूपी के 32 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने गरज चमक क साथ वज्रपात की भी संभावना जताई है।

मुरादाबाद•Mar 21, 2025 / 08:28 pm• Mohd Danish

Rain alert in 32 districts of UP: IMD के मुताबिक शनिवार को यूपी के मुरादाबाद, कानपुर, अमेठी, अयोध्या, रायबरेली, बांदा, झांसी, फतेहपुर, हमीरपुर, उन्नाव, वाराणसी, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, बलिया, जौनपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, अमरोहा, रामपुर, गोरखपुर, संभल, बिजनौर और कुशीनगर में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी।

बांदा रहा सबसे गर्म जिला लखनऊ स्थित अमौसी मौसम केंद्र की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक गुरुवार को यूपी का सबसे गर्म जिला बांदा रहा। यहां अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जो बुधवार की अपेक्षा 1.0 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। वहीं, बहराइच में सबसे कम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस रहा। इस हफ्ते कैसा रहेगा मौसम का हाल 22 मार्च को पश्चिमी और पूर्वी यूपी में कहीं-कहीं पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार है। इस दौरान पश्चिमी यूपी में 30 से 40 किमी प्रति घंटा और पूर्वी यूपी में 40 से 50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से झोंकेदार हवा चल सकती है। 23 मार्च को पूर्वी यूपी में बारिश होने के आसार है। 22 मार्च को पश्चिमी और पूर्वी यूपी में कहीं-कहीं पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार है। इस दौरान पश्चिमी यूपी में 30 से 40 किमी प्रति घंटा और पूर्वी यूपी में 40 से 50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से झोंकेदार हवा चल सकती है। 23 मार्च को पूर्वी यूपी में बारिश होने के आसार है।